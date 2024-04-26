Группу в юности любила. Но фото в духе "негры ночью грузят уголь" для статьи не особо ценны..
Группа Spice Girls воссоединилась и дала жару на 50-летии Виктории Бекхэм. Все остались в восторге
Spice Girls снова вместе! Участницы группы нехило изменились, но они все так же ослепительно прекрасны, как и 30 лет назад.
Воссоединение участниц группы произошло лишь на один вечер. Поводом для него стало празднование юбилея Виктории Бекхэм, которой на днях стукнуло 50.
Об этом заставил говорить буквально весь мир супруг модели Дэвид Бекхэм, который и выложил пост с видео. На нем участницы культовой группы в полном составе исполнили свой легендарный хит Stop, премьера которого состоялась аж в 1997 году.
Группа Spice Girls была образована в 1994 году и состояла из 5 участниц. В начале 2000-х девушки захотели строить сольную карьеру и разошлись. Изредка они воссоединялись, чем приводили зрителей в дикий восторг.
В 2012 все 5 участниц исполнили попурри на церемонии закрытия летних Олимпийских игр. Кстати, их выступление прозвали самым "твитным" моментом этого спортивного праздника.
Так вот, лишь через 12 лет по случаю празднования юбилея Виктории Бекхэм, группа появилась на публике в полном составе. Сама Виктория после праздника написала на своей странице в соцсети: "Лучшая ночь! С Днем рождения меня! Я так вас всех люблю! #SpiceUpYourLife". Хэштег относится к песне, которую группа Spice Girls выпустила в период своего успеха.
Ну а после того, как Дэвид выложил видео с выступлением девушек, на его пост незамедлительно обрушился шквал комментариев: "Момент, которого ждала вся планета!", "Как моя дочь обожает Тейлор Свифт, так и я обожаю этих див". Ну а другие пользователи начали умолять группу отправиться в тур.
Некоторые пользователи сети считают, что многие музыканты слишком переоценены. Так, например, кто-то убежден, что певица Бейонсе «гений в маркетинге, но никак не в музыке», а Мадонне и вовсе «с технической точки зрения ей не хватает диапазона».
Комментарии
"Нехило"? Божечки-кошечки, из каких недр автор откопала это словечко 😂😂😂😂