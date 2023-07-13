6 лайфхаков, которые перевернут ваше представление о стирке

Казалось бы, что сложного в том, чтобы постирать одежду в машинке? Однако мы то и дело достаем из нее неотстиранные рубашки или дырявые футболки, а сама машинка периодически выходит из строя. Чтобы сэкономить время и деньги, а также продлить срок службы одежды, следует запомнить несколько полезных советов.

Использовать преимущества микрофибры

Даже на новой одежде может появиться ворс. Этот серый «пух» особенно заметен на темных вещах. Причина его появления — мелкие волокна, которые отделяются от одной одежды и оседают на поверхности другой. Избавиться от ворса поможет небольшая салфетка из микрофибры. Следует кинуть ее вместе с одеждой в барабан и запустить стирку — в процессе сушки ворс прилипнет к салфетке.

Проверять состояние барабана

Причиной появления дырок на одежде может быть неправильная работа стиральной машины. Проверить, все ли в порядке, поможет нейлоновый чулок или носок. Проведите им по стенкам пустого барабана. Если носок не порвался и на нем нет зацепок, все нормально. Если же порвался, то стоит вызвать мастера.

Положить губку в стиральную машину

Люди, у которых дома есть кот или собака, уже привыкли к тому, что шерсть на одежде остается даже после стирки. Но эту проблему можно минимизировать. Следует вместе с бельем положить в барабан чистую губку для мытья посуды — волосы и шерсть налипнут на нее.

Класть обувь в мешок перед стиркой

Многие стирают кроссовки и кеды в машинке. Это допустимо, но не стоит просто так кидать обувь в барабан. Лучше поместить ее в специальный сетчатый мешок для стирки. Кстати, обувь можно стирать с бельем того же цвета и веса, например, с плотными полотенцами или джинсами.

Добавить ополаскиватель для рта в барабан

Чтобы очистить стиральную машину от бактерий и микробов, можно использовать простое и доступное средство — ополаскиватель для полости рта. Средство, благодаря которому дыхание становится свежим, легко может избавить от неприятного запаха и барабан стиральной машины. Нужно просто залить средство в пустую стиралку и запустить один цикл стирки.

Очистить лоток для порошка

Чтобы очистить лоток от грязи и заодно избавиться от бактерий, во время чистки всей машины нужно залить в него 2 стакана белого уксуса и добавить около 20 капель эфирного масла. Можно взять масло чайного дерева, оно обладает противогрибковым эффектом.