20 доказательств того, что странности поджидают нас на каждом шагу

Бывают дни совершенно обычные, когда все вокруг кажется понятным, привычным и даже скучноватым. Но тем ценнее моменты, когда мы сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, после чего можно заявить: «Теперь я точно видел все!»

«Мясо стало выглядеть так? Не вздумайте выбрасывать. Оно не испорчено, а просто клетки на его поверхности преломляют свет, как призма. Это называется опалесценция»

«Выглядит, как пучок одуванчиков, сросшихся в один одуванище»

«Это щетка для чистки зубов мудрости, которую мне вручил стоматолог»

«Эта не написанная красками картина, а мозаика, собранная из камня»

Что будет, если замочить яйцо в лимонном соке на 2 дня?

Когда cухой лед положили в мыльный раствор

«Моя черепаха так аккуратно сбросила пластины с панциря, что я смог сложить их как пазл»

«Мой помидор пророс изнутри»

«На моем протезе пальца есть отпечаток»

«У меня 6 зубов мудрости»

«Эти странные пушистые кристаллы появились на моем зеркале из-за стоящего рядом ароматизатора»

Вот что можно увидеть, если монету надолго оставить в тесте для лепки

«Это растеньице пробилось через бетонный пол на 6 этаже»

Вот что произойдет в морозилке с банкой сардин

«Ископаемое в каменной стене»

Дерево проросло сквозь решетку и приобрело квадратный узор

Мармеладного мишку оставили на ночь в воде. Справа для сравнения обычный мишка

«Узор на спиленном стволе кедра»

«Вот как пакетик чипсов ведет себя в самолете. В конце концов он лопнул»