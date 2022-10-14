8 модных уловок, которые помогут выглядеть безупречно при любом раскладе

Стиль определяется не столько самой одеждой, сколько тем, как ее носят. Мода дает каждому из нас возможность узнать себя получше. А чтобы не потеряться в разнообразии тенденций, не будет лишним держать в запасе пару-тройку хитростей, которые помогут подобрать нужные образы и довести их до совершенства. Помимо многочисленных комплиментов вы получите еще и заряд уверенности в себе.

1. Прячьте лямки от бюстгальтера, когда надеваете платье с открытой спиной

Мало кто знает, но от выглядывающих лямок можно легко избавиться, если вы любите платья с открытой спиной, не хотите привлекать внимание к своему нижнему белью и у вас есть бюстгальтер со съемными бретелями.

Отстегните бретельки от бюстгальтера.

Пристегните их к застежкам сзади.

Приложите бюстгальтер к груди и оберните лямки вокруг тела.

Соедините бретельки впереди под бюстгальтером.

2. Избавьтесь от топорщащихся кружевных вырезов

Чтобы вырез держал форму и плотно прилегал к телу, нанесите немного клея для ресниц на декольте по линии выреза, а затем аккуратно прижмите ткань.

3. Забудьте о мятой одежде раз и навсегда

Если у вас нет ни времени, ни сил на глажку, положите помятую одежду в сушилку, добавьте несколько кубиков льда и включите устройство на 15 минут. Вещи постепенно разгладятся по мере таяния льда.

4. Поддерживайте опрятный вид джинсовой одежды

Если на кого и можно положиться в вопросах моды, так это на стилиста Кортни Кардашьян. Она рассказала, как ей удается надолго сохранять цвет джинсовой одежды. Частая стирка приводит к выцветанию ткани, поэтому лучше оставлять вещи в пакете с замком zip-lock на ночь в морозилке. Они приобретут приятный запах и сохранят свой цвет.

5. Скажите «нет» неудобным изделиям из кожи

Чтобы смягчить жесткую кожу, достаточно распарить ее, например, включив горячую воду в ванной. Влажность сделает материал более податливым. Важно не сгибать рукава, чтобы не помять изделие.

6. Сочетайте аксессуары с одеждой

AFP PHOTO / JOHN STILLWELL / East News , Mohammed Mosteghanemi / Allpix Press / East News

Чтобы выглядеть более изысканно, лучше, если главным ориентиром при подборе сумочки станет не обувь, как это было раньше, а сам наряд. Подходите к выбору ансамбля с умом, как принцесса Диана, и тогда аксессуар придаст изюминку вашему образу.

7. Надевайте обувь на размер больше

Чтобы дискомфорт в ногах не испортил ваш вечер, выбирайте туфли на размер больше. Такой совет модные эксперты дают звездам, которым приходится проводить на ногах многочасовые светские мероприятия. Эта простая хитрость предотвратит появление мозолей и позволит полностью насладиться моментом, не отвлекаясь на неприятные ощущения.

8. Подружитесь с полосатым принтом

Если вы решительно настроены разнообразить свой гардероб полосатыми вещами, специалисты рекомендуют присмотреться именно к вертикальным полоскам. Они стройнят и визуально вытягивают силуэт.