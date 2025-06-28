17 диких историй с собеседований, после которых хочется звонить друзьям и кричать «Ты не поверишь»

Собеседование — это как лотерея. Можно получить работу мечты, а можно — историю, которую потом годами рассказываешь в компаниях под всеобщий хохот. Мы собрали для вас 17 историй, которые можно будет рассказывать на шашлыках и добавлять к ним свои.