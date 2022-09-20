10 секретов стиля наших любимых звезд прошлого, которые с легкостью заткнули бы за пояс современных коллег

Любимые звезды прошлого имеют особое очарование. Вспомнить хотя бы обаятельную Наталью Варлей из «Кавказской пленницы» или роковую Светлану Светличную в «Бриллиантовой руке». И мало кто знает, чего стоило знаменитостям того времени так круто выглядеть. Например, Любовь Орлова сама шила одежду, Майе Плисецкой помогали костюмеры, а Евгений Евтушенко, оказывается, был сам себе стилистом.



Мы в ADME решили узнать подробнее о секретах стиля любимых звезд.

Майя Плисецкая

Album / sfgp / East News

Легендарная балерина вдохновляла Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана и выходила на подиум на показах Коко Шанель. Но у нее не всегда были такие влиятельные знакомые в мире моды, а выглядела Плисецкая на все сто даже в нелегкие для нее времена. В этом ей помогали театральные костюмеры. Например, когда любимая шубка артистки износилась, в нее вшили клинья из шинельного сукна и из того же материала выкроили шапочку — в результате получился очень стильный образ. Поездки в Париж, а также общение с дизайнерами расширили модный кругозор Майи. Она носила геометричные и футуристичные формы, сочетала мех с кожей, пробовала яркий макияж. В те времена это было неслыханной дерзостью, но вскоре балерине начали подражать: вслед за Плисецкой модницы стали носить туфли на низком каблучке, высокие сапоги вместе с широкими пальто, удлиненные блузы в паре с узкими брюками.

Михаил Боярский

Стилем Боярского восхищался Виктор Цой. Друзья певца вспоминали, что музыканту очень нравились черные водолазки и прическа актера. До сих пор Михаил предпочитает в повседневной жизни носить только черное. Есть версия, что астролог предсказал тогда еще юному Боярскому, что яркие цвета одежды будут приносить ему только неприятности. И предсказание сбылось: когда артист носил голубой плащ на съемках фильма «Три мушкетера», он получил серьезную травму. Правда, сам актер говорит, что любит черный потому, что так он защищает себя от излишнего любопытства и сохраняет состояние внутреннего покоя.



Любовь Орлова

От природы актриса была шатенкой, но после знакомства с режиссером Григорием Александровым, который впоследствии стал ее мужем, она перекрасила волосы и стала платиновой блондинкой. Некоторые считают, что супруг пытался сделать Любовь похожей на Марлен Дитрих. Орлова заказывала одежду у известных московских портных Надежды Ламановой, Варвары Данилиной и Елены Ефимовой, а обувь — у знаменитого в то время мастера Генриха Барковского. При этом актриса и сама любила шить, поэтому нередко создавала вещи сама. Звезда стеснялась своих рук, поэтому часто носила перчатки, за которыми, по слухам, летала в Париж. В поздних фильмах, если кадр предполагал руки крупным планом, вместо Орловой в таких сценах снимались дублерши.

Эдита Пьеха

East News

Певица создавала свой образ, ориентируясь на таких звезд, как Одри Хепберн и Софи Лорен: короткая стрижка с небрежными локонами, подведенные брови и толстые стрелки. В начале музыкальной карьеры гардероб Пьехи состоял из простых платьев, но вскоре он поменялся кардинально: артистка пробовала наряды в стилистике нью-лук и платья shift dress, усыпанные блестками. Звезда стеснялась своего роста, поэтому ее редко можно было увидеть в туфлях на высоких каблуках. А еще она редко носит украшения: если и надевает ожерелье, то скромную нитку жемчуга. Сережек певица не носит вообще, а ее любимым аксессуаром до сих пор остается шейный платок.

Марина Влади

Жена Владимира Высоцкого была настоящей иконой стиля. Супружеская чета часто появлялась на публике в парных луках. На регистрацию брака они пришли в джинсах и водолазках, которые обожали оба. Нередко Марина Влади вслед за Высоцким выбирала черный тотал-лук: джемпер и брюки. С возрастом актриса стала носить такую одежду все чаще.

Владимир Высоцкий

East News

Высоцкий с подросткового возраста любил ярко одеваться — он копировал стиль своего любимого поэта Маяковского: носил шарфы и шейные платки, широкие рубахи, кепи. В середине 60-х бард предпочитал джинсы: расклешенные или классические, — в которые заправлял расстегнутую на несколько пуговиц рубашку, поло или водолазку. Из обуви певец предпочитал лоферы на довольно высоком каблуке, а в качестве верхней одежды — кожаную куртку, которую часто носил, перекинув через плечо.

Светлана Светличная

Актриса, известная по роли Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука», до сих пор считается иконой стиля. Она обожала шляпы, да и сейчас они есть в ее гардеробе. По словам Светличной, раньше у нее было около полусотни шляп, а сейчас всего с десяток: остальные она раздарила. Актриса создавала свой образ сама, копируя в 70-х зарубежных коллег. Она по собственным эскизам шила у портних платья. Светличная экспериментировала с цветом волос, однако всегда возвращалась к платиновому блонду, а стрелки, подчеркивающие глаза, стали ее визитной карточкой на долгие годы. Артистка до сих пор носит высокие каблуки, короткие юбки и шубы в пол.

Любовь Полищук

East News

Одна из самых ярких деталей образа Любови Полищук — ее неподражаемая улыбка. Одевалась актриса так, чтобы ей было удобно. Она любила теплые тона, синий и голубой цвета. Порой надевала рваные джинсы, джинсовую куртку и свитер, легко могла надеть мини-шорты. Выходить в свет Полищук не любила, но если приходилось, то она обращалась к классике: от платья и туфель до аксессуаров. Это хорошо видно по ее образу на фото выше.

Наталья Варлей

После выхода на экраны фильма «Кавказская пленница» многие девушки побежали в парикмахерские, чтобы им сделали короткие стрижки как у героини картины Нины, которую сыграла Наталья Варлей. Челка до сих пор является визитной карточкой актрисы, но, оказывается, у нее есть особая история. Девушка начинала карьеру как цирковая артистка, и на одном из выступлений юной гимнастке нужен был ассистент. Им должен был стать Борис Руденко, который давно был влюблен в Наталью и решил рассказать ей об этом накануне выступления. Взаимности парень не дождался и, бросив все, уехал. Варлей осталась без подстраховки. Ей в помощники приставили незнакомого работника цирка, который растерялся и вовремя не отвязал канат. Девушка едва не упала, но все обошлось. Правда, Наталья все же получила удар в лоб, из-за чего образовался синяк. Чтобы замаскировать его, она и отстригла челку.

Евгений Евтушенко

East News

Поэт сам придумал себе образ: пестрые рубашки, массивные перстни, цветные кепки, клетчатые пиджаки, яркие шейные платки. Любовью к яркой одежде он заразился на Кубе. Он говорил, что в сумасшедшего цвета костюмах чувствует себя комфортнее, чем в обычной одежде. Однажды Евтушенко на своем творческом вечере отметил короткие шорты одной из журналисток. Перед началом пресс-конференции поэт отыскал девушку, вручил пирожок с яблочным повидлом и заметил: «Это вам за то, что не боитесь смело одеваться. Это проявление характера».

Чей стиль вам импонирует больше всего?

Фото на превью East News