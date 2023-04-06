10 незаметных деталей образа, которые накинут нам лишних лет, а мы и не заметим

Многие хотят выглядеть свежо, подтянуто и современно. Ради этого мы прибегаем к разным ухищрениям, следим за модными новинками и сразу примеряем их на себя, конечно. Однако эти героические усилия не приносят результата — ультрамодная одежда сидит нелепо. Мы решили разобраться в том, какие наряды добавляют возраста, и обнаружили массу сюрпризов.

Перебор с классическими вещами в одном образе

Консервативный стиль одежды позволяет выглядеть элегантно в любой ситуации. Но перебарщивать с ним не стоит: сочетание зараз нескольких классических вещей накидывает пару лишних лет. Твидовый жакет, жемчужный комплект украшений и блузка с бантиком в одном образе — это перебор. Вместо этого лучше сочетать эти вещи с менее строгими вариантами, составляя разные образы. Например, попробуйте носить твидовый жакет с современными украшениями, а классическое жемчужное ожерелье — с ярким бандажным платьем.

Блестящие колготки

Такие изделия выглядят старомодно, к тому же именно блестящие колготки очень сильно бросаются в глаза. Лучше надевать эту вещь в черном цвете — как в матовом, так и в блестящем варианте. А если нужно создать образ с колготками телесного оттенка, то выбирайте матовые полупрозрачные изделия. Они выглядят едва заметно, но утонченно. Полезно также будет узнать, как правильно сочетать колготки с обувью и одеждой.

Слишком закрытая одежда

Образ, в котором все тело скрыто одеждой, буквально кричит о том, что человек пытается не выделяться. Такой выбор наряда сразу бросается в глаза, ведь именно от людей «постарше» ожидают, что они будут полностью облачены в одежду. Лучше, соблюдая пропорции, все же приоткрыть какие-то части тела, например выбрать декольте или одежду с короткими рукавами.

Образ в черном цвете

Кажется, будто черный стройнит и подходит к любому мероприятию. Но на самом деле одежда этого цвета очень контрастная и когда она находится у лица, то подсвечивает все морщинки и неровности кожи. Поэтому лучше для верха выбирать вещи светлого оттенка, а вот низ можно оставить черным. Также у нас есть статья о том, как удачно можно сочетать одежду, — «10 сочетаний на весну, которые просты для повторения, но выглядят круче привычного „джинсы и футболка“».

«Провисающие» джинсы

Мода на джинсы с завышенной талией вновь вернулась к нам прямиком из 80-х. Поэтому велик соблазн достать из закромов старые штаны и не тратиться на новые. Но так лучше не делать. Дело в том, что джинсы в то время шили из грубой плотной ткани, которая практически не тянулась, поэтому сложно было скроить их по фигуре. Из-за этого штаны добавляли их обладательницам несколько лет и килограммов. Так что, если вы хотите носить джинсы с высокой посадкой, лучше купить новые, которые сядут по фигуре. А в этой статье мы даем 10 советов о том, как выбрать джинсы, которые сядут как влитые и прослужат долго.

Толстый каблук или платформа

Массивная обувь делает нижнюю часть тела визуально тяжелой, весь силуэт выглядит непропорционально, грузно. Лучше выбирать туфли на шпильке или низком каблуке. А чтобы сделать низ образа еще более утонченным, выбирайте острый носок у обуви.

Юбка в пол

Иногда женщины надевают длинную юбку в пол, чтобы скрыть какие-то несовершенства фигуры, порой мнимые. Но получается наоборот: такая вещь делает силуэт широким, что явно не способствует созданию легкого и свежего образа. Знающие люди советуют выбирать юбки с подолом до колена, а также можно попробовать примерить длину миди — до середины икры.

Брюки на резинке

Такой предмет гардероба ассоциируется с пожилыми людьми, для которых удобство стоит на первом месте. Однако складки на поясе и квадратный силуэт не лучшим образом сказываются на фигуре. Вместо этого попробуйте выбрать брюки на эластичной широкой резинке, которая будет сидеть по фигуре.

Выглядывающие из обуви носки

Носить носки с обувью, конечно, очень удобно. Но они делают образ приземистым, и в итоге мы выглядим старше. Замените обычные носки капроновыми следками, которые не будут выглядывать из обуви.

Шелковый шарф на шее