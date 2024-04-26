Группа Spice Girls воссоединилась и дала жару на 50-летии Виктории Бекхэм. Все остались в восторге

Spice Girls снова вместе! Участницы группы нехило изменились, но они все так же ослепительно прекрасны, как и 30 лет назад. Воссоединение участниц группы произошло лишь на один вечер. Поводом для него стало празднование юбилея Виктории Бекхэм, которой на днях стукнуло 50.

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

Об этом заставил говорить буквально весь мир супруг модели Дэвид Бекхэм, который и выложил пост с видео. На нем участницы культовой группы в полном составе исполнили свой легендарный хит Stop, премьера которого состоялась аж в 1997 году.

Группа Spice Girls была образована в 1994 году и состояла из 5 участниц. В начале 2000-х девушки захотели строить сольную карьеру и разошлись. Изредка они воссоединялись, чем приводили зрителей в дикий восторг. В 2012 все 5 участниц исполнили попурри на церемонии закрытия летних Олимпийских игр. Кстати, их выступление прозвали самым "твитным" моментом этого спортивного праздника.

Gouhier-Guibbaud-JMP/ABACA/EAST NEWS

Так вот, лишь через 12 лет по случаю празднования юбилея Виктории Бекхэм, группа появилась на публике в полном составе. Сама Виктория после праздника написала на своей странице в соцсети: "Лучшая ночь! С Днем рождения меня! Я так вас всех люблю! #SpiceUpYourLife". Хэштег относится к песне, которую группа Spice Girls выпустила в период своего успеха.

Ну а после того, как Дэвид выложил видео с выступлением девушек, на его пост незамедлительно обрушился шквал комментариев: "Момент, которого ждала вся планета!", "Как моя дочь обожает Тейлор Свифт, так и я обожаю этих див". Ну а другие пользователи начали умолять группу отправиться в тур.

Некоторые пользователи сети считают, что многие музыканты слишком переоценены. Так, например, кто-то убежден, что певица Бейонсе «гений в маркетинге, но никак не в музыке», а Мадонне и вовсе «с технической точки зрения ей не хватает диапазона».

Фото на превью AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News