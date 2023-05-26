Мы разобрались, какие вещи не стоит покупать на барахолке даже по соблазнительной цене, а какие можно смело брать

В последние годы все больше людей старается покупать не новые вещи, а подержанные. Это не только помогает сэкономить, но и идет на пользу окружающей среде. Однако от приобретения некоторых предметов, уже побывавших в чужих руках, стоит отказаться. Они не только могут проесть солидную дыру в семейном бюджете, но и несут потенциальную опасность для хозяев.

Крупная бытовая техника

Крупную бытовую технику, такую как стиральная машинка, не стоит покупать в подержанном состоянии. Зачастую эти модели потребляют больше воды и электричества, чем современные модели. К тому же, сложно понять, как предыдущие владельцы обращались с техникой, а при отсутствии гарантии ремонт прибора будет стоить столько же, сколько покупка нового. Зато такую небольшую технику, как домашние кофемашины, вполне можно приобрести и на барахолке. Подержанные модели порой стоят в несколько раз дешевле, чем новые, а необходимый ремонт обходится не так уж дорого.

Спортивный инвентарь с электроникой

Покупка подержанного спортивного оборудования может сэкономить немалые средства. Такие вещи обычно рассчитаны на долгое и интенсивное использование, а люди часто покупают беговые дорожки или велотренажеры, быстро охладевают и торопятся избавиться от этих предметов. Перед покупкой стоит тщательно проверить гарантию и состояние всех узлов тренажера. При этом некоторые специалисты рекомендуют не приобретать электронные приборы, такие как сердечные мониторы, так как ремонт подобной техники может влететь в копеечку.

Дизайнерские сумки

Подержанная дизайнерская сумка может стать отличным вложением средств. Правда есть один нюанс: такие изделия очень часто подделывают. Порой даже настоящий знаток не может отличить реплику от оригинала, а без необходимых ярлыков, которые обычно сопровождают новый аксессуар, это сделать еще сложнее. Такие сумки стоит брать только у проверенных продавцов, иначе приобретение будет стоить слишком дорого. А вот рюкзаки и сумки от компаний, которые предлагают пожизненную гарантию, вполне можно купить с рук. Главное, уточнить условия гарантии, так как некоторые фирмы предлагают ее только первым покупателям. Большинство таких изделий не рвутся и не изнашиваются годами и это будет супер выгодным вложением.

Мягкая мебель с тканевой обивкой

Покупка новой мебели может сильно ударить по семейному бюджету, поэтому приобретение подержанных вариантов иногда становится настоящим спасением. Но мягкую мебель с тканевой обивкой стоит покупать с осторожностью. Вместе с этими изделиями в дом порой перебираются клопы, а избавиться от этих паразитов невероятно сложно. Если на барахолке продается кожаное кресло или диван в хорошем состоянии и по приемлемой цене, стоит брать именно такую модель. Клопы в изделиях из кожи обитают редко, а при должном уходе такая мебель может служить годами.

Даже покупка новой мебели может обернуться настоящим разочарованием. Чтобы этого избежать, надо знать несколько небольших секретов.

Аксессуары из ткани для животных

Подержанные лежанки и кроватки для питомцев могут быть настоящим рассадником для вирусов, бактерий и паразитов. Небольшие изделия легко постирать в горячей воде, а вот правильно обработать массивные конструкции вряд ли получится. Поэтому от покупки таких вещей с рук или на барахолке лучше отказаться — это просто опасно. А вот использованную переноску вполне можно приобрести, но только после тщательного изучения. На изделии не должно быть трещин, а все элементы должны работать исправно. Клетки для перевозки животного в самолете стоит брать только новые. При перелете они подвергаются сильной нагрузке, и даже небольшая трещинка может обернуться бедой.

Окрашенные винтажные шкафы

Антикварная мебель может стать настоящим украшением для дома. Но перед тем как покупать предметы, покрытые старой краской, или украшенные винтажными металлическими ручками, надо обязательно проверить их на содержание свинца.

Столовые приборы из дешевых материалов

Дешевые старые вилки, ножи, ложки и другие приборы иногда содержат потенциально опасные вещества, которые будут выделяться в процессе использования. Так что покупать такие вещи в комиссионных магазинах не стоит. А вот столовое серебро можно смело брать — эти предметы совершенно безвредны.

Крупная электроника

Покупка любой подержанной электроники — рисковое дело. Обычно она достается нам без полной гарантии и зачастую уже пару раз побывавшая в руках мастера. Некоторые телевизоры уже сняты с производства, и ремонт таких моделей влетит в копеечку и займет много времени. А вот на покупке мобильного телефона вполне можно сэкономить. Обычно новые модели стоят слишком дорого, зато подержанные со временам теряют в цене, но их еще вполне можно использовать.

Беспроводные инструменты

Строительные инструменты стоят недешево, и если человек отлично разбирается в этой технике, их стоит купить подержанными. Но лучше не брать беспроводные варианты. Аккумуляторы в таких приборах рассчитаны только на несколько лет использования. Покупка же батареи на замену будет стоить примерно столько же, сколько и новый аппарат. А вот ручные инструменты, если на них нет следов ржавчины и каких-то дефектов, смело можно брать.



Настольные игры с мелкими деталями

Настольные игры стоят недешево, поэтому если можно найти подержанный вариант и проверить все составляющие перед покупкой, такой набор стоит брать. А вот провернуть такой трюк с пазлом или другими наборами, в которых находится масса мелких предметов или карточек, будет довольно сложно. Так что пазлы и «Монополию» лучше покупать новыми.

Винтажные лампы

Покупка антикварных ламп скрывает множество подводных камней. Стоят такие изделия недешево, при этом среди них попадается масса подделок. Помимо всего прочего, эти лампы могут быть опасны в использовании, если их полностью не отреставрировать у профессионала. Но если лампа будет стоять на комоде в качестве украшения, ее вполне можно купить.

Съемные бассейны

Большие съемные бассейны, надувные или каркасные, порой стоят недешево. Но покупка подержанных моделей может обернуться той еще головной болью. Конструкцию надо проверить на целостность, а для неподготовленных людей это бывает непросто. Бассейн придется перевезти и собрать. Вкладыш на дно после этого обязательно нужно поменять, а стоить он может недешево. К тому же, запасные части к некоторым старым моделям иногда просто исчезают из продажи.