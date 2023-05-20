Если вы видите это на арбузе, лучше возьмите другой
- Иногда бывает трудно понять, годно ли яйцо к употреблению, особенно если на упаковке нет срока годности. Если вы хотите сварить яйцо, которое уже давно лежит в холодильнике, убедитесь, что оно не всплывает. Свежие яйца погружаются на дно. А если хотите приготовить омлет, то достаточно просто понюхать его.
- Не спешите выбрасывать треснувшие помидоры! Сначала осмотрите их. Конечно, большие трещины могут быть опасны, так как они привлекают мух. А еще там может развиться плесень, грибки и бактерии, но относительно маленькие трещины неопасны. Если хотите перестраховаться, просто обрежьте эти трещины и используйте целые части для чего угодно, кроме консервирования.
- Нет ничего плохого в том, что яблоки, бананы и картофель становятся немного коричневатыми. Это естественный процесс. Когда они подвергаются воздействию воздуха, их внутренности окисляются и приобретают коричневый цвет. Но это можно предотвратить, если обрызгать яблоко лимонным соком. Хранение в холодильнике тоже помогает.
- Представьте себе следующее: вы идете домой из супермаркета, пакет рвется, и ваши продукты оказываются на тротуаре. Через некоторое время вы понимаете, что ваши овощи помяты. В этом нет ничего страшного. Да, их клеточная структура повреждена, но это не делает их несъедобными. Правда лучше удалить поврежденные части, потому что они открыты для микробов.
- Арбуз выглядит так, как будто ему только что сделали татуировку. Вот только арбузы их себе не делают, и единственное, что на них могут нарисовать продавцы, — это ценник. Такая мозаика означает, что арбуз болен. Это называется вирусом мозаики арбуза, и он также встречается на кабачках и других овощах. Однако его по-прежнему можно есть, если только вы не из семейства тыквенных: да, он опасен для вас, только если вы тыква или что-то в этом роде.
- От прокисшего пастеризованного молока вам вряд ли станет плохо. Вам может не понравиться запах, но его можно использовать для приготовления домашнего сыра или блинов. В любом случае, доверяйте чутью, и если вам что-то не нравится, просто выбросьте! Зачем рисковать. Что касается растительного молока, некоторые считают, что если оно стало слоистым, значит, испортилось. Это не так. Хорошенько его встряхните и понюхайте. Возможно, оно еще в норме.
- Зеленый может быть синонимом свежего, но помните, что он также может быть и синонимом токсичного. Зеленые части картофеля, его ростки и глазки содержат естественные токсины. Неважно, как долго вы их жарите, эти токсины все равно остаются. Есть два признака плохого картофеля: зеленый цвет и горький вкус. Заметили что-нибудь из этого? В мусор!
- Свежие ростки не означают, что овощи процветают! Как раз наоборот. Знаете, что это значит? Верно, в мусор!
- Хорошие новости для любителей пасты! У сухих макаронных изделий нет срока годности. Ну или почти. Считается, что мед можно хранить сколько угодно, но макароны тоже бьют рекорды по долговечности. Однако воздух и влажность не лучшие друзья макарон, поэтому лучше хранить запечатанные макароны около двух лет, а открытые пачки — до года.
- Вы наслаждаетесь отпуском на Карибах. Просто идиллия! Взгляните на это дерево с какими-то вкусными фруктами! Хотите попробовать? Не спешите! На нем даже висит предупреждающий знак: «Манцинелловое дерево. Ядовито». Надпись переведена на испанский и немецкий языки, чтобы как можно больше людей держались от него подальше. Эти фрукты выглядят как обычные яблоки, но лучше их не пробовать! Если, конечно, вы уже не сделали все, что хотели в этой жизни. Их вообще лучше даже не трогать и держаться от дерева подальше! Ведь практически любая часть этого дерева может серьезно вам навредить. Кстати, избавиться от этого дерева не так-то просто! Его кора содержит млечный сок, который при попадании на кожу вызывает волдыри и ожоги. А если сок попадет в глаза, можно еще и на время ослепнуть. Но есть и хорошая новость: существует один способ с ними разделаться. Сначала дерево сжигают у основания. При этом желательно находиться от него подальше. Затем упавшее дерево должно высохнуть, и его можно будет безопасно разрезать. Из них даже делают уникальную мебель!
- Это футбольный мяч. А это футбольный фрукт. Первый может причинить вред, если попадет в голову, но второй опаснее, хотя и кажется безобидным. Для его приготовления нужен опытный шеф-повар, который должен точно знать, как именно готовить блюдо. Крупные семена этого фрукта — чистый яд. Однако даже ядовитые части используются в лечебных и даже кулинарных целях. Например, футбольные фрукты могут быть эффективны против паразитов и для хранения рыбы на Филиппинах.
- Гуакамоле вкуснее всего со спелыми сливочными авокадо, но иногда в мякоти появляются коричневые и черные прожилки или точки. Такие авокадо все еще съедобны, просто их вкус будет не таким мягким. Если вы хотите приготовить салат из авокадо и креветок, взгляните на коричневые полосы на спине креветки. Это линия пищеварения, которую при готовке лучше удалять. Вы же не хотите есть все эти бактерии, не так ли?
- А как насчет белой дырочки в манго? Это не ямка, но выглядит именно так. На самом деле это просто крахмалистая ткань из манго, а это значит, что там все абсолютно съедобно.
- Вы разрезаете персик пополам, но косточка выглядит странно: ее поверхность неровная, а сама она треснула. Вероятно, трещина появилась, когда персик еще был на дереве, и все это признаки того, что персик просто пытался исправить это повреждение.
- И еще о персиках: черные пятна на кожуре. Съесть или выбросить? Съесть! Но сначала лучше очистить его от кожуры. Если мякоть выглядит аппетитно, прекрасно! Но доверяйте интуиции. И носу. И языку. Если вкус нормальный, то волноваться не о чем.
- Парша на яблоках — это частое явление! Она абсолютно безопасна, несмотря на то, что это грибок. Это может выглядеть неаппетитно, но кого это волнует? Важно то, что это вкусно. Но все же лучше вырезать пораженную грибком часть.
- Что, если клубника в холодильнике выглядит влажной и водянистой? Это верный признак того, что ее лучше выбросить. Она стала слишком уязвимой для микробов. Кроме того, на вкус эти ягоды будут уже совсем не такими, как свежая клубника.
- Хотите отведать лосося? Конечно! После запекания рыбы в духовке или на гриле, можно заметить странную белую слизь. Знаете, что это значит? Это значит, что нужно скорее взять столовые приборы и наслаждаться ужином. Эта жижа — свернувшийся белок, и она вполне съедобна. Приятного аппетита!
- Помните, что пророщенный картофель есть нельзя? Однако проросший батат все равно хорош, и его вкус несильно отличается от непроросшего. Его ростки тоже съедобны, но лучше не рисковать и выбросить их!
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