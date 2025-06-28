17 диких историй с собеседований, после которых хочется звонить друзьям и кричать «Ты не поверишь»
Истории
1 час назад
Собеседование — это как лотерея. Можно получить работу мечты, а можно — историю, которую потом годами рассказываешь в компаниях под всеобщий хохот. Мы собрали для вас 17 историй, которые можно будет рассказывать на шашлыках и добавлять к ним свои.
- Однажды меня спросили на собеседовании: «Что вы считаете самым важным в профессиональной деятельности?»
Я, не задумываясь, ответила: «Возможность планировать свою работу».
Мы некоторое время сидели молча. И тут тишину прервал руководитель компании: «Эта возможность является „роскошью“, но вы сможете ею воспользоваться».
Жаль, что я смогла поработать в этом замечательном месте всего три года. Затем филиал в нашем городе закрыли. © Подслушано / VK
- Пришла на собеседование в компанию мечты. Среди вопросов был неожиданный: сколько времени занимает дорога до офиса? Ответила — 55 минут. Меня приняли.
Спустя месяц узнала, что у начальника есть правило: не брать сотрудников, чей путь до работы превышает час. По его мнению, такие люди по утрам будут не работать, а «отдыхать» после дороги. Ирония в том, что сам начальник добирается до офиса почти два часа. Себя бы он на работу точно не взял! © Подслушано / Ideer
- Я пришла в офис, полная надежд. Вакансия звучала прилично — «менеджер по креативу» в небольшом, но модном агентстве. На стене красовался плакат: «Здесь работают гении!» — что ж, посмотрим, подумала я.
Первые 10 минут всe шло хорошо: рассказала о себе, даже пошутила про «опыт тушения пожаров в последний момент». И тут HR-менеджер, улыбаясь во все 32 зуба, спрашивает: — Скажите, а вы умеете дышать?
Я замерла. Мозг лихорадочно соображал: это проверка на стрессоустойчивость? Шутка? Или у них в офисе дефицит кислорода?
— Эм... Да? — осторожно ответила я.
— Отлично! — обрадовалась она. — Потому что предыдущий сотрудник забывал это делать, когда нервничал, и падал в обморок. © Veiviie / Quora
- Сегодня ехала на собеседование. По закону подлости на парковке было мало свободных мест. Еду к тому, которое ближе, но меня обгоняет какой-то мужик, паркуясь предо мной. Что поделать, пришлось ставить машину далеко от входа. Зашла в здание, жду лифт и тут вижу, как к нему идет тот мужик и показывает, мол, подождите. А я за пробежку по парковке ору: «Так вам и надо!» — и нажимаю кнопку. А теперь угадайте, кто потом оказался моим начальником. Так стыдно мне никогда не было. © Подслушано / Ideer
- Год назад провалила собеседование в компанию мечты. И вдруг недавно меня каким-то чудом еще раз пригласили туда сразу на стажировку. Сижу у директора, трясусь от страха, предвидя каверзные вопросы. Так он чуть до слез меня не довел, когда вместо этого просто стал со мной разговаривать как со старой знакомой: про мотивацию, ценности, увлечения. Когда дошло, что меня приняли, все же не выдержала и расплакалась от облегчения! © Подслушано / Ideer
- Нашел в вакансию, но как назло сломался ноутбук. Попросил знакомую отправить резюме с ее компьютера. И вот я на собеседовании. Все идет отлично, беседуем, шутим. А в конце рекрутер и говорит: «У других кандидатов все то же самое. Но я очень хотела посмотреть именно на тебя, ведь в графе „О себе“ ты написал: „Я очень хороший, вы сойдете от меня с ума“. Я просто хотела посмотреть, кто там такой хороший». Знакомая, когда я попросил ее отправить мою анкету, дописала эти слова — решила прикольнуться. Собеседование я прошел, на работу меня взяли. © KpuBou.d**** / Pikabu
- Одно из моих собеседований было в страховой компании, ехать туда пришлось минут 40–50. Я потратил больше времени на дорогу, чем на само интервью. Все длилось от силы пять минут. Сначала меня усадили заполнять анкету из четырех простых вопросов. Потом завели в кабинет к двум менеджерам, которые спокойно сообщили, что просто хотели посмотреть, как выглядят кандидаты. И все. Интервью закончено, «мы вам перезвоним». Я сидел в полном недоумении. Серьезно?! Я проделал почти час пути только ради того, чтобы они просто оценили внешность соискателя?! © Kai Spangenberg / Quora
- Пришла к нам девушка 28 лет устраиваться на работу. Зашла в кабинет с папой под ручку. Задаю вопросы — отвечает папа, прямо затыкает дочку и говорит за нее. Еще хвалится, мол, Лизочка очень хороший ребенок. Решила все-таки взять на работу, но не Лизочку, а ее папу, ведь человек явно любит разговаривать. Папа отказался и, похоже, всерьез обиделся, что дочку не приняли. © Рабочие истории / VK
- Однажды меня пригласили на давно желанную должность специалиста по маркетингу и связям с общественностью в колледже. Несмотря на внезапно напавшие простуду и слабость, я не захотела переносить собеседование и пошла как есть.
Заместитель директора провел со мной часовое интервью, а потом неожиданно отвел к директору колледжа. Я немного волновалась, но поначалу все шло неплохо пока в горле не запершило. Голос пропал, и начался худший приступ кашля в моей жизни. Я не могла говорить, не могла дышать — только кашлять и хватать ртом воздух. В какой-то момент директор спросил, не принести ли воды, но я даже ответить не смогла. Наконец отпустило. Собеседование пришлось продолжить с размазанной тушью и голосом, который вернулся в виде тонкого писка как у мышки. Было неловко до ужаса. Работу я все-таки получила, но при первых встречах с директором я еще долго вспоминала о том эпичном провале. © Anne Sroka / Quora
- В 1989 году я устраивалась на работу, где нужно было, среди прочего, добавлять заголовки и имена к иллюстрациям в публикациях. После того как я прошла телефонное интервью, меня пригласили на очное, и все шло довольно гладко. И вот интервьюер интересуется, как я собираюсь правильно воспроизводить сложные иностранные имена. Отвечаю, что буду проверять другие публикации, искать в справочных материалах и так далее. Вопрос был довольно простым, ответила я уверенно. И тут он мне заявляет, «Да, но вы неправильно написали мое имя в сопроводительном письме». © Relevant_Ad7077 / Reddit
- На одном собеседовании мне сначала с энтузиазмом расписали должность в стиле «куча обязанностей и частые сверхурочные», а потом спросили, чем она меня привлекла. Я честно призналась, что меня интересует зарплата. И тут вдруг выяснилось, что рекрутер сама не знает точную зарплату — только примерную сумму до вычета налогов. Естественно, я отказалась. Интересно, что вакансия до сих пор открыта! © Рабочие истории / VK
- Работаю администратором, и недавно у нас было запланировано собеседование с соискателем. Опаздывала, предупредила его, но в итоге приехала вовремя. Решила понаблюдать за будущим сотрудником, вычислила его по фото в резюме, села за соседний столик, заказала кофе и написала, что буду через 20 минут. За это время он успел нагрубить официантке, громко пожаловаться, что заведение — «полный отстой», а меня, администратора, которого даже не видел, назвать некомпетентной. Подходить к нему даже не стала. Просто отправила короткое сообщение: «Наша компания предпочла другого кандидата». © Не все поймут / VK
- Вопрос от кадровика: «Каковы шансы на то, что вы бросите супруга, если мы попросим вас переехать? Я: «Вы имеете в виду, на сколько времени я смогу его оставить, пока мы не закончим работу?» Он: «Нет, я имею в виду, вы бы развелись с ним, если бы вам пришлось переехать, скажем, в Европу, на работу?» Ого. А ведь это было просто локальное рекламное агентство. © galedriel / Reddit
- Когда-то, будучи бедным студентом в магистратуре, я нуждался в летней подработке. Увидел объявление: солидный ресторан (из тех, где официанты все в смокингах) ищет персонал, подача заявок — только лично. Мой опыт работы в ресторанах? Нулевой. Но смокинг у меня был, так что решил попробовать.
Встречает меня хозяйка — дама внушительная. Оценивающе смотрит и задает два вопроса: «Опыт есть?»
Я уверенно отвечаю «да», ведь столы я накрывал годами у мамы дома.
«Когда можешь начать?», — спрашивает она.
«Да хоть завтра!» — говорю.
Так меня и взяли! © Stuart Rubinow / Quora
- Во время собеседования мои ноги запутались в длинном ремне сумки, которую я оставила на полу. Попыталась аккуратно освободиться, встала и рухнула, словно поваленное дерево.
Лежу, беспомощно дрыгая ногами, пытаюсь выбраться, пока интервьюеры в полной тишине наблюдают за этим зрелищем с выражением ужаса на лицах. Наконец освободилась, поднялась и ушла.
До сих пор не понимаю, почему меня не взяли. Ну серьезно, сколько еще кандидатов смогли сами себя связать и обездвижить меньше чем за минуту? © K. R. Bailey / Quora
- На собеседовании менеджер сказал: «Работа хорошая, но бывают дни, когда вам захочется рвать на себе все волосы». Он был лысый, так что я невольно выдал: «Похоже, с вами это уже произошло!» К счастью, у него оказалось отличное чувство юмора — и он, и стажер, присутствовавший на интервью, расхохотались. Я получил работу и уволился через три месяца. Потому что, как оказалось, фраза про желание рвать на себе волосы от стресса — это была не метафора. © MrStickySpaz / Reddit
- Десять лет проработал преподавателем в средних классах. Неподалеку находилась старшая школа, где преподавала моя жена — учительница испанского. Когда там открылась вакансия, я решил попробовать. На собеседовании меня, как и мою жену, почти все знали. И когда в конце спросили, есть ли у меня вопросы, я, не раздумывая, выдал: «Да, а та симпатичная учительница испанского здесь еще работает?»
Директор рассмеялся, замдиректора тоже, а вот представитель администрации учебного заведения выглядел что-то не в восторге. В итоге вакансию получил другой кандидат. © edgarpickle / Reddit
А если вам нравятся истории про собеседования, советуем не пропустить:
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