9 вариантов верхней одежды, из которых зимой не захочется вылезать, ведь они красивые и теплые
Когда речь заходит о верхней одежде, создается впечатление, что сложно найти нечто универсальное под каждый каприз погоды. Однако мы глубоко погрузились в мир модных тенденций и выделили те самые предметы гардероба, которые не только комфортны в носке, но и позволяют быть в тренде в этом сезоне.
Искусственный мех по-прежнему актуален
Известные модельеры и фэшн-бренды уже давно отказались от использования натурального меха в своих коллекциях. Но это вовсе не означает, что шубы вышли из моды. Просто сегодня основной материал — искусственный мех, который порой трудно отличить от настоящего. Также в моду вернулись дубленки-халаты, не только выглядят шикарно, но и очень комфортны в носке.
Тренчи неклассического кроя и цветов сейчас на пике популярности
Тренч — отличный вариант верхней одежды для регионов, в которых нет сильных морозов. Однако все немного устали от базовых бежевых моделей, которые, кажется, есть уже у всех и каждого. В этом сезоне лучше сделать ставку на яркие цвета, нетипичный крой и принт.
Стоит пересмотреть взгляды на кожаную куртку
Некоторые стилисты советуют временно отказаться от кожаных байкерских курток. В этом сезоне особенно популярными станут кожаные тренчи. Этот материал очень прочный, легкий и долговечный.
Также в тренде в этом году кожаные пальто и куртки с текстурой под крокодила или ярких оттенков. Можно выбирать изделия из искусственной кожи, поскольку многие известные дизайнеры предпочитают использовать именно ее в своих творениях. К счастью, сегодня экокожа почти неотличима по своим характеристикам от настоящей.
Дафлкот и стеганые куртки заменят куртки-пуховики
Пуховые объемные куртки слишком долго были на пике популярности. Возможно, скоро они вновь вернутся в моду, но сейчас лучше их отложить. Зато стеганые куртки остаются популярными, и они не менее теплые, чем пуховики, зато выглядят утонченно. А еще стоит присмотреться к вернувшемуся в моду дафлкоту — пальто или куртке, украшенным пуговицами.
Дубленки снова в тренде
Плюшевые куртки были в тренде в последние сезоны, но теперь они уже всем наскучили. Зато наступил идеальный момент, чтобы достать с дальней полки старую дубленку или приобрести новую. Она не только очень теплая, но и подходит практически под любой стиль. В тренде как классические варианты, так и модели с кожаными вставками.
Пальто должно быть длинным
Стоит отложить подальше короткие пальто и пальто длиной до колена. В тренде сейчас длинные изделия, желательно до самого пола. Зато если надеть такое пальто, то образ уже будет целостный и можно не слишком заморачиваться с подбором юбки, штанов, колготок или обуви, чтобы выглядеть стильно.
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Жакет тоже может быть верхней одеждой
В более теплых регионах можно носить жакет вместо куртки или пальто. Оптимальным выбором будет шерстяная ткань, которая обеспечит защиту от ветра. Сейчас твид невероятно популярен, поэтому самое время достать с антресолей вещи из этого материала или приобрести новые.
Коричневый цвет тоже базовый
Когда речь заходит о базовой верхней одежде на осень, на ум обычно приходят черные, бежевые или серые элементы гардероба. Однако коричневый цвет также сочетается практически со всем. Кроме того, в этом сезоне он еще и на пике популярности. Стилисты советуют выбирать темно-шоколадные оттенки.
Леопардовый принт
Леопардовый принт — в тренде в этом сезоне. И вариантов его использования существует бесконечное множество — начиная от скромных вкраплений, таких как аксессуары, и заканчивая полноценными образами с этим принтом. Так что для тех, кто не просто хочет обновить свой гардероб, но и выделиться из толпы, рекомендуется обратить внимание на вещи с леопардовой отделкой вместо традиционных кожаных или болоньевых курток.
При составлении образа с верхней одеждой важно учитывать некоторые нюансы, которые могут испортить весь наряд. Стоит также помнить, что модели обуви, свитеров и других предметов зимнего гардероба могут устаревать, поэтому некоторые вещи лучше отложить в дальний ящик.
Комментарии
- И угадай, кто с меня после этого всего ботинки снимет?
- Патологоанатом!
Блин, уже так интересно, кто же, кто там у вас все вот это вот ваяет🤣 Это гениально же, так раздражающе писать ерунду..