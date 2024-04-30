20 доказательств того, что странности поджидают нас на каждом шагу

1 час назад

Бывают дни совершенно обычные, когда все вокруг кажется понятным, привычным и даже скучноватым. Но тем ценнее моменты, когда мы сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, после чего можно заявить: «Теперь я точно видел все!»

«Мясо стало выглядеть так? Не вздумайте выбрасывать. Оно не испорчено, а просто клетки на его поверхности преломляют свет, как призма. Это называется опалесценция»

Hangover Unicorn
19 минут назад

Понюхаю, если пахнет ок - сожру. У копченого мяса реально бывает подобный эффект

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«Выглядит, как пучок одуванчиков, сросшихся в один одуванище»

«Это щетка для чистки зубов мудрости, которую мне вручил стоматолог»

«Эта не написанная красками картина, а мозаика, собранная из камня»

Что будет, если замочить яйцо в лимонном соке на 2 дня?

Ushwood
59 минут назад

Надо было сперва намазать блендамедом. Хотя бы с одной стороны.

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Когда cухой лед положили в мыльный раствор

«Моя черепаха так аккуратно сбросила пластины с панциря, что я смог сложить их как пазл»

Конфуз
1 час назад

А что, черепашка с криком "кииииийаааааа!" должна была все переломать в труху?

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«Мой помидор пророс изнутри»

«На моем протезе пальца есть отпечаток»

«У меня 6 зубов мудрости»

«Эти странные пушистые кристаллы появились на моем зеркале из-за стоящего рядом ароматизатора»

Вот что можно увидеть, если монету надолго оставить в тесте для лепки

«Это растеньице пробилось через бетонный пол на 6 этаже»

Вот что произойдет в морозилке с банкой сардин

«Ископаемое в каменной стене»

Нина С
1 час назад

Недавно видела фото с деталями древних людей в таком камне-челюсть итд-в стене частного дома,кажется,в Англии)

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Дерево проросло сквозь решетку и приобрело квадратный узор

Мармеладного мишку оставили на ночь в воде. Справа для сравнения обычный мишка

Lilit1313
51 минута назад

За что вы так не любите мармеладных мишек?и расплавляли их уже,и топили...гранатой не пробовали?

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«Узор на спиленном стволе кедра»

«Вот как пакетик чипсов ведет себя в самолете. В конце концов он лопнул»

«Училась в школе 40 лет назад. В туалетах не было мусорных баков, поэтому мы просто сжигали прокладки и тампоны вот в такой специальной печи»

Если эта подборка с диковинными фотографиями вам приглянулась, то и другие наши статьи на схожие темы не разочаруют:

Фото на превью Quiet_College_9202 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Апрель
18 минут назад

"а просто клетки на его поверхности преломляют свет, как призма. Это называется опалесценция"
- Клетки чего ? Мяса ?
Я так понимаю - это конченное мясо, и при копчении образуется сизый налёт, на поверхности из дыма откладываются тонкие плёнки органических смол. Сизый налёт имеет свой показатель преломления солнечных лучей .

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