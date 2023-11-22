9 вариантов верхней одежды, из которых зимой не захочется вылезать, ведь они красивые и теплые

Когда речь заходит о верхней одежде, создается впечатление, что сложно найти нечто универсальное под каждый каприз погоды. Однако мы глубоко погрузились в мир модных тенденций и выделили те самые предметы гардероба, которые не только комфортны в носке, но и позволяют быть в тренде в этом сезоне.

Искусственный мех по-прежнему актуален

Известные модельеры и фэшн-бренды уже давно отказались от использования натурального меха в своих коллекциях. Но это вовсе не означает, что шубы вышли из моды. Просто сегодня основной материал — искусственный мех, который порой трудно отличить от настоящего. Также в моду вернулись дубленки-халаты, не только выглядят шикарно, но и очень комфортны в носке.

Тренчи неклассического кроя и цветов сейчас на пике популярности

Тренч — отличный вариант верхней одежды для регионов, в которых нет сильных морозов. Однако все немного устали от базовых бежевых моделей, которые, кажется, есть уже у всех и каждого. В этом сезоне лучше сделать ставку на яркие цвета, нетипичный крой и принт.

Стоит пересмотреть взгляды на кожаную куртку

Некоторые стилисты советуют временно отказаться от кожаных байкерских курток. В этом сезоне особенно популярными станут кожаные тренчи. Этот материал очень прочный, легкий и долговечный. Также в тренде в этом году кожаные пальто и куртки с текстурой под крокодила или ярких оттенков. Можно выбирать изделия из искусственной кожи, поскольку многие известные дизайнеры предпочитают использовать именно ее в своих творениях. К счастью, сегодня экокожа почти неотличима по своим характеристикам от настоящей.

Дафлкот и стеганые куртки заменят куртки-пуховики

Пуховые объемные куртки слишком долго были на пике популярности. Возможно, скоро они вновь вернутся в моду, но сейчас лучше их отложить. Зато стеганые куртки остаются популярными, и они не менее теплые, чем пуховики, зато выглядят утонченно. А еще стоит присмотреться к вернувшемуся в моду дафлкоту — пальто или куртке, украшенным пуговицами.

Дубленки снова в тренде

Плюшевые куртки были в тренде в последние сезоны, но теперь они уже всем наскучили. Зато наступил идеальный момент, чтобы достать с дальней полки старую дубленку или приобрести новую. Она не только очень теплая, но и подходит практически под любой стиль. В тренде как классические варианты, так и модели с кожаными вставками.

Пальто должно быть длинным

Стоит отложить подальше короткие пальто и пальто длиной до колена. В тренде сейчас длинные изделия, желательно до самого пола. Зато если надеть такое пальто, то образ уже будет целостный и можно не слишком заморачиваться с подбором юбки, штанов, колготок или обуви, чтобы выглядеть стильно. Также у нас есть статья о том, как грамотно ухаживать за зимними вещами.

Жакет тоже может быть верхней одеждой

В более теплых регионах можно носить жакет вместо куртки или пальто. Оптимальным выбором будет шерстяная ткань, которая обеспечит защиту от ветра. Сейчас твид невероятно популярен, поэтому самое время достать с антресолей вещи из этого материала или приобрести новые.

Коричневый цвет тоже базовый

Когда речь заходит о базовой верхней одежде на осень, на ум обычно приходят черные, бежевые или серые элементы гардероба. Однако коричневый цвет также сочетается практически со всем. Кроме того, в этом сезоне он еще и на пике популярности. Стилисты советуют выбирать темно-шоколадные оттенки.

Леопардовый принт

DRILA / Broadimage / East News , East News , BG001 / Bauergriffin.com / East News

Леопардовый принт — в тренде в этом сезоне. И вариантов его использования существует бесконечное множество — начиная от скромных вкраплений, таких как аксессуары, и заканчивая полноценными образами с этим принтом. Так что для тех, кто не просто хочет обновить свой гардероб, но и выделиться из толпы, рекомендуется обратить внимание на вещи с леопардовой отделкой вместо традиционных кожаных или болоньевых курток.