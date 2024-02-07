10 нюансов при выборе украшений, с которыми образ засияет ярче солнца

Если украшения умело вплести в образ, то он приобретет роскошную изюминку и станет более выразительным. Однако весь эффект сойдет на нет, если сделать это неграмотно. Поэтому важно знать, как правильно выбирать и носить украшения, чтобы подчеркнуть свой стиль, а не создать нелепый образ.

Лучше обратить внимание на более простые серьги

Серьги с бусинками на проволоке, похожие на гроздья винограда, дешевят весь образ. Дело в том, что они выглядят так, будто их купили на ярмарке. Лучше избегать обилия камней и бусин на сережках и отдать предпочтение простым вариантам с одним камнем.

Важно соблюдать контраст между серьгами и ожерельем

Комплект, в котором серьги и ожерелье одинаковы по блеску, цвету или размеру — не самый лучший выбор, ведь такие украшения перегружают образ. Акцент следует сделать только на одном элементе. Например, подчеркнуть образ ярким ожерельем и небольшими сережками, либо наоборот. Еще один вариант — создать контраст с помощью яркого цветного украшения и более спокойного аксессуара.

Бусы бусам рознь

Лучше отдавать предпочтение изделиям с мелкими бусинами, так как крупные могут визуально накинуть лишних лет. Кстати, ожерелья со стеклянными бусинами смотрятся дорого. Однако важно следить за тем, чтобы бусы не выглядели по-детски.

Еще при помощи украшений можно обыграть особенности фигуры

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

При выборе украшений следует учитывать особенности телосложения: для людей с крупной комплекцией подойдут крупные аксессуары, в то время как для хрупкого телосложения лучше выбирать маленькие и изящные драгоценности. Важно умело расставлять акценты так, чтобы пропорций и украшения смотрелись гармонично. Например, женщины с большой грудью и широкими плечами могут создать визуальный эффект удлинения силуэта с помощью длинного ожерелья.

Лучше избегать украшений с искусственными камнями

Мутные или непрозрачные драгоценные камни — это, скорее всего, подделка из пластика. Лучше избегать таких украшений, они смотрятся дешево. Предпочтение стоит отдавать прозрачным камням, а также можно обратить внимание на полудрагоценные или недрагоценные камни, которые будет выглядеть гораздо лучше, чем прозрачный пластик.

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С помощью украшений можно скорректировать черты лица

Evan Agostini/Invision/East News , Charles Sykes/Invision/East News

Например, крупный нос можно скорректировать с помощью больших сережек. Дело в том, что уши и нос находятся примерно на одной линии — добавляя крупные украшения, можно сместить фокус внимания на нижнюю часть лица, и нос будет выглядеть меньше.

Лучше отдать предпочтение темным оттенкам металла

При выборе украшений рекомендуется отдавать предпочтение более темным оттенкам металла. Светлые материалы ассоциируются с дешевой бижутерией, поскольку на нее наносят специальное металлическое покрытие, которое сильно блестит. Настоящее золото или серебро, напротив, обладают более насыщенным и глубоким оттенком.

Сережки подбираются к прическе

Evan Agostini/Invision/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Чтобы образ выглядел гармонично, длинные висячие серьги лучше носить с короткой стрижкой или собранными сзади волосами. Если локоны распущены, то идеальный вариант — сережки, которые находятся только на мочке уха. Универсальным вариантом для любой прически будут гвоздики или кольца.

Выбор пальца для кольца тоже важен

Для украшений на пальцах также существуют рекомендации: безымянный палец предназначен для обручальных колец, а указательный и мизинец идеально подходят для крупных и выразительных аксессуаров. Средний палец лучше оставить без украшений, но в качестве альтернативы можно выбрать небольшое и тонкое кольцо, иначе будет неудобно.

С помощью украшений можно подчеркнуть красоту улыбки

Eric Catarina/Allpix Press/East News , Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Драгоценные камни красных и синих оттенков контрастируют с естественным желтоватым цветом эмали и могут визуально сделать зубы белее, а улыбку ярче. Таким же эффектом обладают блестящие украшения, особенно из белого золота и с бриллиантами. Но важно выбирать украшения без оранжевого отлива — они подчеркнут желтизну зубов.