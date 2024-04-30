Понюхаю, если пахнет ок - сожру. У копченого мяса реально бывает подобный эффект
20 доказательств того, что странности поджидают нас на каждом шагу
Бывают дни совершенно обычные, когда все вокруг кажется понятным, привычным и даже скучноватым. Но тем ценнее моменты, когда мы сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, после чего можно заявить: «Теперь я точно видел все!»
«Мясо стало выглядеть так? Не вздумайте выбрасывать. Оно не испорчено, а просто клетки на его поверхности преломляют свет, как призма. Это называется опалесценция»
«Выглядит, как пучок одуванчиков, сросшихся в один одуванище»
«Это щетка для чистки зубов мудрости, которую мне вручил стоматолог»
Мудрость тут у стоматолога, он продал ее за пять тысяч этому клиенту
«Эта не написанная красками картина, а мозаика, собранная из камня»
Что будет, если замочить яйцо в лимонном соке на 2 дня?
Когда cухой лед положили в мыльный раствор
«Моя черепаха так аккуратно сбросила пластины с панциря, что я смог сложить их как пазл»
А что, черепашка с криком "кииииийаааааа!" должна была все переломать в труху?
«Мой помидор пророс изнутри»
«На моем протезе пальца есть отпечаток»
«У меня 6 зубов мудрости»
- Ой. Это выглядит больно. © astrofed / Reddit
«Эти странные пушистые кристаллы появились на моем зеркале из-за стоящего рядом ароматизатора»
Вот что можно увидеть, если монету надолго оставить в тесте для лепки
«Это растеньице пробилось через бетонный пол на 6 этаже»
Вот что произойдет в морозилке с банкой сардин
«Ископаемое в каменной стене»
Недавно видела фото с деталями древних людей в таком камне-челюсть итд-в стене частного дома,кажется,в Англии)
Дерево проросло сквозь решетку и приобрело квадратный узор
Мармеладного мишку оставили на ночь в воде. Справа для сравнения обычный мишка
За что вы так не любите мармеладных мишек?и расплавляли их уже,и топили...гранатой не пробовали?
«Узор на спиленном стволе кедра»
«Вот как пакетик чипсов ведет себя в самолете. В конце концов он лопнул»
«Училась в школе 40 лет назад. В туалетах не было мусорных баков, поэтому мы просто сжигали прокладки и тампоны вот в такой специальной печи»
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Комментарии
"а просто клетки на его поверхности преломляют свет, как призма. Это называется опалесценция"
- Клетки чего ? Мяса ?
Я так понимаю - это конченное мясо, и при копчении образуется сизый налёт, на поверхности из дыма откладываются тонкие плёнки органических смол. Сизый налёт имеет свой показатель преломления солнечных лучей .