Николь Кидман и Кит Урбан впервые вышли на светское мероприятие с красавицами-дочерьми и произвели настоящий фурор

27 апреля Николь Кидман удостоилась премии AFI Lifetime Achievement Award за заслуги в кино. Однако общественность привлек совсем не этот факт, а то, что актриса появилась на этом мероприятии в компании мужа и дочерей. Ведь девочки впервые вышли на красную дорожку.

GVK/MATEI/bauergriffinonline.com/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

На правом фото (слева — направо): Сандэй Роуз Кидман-Урбан, Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, племянница Николь Кидман — Сибелла Хоули и Николь Кидман

Николь Кидман и Кит Урбан в браке уже 18 лет, их дочери Сандэй сейчас — 15, а Фэйт — 13. Актриса появилась на красной ковровой дорожке в золотистом платье от Balenciaga. Младшая дочь предпочла платье кораллового цвета от Monique Lhuillier, которое было вдохновлено высокой модой 1980-х годов. Старшая выбрала белое платье с цветочным принтом от этого же модельера. Пришли поддержать Николь Кидман и ее сестра с мужем и дочерью, которые ради этого события прилетели прямиком из Австралии.

VALERIE MACON / AFP / East News

Выступая с речью, Кидман отметила, что в ее жизни присутствует "огромное количество удачи" и "самое главное - любовь". Актриса добавила: "Мои дочери никогда не были со мной на красной дорожке, сегодня был их первый выход. Поэтому они здесь - Сандэй и Фэйт". Вышел на сцену в этот вечер и Кит Урбан. О своей супруге он сказал следующее: "Я никогда не встречал человека, который был бы способен любить так, как Николь. В следующем году будет 20 лет, как я безумно влюблен в тебя".

Chris Pizzello/Invision/East News

Актриса также поблагодарила семью своей сестры, которые "перелетели полмира" (из Австралии), чтобы оказаться на мероприятии. Также она посетовала на отсутствии мамы, но добавила: "Мне сказали, что она смотрит прямую трансляцию, и мне это безумно нравится в нынешних современных технологиях. Моего папы здесь нет, но я чувствую его присутствие ежедневно". Отец актрисы скончался в 2014 году.

Jordan Strauss/Invision/East News

В интервью на вопрос журналиста о том, каково присутствовать здесь ее дочерям, она в шутку ответила: «Я думаю, они просто хотят начать собственную карьеру». Затем серьезно продолжила: «Они здесь, чтобы поддержать меня, ведь девочки всегда готовы оказать мне поддержку и проявить свою любовь».

Совсем недавно в одном из интервью Николь Кидман призналась, что безумно любит подростков: "Я восхищаюсь ребятами этой возрастной группы, в частности, меня поражает, как они с легкостью справляются со всем".

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