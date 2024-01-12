Стоит запомнить всего 4 оттенка, чтобы они не сыграли против вас

Выглядеть ухоженно хочется всегда, независимо от того, 20 тебе лет или 65. Именно поэтому многие дамы готовы пожертвовать лишними минутами сна и вместо этого уделить побольше времени укладке, макияжу, маникюру или каким-то другим процедурам красоты. На то, как мы будем выглядеть, влияет и оттенок шевелюры, который многие женщины периодически любят менять. Мы решили узнать, какие же цвета краски для волос советуют не брать специалисты по окрашиванию.

Лучше обходить стороной яркую рыжевато-красную краску для волос, потому что на ее фоне кожа взрослой женщины будет выглядеть очень тусклой. Гораздо лучше будут смотреться карамельные оттенки и медные с теплым подтоном. Так же не лучшим образом выглядит блонд с желтоватым оттенком, избежать которого можно только с помощью регулярного ухода. Светлые волосы с холодным подтоном смотрятся гораздо выгоднее.

То же самое касается и различных креативных окрашиваний в неестественные оттенки целиком или отдельными прядями. Например, в синие, розовые, фиолетовые и другие смелые цвета. Во-первых, качественное окрашивание подобными оттенками требует скрупулезного ухода, а во-вторых, в большинстве случаев они вступают в конфликт с кожей, подчеркивая ее рельеф, а ведь этого зачастую не хочется.

Нелестно выглядят и слишком темные оттенки волос черного цвета, они могут накинуть несколько лишних лет, когда этого совершенно не хочется, а все из-за слишком сильного контраста с кожей. Поэтому если руки тянутся покрасить шевелюру в темный, то лучше выбирать более мягкие оттенки с ноткой коричневого цвета.