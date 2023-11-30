10 актуальных вещиц, которые освежат любой гардероб и изюминку в него добавят

Одежда и аксессуары, которые еще вчера на пике моды, уступают место новым. Но это не значит, что их век закончился, их можно просто дополнить новыми вещами, чтоб образы заиграли по-новому. А некоторые старые вещи можно смело доставать из закромов и носить их снова.

Холодные цвета

Вместо насыщенных и благородных темных цветов — бордовых, фиолетовых — в этом году лучше выбирать, к примеру, следующие оттенки: сапфирово-синие, изумрудно-зеленые, сиренево—розовые, желтые.

Широкие брюки

Облегающие брюки потеряли актуальность довольно давно. Но, конечно, это не значит, что они не вернутся в моду вновь. Ну а сейчас можно присмотреться к свободным моделям или к очень широким брюкам. Они подчеркивают талию, а в укороченном варианте даже могут вытянуть силуэт.

Вязаные объемные свитеры

Вязаные свитеры — это одна из базовых вещей гардероба, с которой можно составить огромное количество образов. И повседневных, и более изысканных вечерних. А еще они удобные и теплые, так что наконец-то в моде что-то реально практичное. А вот худи, наоборот, сдали свои позиции и потеряли былую популярность.

Вязаные жилеты

В этом году в моде будут вязаные жилеты. В холодные месяцы их лучше всего носить поверх кофты или водолазки. А вот меховых жилетов лучше избегать, они потеряли свою актуальность.

Приталенный пиджак

В последние годы вещи оверсайз, в том числе и пиджаки, были очень популярны. Они, как и прежде, остаются базовым предметом гардероба, но вместе с ними эксперты советуют носить ремни или выбирать приталенные модели. В целом же в моду возвращаются приталенные пиджаки и модели с баской.

Кожаная куртка

Объемные куртки, похожие на мягкое облачко, стремительно покидают модные списки. В этом году в тренде структурированные ткани и четкий силуэт. Кожаные куртки — универсальная вещь, вписывающаяся практически в любой образ. И, к счастью, они вновь в моде. Если вы только собрались покупать такую куртку и следите за модными тенденциями, то стоит выбрать хорошо сидящую по фигуре кожанку, а не бесформенную вещь.

Коричневые сапоги

Один из трендов зимы — высокие сапоги со свободным голенищем, которое немного собирается гармошкой. Предпочтительные оттенки, которые пришли на смену привычному черному —

коричневый и шоколадно-коричневый. Они будут отлично смотреться с длинными зимними юбками и платьями.

Однотонные шарфы

Из гардеробов модниц потихоньку уходят огромные шарфы в клетку, которые еще в прошлом сезоне были у всех. Как альтернатива им — однотонные палантины из кашемира, вязаные, с бахромой и без.

Джинсы со средней посадкой

Не так давно в моде были джинсы как с высокой, так и с очень низкой посадкой (а-ля 90-е). Сейчас же и те, и другие теряют свои позиции. Мода возвращается к «усредненному» варианту, поэтому в тренде джинсы со средней посадкой. А еще сейчас стоит спрятать в шкаф джинсы скинни. Как и узкие брюки, они стали антитрендом. Но, как мы знаем, мода циклична, так что через какое-то время они точно пригодятся.

Ярко-красный цвет

Этим летом одним из самых модных цветов был ярко-розовый. Конечно, не маленькую роль тут сыграл фильм «Барби» с Марго Робби. Ну а теперь на смену розовому цвету пришел красный. Чтобы модно выглядеть в этом сезоне, можно купить или достать из шкафа красное пальто, шубу, свитер или сапоги. Хорошая новость для тех, кому не по душе оттенки, о которых мы говорили в начале статьи.