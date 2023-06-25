Инструктор по плаванию объяснила, почему нельзя заматывать ребенка в полотенце после бассейна

«Я сама, как родитель, всегда так делала, даже не понимая, что за этим может последовать», — Никки Скарнати, сертифицированный инструктор по плаванию, рассказала о большой ошибке родителей — заворачивать ребенка в полотенце после бассейна.

Простое действие может подвергнуть детей риску

«Совет родителям, как правильно укутывать ребенка после бассейна».

Никки поделилась видеороликом, где она призывает родителей никогда не накидывать полотенце на плечи ребенка. Она настаивает на том, что это невинное действие может подвергнуть детей риску. Если ребенок упадет в бассейн с полотенцем, закрывающим верхнюю часть тела, он не сможет двигать руками под водой.

По словам Никки, она, как родитель, делала так много раз, даже не осознавая, что это опасно: «Но если ребенок упадет в бассейн, конечности останутся под мокрым полотенцем!»

Никки объяснила, как правильно укутывать ребенка

«Совет родителям, как правильно укутывать ребенка после бассейна».