15 доказательств того, что собеседования — это не экзамен, а лотерея с непредсказуемым финалом

Ну что, кто тут любит собеседования? Это тот самый этап жизни, где ты пытаешься выглядеть чуть ли не как произведение Микеланджело, но внутри чувствуешь себя героем боевика, который забыл, зачем, что, как и почему он вообще здесь оказался.

В этой подборке историй вы наверняка найдете все: от курьезов, которые хочется вспоминать, до моментов, которые хочется забыть, но они слишком смешные.