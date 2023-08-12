10 копеечных хитростей, благодаря которым летний гардероб станет королевским

В 30-градусную жару хочется надеть футболку на пару размеров больше, запихнуть под нее вентилятор и больше ничего. А уж думать о том, как бы так изысканно одеться — тем более не хочется. Однако есть несколько хитростей, благодаря которым даже та самая футболка станет выглядеть дороже.

Оставить легинсы для занятий спортом

Одежда для активного отдыха, конечно удобная, но в элегантный уличный образ она не вписывается. Лучше заменить легинсы на штаны из спандекса или джинсы, а спортивный комплект приберечь для отдыха на природе и занятий спортом.

Спрятать подальше простецкие шлепки и найти красивую обувь на лето

Многие носят летом шлепанцы с тонкой подошвой. Не беремся судить о том, насколько удобно долго гулять в такой обуви, но с точки зрения стиля она уж очень простенькая. Чтобы прокачать образ, стоит выбрать открытую обувь с классным декором (например, в виде плетения). Оптимально, если она будет на платформе или танкетке.

Забыть о ветровке

Летом погода переменчива, не всегда бывает тепло. В пасмурный день так и хочется натянуть удобную ветровку. Но если хочется выглядеть как с иголочки, то лучше взять тренч, легкую кожанку или пиджак — они выглядят более элегантно и утонченно.

Распрощаться с бейсболками

Бейсболка в курортном городе сразу выдает туриста, да и в целом выглядит очень простенько. Если погода позволяет, лучше вообще не надевать головной убор летом. А если такой возможности нет, можно взять шляпу с полями или элегантную федору.

Придумывать новые сочетания

Отличным решением будет надеть платье вместе с кедами или легкими ботиночками, а не с привычной обувью на шпильках и балетками. Такой прием сделает образ более контрастным и легким.

Достать из закромов шарфы

Шарфы можно носить не только в холодное время года. Летом этот аксессуар легко можно вписать в стильный образ. Например, повязать шифоновый шарфик на голову или использовать его вместо ремня. В прохладные дни допускается носить шарф по прямому назначению.

Подворачивать все, что можно подвернуть

Даже в простой образ можно добавить изюминку, если подвернуть рукава, штаны, шорты или край футболки. Это еще и практично — будет чуть менее жарко.

Обыграть нижнее белье

Мы по привычке думаем, что торчащий из-по д одежды бюстгальтер — это моветон. Однако нижнее белье может круто прокачать повседневный образ. Для этого нужно выбрать бюстгальтер с необычными лямками, завязками или декором и надеть одежду, которая не будет полностью его закрывать. Нужно, чтобы белье немного выглядывало. Если все сделать грамотно, такая деталь не сделает образ вульгарным и не испортит его, а, напротив, добавит легкую перчинку. Кстати, многие звезды используют этот прием.

Присмотреться к белым джинсам

Если предстоит покупка летних джинсов, то лучше приобрести белые. Они подходят практически к любой одежде и выглядят более элегатно.

Отложить обтягивающую одежду до осени

Любая обтягивающая одежда будет еще больше сковывать тело летом. Как правило, чем свободнее одежда, тем в ней прохладнее и комфортнее в жаркую погоду. Поэтому эксперты предлагают выбирать не облегающие платья и юбки, а платья А-силуэта и юбки со свободной посадкой.