8 досадных ошибок в образе с джинсами, которые как ложка дегтя в меде — портят весь наряд

В мире современной моды практически нет жестких правил о том, что носить, а что не стоит. Но основные принципы сочетания цветов, текстур и пропорций остаются актуальными. Мы рассмотрели частые ошибки, которые делают образ с джинсами менее гармоничным, и теперь знаем, как их избежать.

8. Высокие сапоги

Узкие джинсы в сочетании с облегающими сапогами — популярный образ, но важно учесть несколько нюансов. Прежде всего — высоту сапог. Модели высотой до икры могут утяжелить бедра и визуально сделать ноги короче. Чтобы избежать этого, выбирайте сапоги до колена или ботильоны с вырезом спереди, такие модели визуально делают ноги длиннее.

7. Черные джинсы с коричневым ремнем

Черные джинсы, пожалуй, самая популярная альтернатива традиционным синим джинсам, но в их ношении есть свои правила. Так, черные джинсы нежелательно сочетать с коричневым ремнем. Дело не только в том, что сочетание этих цветов не слишком выгодно, но такие правила диктует и современная мода, в которой превалирует монохромность, и ремень должен стать не звездой образа, а замаскированным дополнением.

6. Джинсовые аксессуары

Избыточное использование денима в образе — это перебор. Если сочетание джинсов и джинсовой куртки еще допустимо, то обувь, шляпы, сумки и ремни из одной и той же ткани лучше оставить для другой одежды, не из денима, чтобы наряд был гармоничным.

5. Джинсы с короткой курткой

Короткая облегающая куртка с джинсами искажает пропорции и создает невыгодный объем в области плеч. Гораздо лучше c джинсами, будь это бойфренды, скинни или обычные модели с завышенной талией, дружат куртки оверсайз. У нас также есть статья о том, как грамотно подобрать верхнюю одежду.

4. Ковбойская шляпа

Сочетание ковбойской шляпы с джинсовой тканью придает образу карикатурный вид, напоминая местного шерифа или кантри-музыканта. Если сильно хочется добавить в наряд шляпу, но хочется избежать подобного эффекта, то лучше рассмотреть другие модели головного убора, например, федору, трилби или панаму.

3. Рваные джинсы в холод

Джинсы с потертостями и дырками смотрятся эффектно и дерзко когда угодно, но только не при низких температурах. Коленки, выглядывающие из дырок, будут краснеть на холоде, а сочетание рваных брюк с термобельем или теплыми колготками едва ли можно назвать стильным.

2. Укороченные джинсы с ботильонами

Проблема с укороченными джинсами и короткими ботильонами сводится к тому же, что и с сапогами до середины икр: нарушение пропорций, делающее ноги визуально короче. Учитывая, что укороченные джинсы — летний элемент гардероба, то его лучше сочетать с кроссовками, босоножками или туфлями на танкетке. А в более холодный период лучше выбрать удлиненные ботильоны или высокие сапоги. Если такой обуви нет, то обычные джинсы можно заправить в сапоги или ботильоны, а также носить их поверх обуви.

1. Узкие сапоги

Axelle/Bauer-Griffin/East News , ZapatA/MEGA/EAST NEWS

Скинни-джинсы и джеггинсы — это наилучший вариант для сапог. Более широкие модели будут выглядеть неуклюже, так как в областей коленей появляются складки ткани. А при покупке новых сапог рекомендуется выбирать модели с объемным голенищем, которые немного сборятся по длине, с ними образ будет выглядеть более гармонично.