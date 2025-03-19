Странно, что муж не слышал, что перед минетом причиндалы нужно брить. Но раз жену не смущает, то тогда ладно
15 доказательств того, что собеседования — это не экзамен, а лотерея с непредсказуемым финалом
Истории
27 минут назад
Ну что, кто тут любит собеседования? Это тот самый этап жизни, где ты пытаешься выглядеть чуть ли не как произведение Микеланджело, но внутри чувствуешь себя героем боевика, который забыл, зачем, что, как и почему он вообще здесь оказался.
В этой подборке историй вы наверняка найдете все: от курьезов, которые хочется вспоминать, до моментов, которые хочется забыть, но они слишком смешные.
- Спросил парня, проходившего собеседование на руководящую должность: «Что уникального вы могли бы привнести в нашу работу?» Он ответил: «Я несу солнечный свет». Его наняли только потому, что все остальные кандидаты отклонили в конце концов предложение. Парень продержался 4 месяца. © Waspy1 / Reddit
- Моя компания работала по субботам. Парень пришел на собеседование в субботу и на половине собеседования вдруг выдал: “О, подождите! А вы что, ребята, работаете по субботам?” Потом тут же встал, поблагодарил нас и ушел. Он был хорош. © frac**** / Reddit
- Работала менеджером по подбору персонала в хорошей фирме. Приглашаю на собеседование мужчину лет 25. На следующий день должен был прийти, но приходит его жена, тоже лет 25, и говорит: «У нас с мужем все одно и то же: знания, интересы, на одной работе работали и дипломы с одинаковыми оценками. Но мужу работа не нужна, меня возьмите». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Сегодня пришла на собеседование в солидную фирму. Захожу я в кабинет, и первое, что я чувствую… что у меня волос во рту! И, видимо, у меня был настолько серьезный вид, что мужчина, проводивший собеседование, сказал: “Видно, что вы ответственный и амбициозный человек, несмотря на свою молодость, знаете, чего хотите”. А я на протяжении 15 минут пыталась не проглотить волос, который, к слову, намотался на пирсинг в языке. Работу я получила. Волос не съеден. © Палата №6 / VK
- Телефонный звонок. Работодатель:
— Здравствуйте, вы откликались на вакансию. Удобно говорить?
— Да.
— Вы умеете отвечать быстро и односложными предложениями?
— Скорее нет, чем да.
— Вы нам не подходите. До свидания.
— До свидания. © masdep / Pikabu
- Когда искала работу, то за неделю сходила на пять-шесть собеседований. Мне повезло, мою кандидатуру одобрили сразу в двух конторах, я выбрала лучшую, а рекрутеру второй сообщила, что уже сделала выбор. Она не просто расстроилась, она разозлилась, разнервничалась и пообещала, что я еще об этом пожалею. К счастью, ничего такого она не сделала, просто периодически мне пишет, хвастается новыми мягкими креслами, телевизором в зале для отдыха, а недавно вот прислала видео, как она пьет эспрессо из новенькой кофемашины… © Палата №6 / VK
- Трое из четырех человек, которые проводили собеседование, все время рассказывали мне о том, насколько плоха компания и почему в действительности мне не нужна эта работа. Четвертым был генеральный директор. Но его история была другой. Я не согласился на работу. © IAmDotorg / Reddit
- В течение всего собеседования постоянно исправляла кадровика, который неправильно произносил мое имя. Наконец главный из них спросил меня, неужели мне действительно так важно, как произносится мое имя. Я ушла. © Rundoges42 / Reddit
- Проходила собеседование в банке. Все проходило неплохо, несмотря на то что я нервничала, и шансы у меня, скорее всего, были неплохими. И вот он, последний вопрос, который мне задали: “Почему мы должны нанять вас?” И я ляпнула: “Потому что я, вероятно, не утащу ваши деньги!” Меня не взяли. © Coconutqueen2402 / Reddit
- Вопрос от кадровика: "Каковы шансы на то, что вы бросите супруга, если мы попросим вас переехать? Я: Вы имеете в виду, на сколько времени я смогу его оставить, пока мы не закончим работу? Он: Нет, я имею в виду, вы бы развелись с ним, если бы вам пришлось переехать, скажем, в Европу на работу?" Ого. А ведь это было просто локальное рекламное агентство. © galedriel / Reddit
- Был на собеседовании, главы — муж и жена. Жена вела собеседование. Шло как по маслу, пока она спросила: “Почему я должна взять на работу вас, а не вашу конкурентку?” Я, не раздумывая, ответил: “Возьмете девушку — ваш муж начнет с ней вам изменять, а если меня — то напрягаться относительно измены будет он…” Уже вторую неделю работаю. © Палата №6 / VK
- Была свидетелем собеседования. Кадровик попросил парня кое-что прояснить в его резюме. А этот кадр ответил так: “Мое резюме писал специальный человек, и я на самом деле не совсем понимаю, что он тут имел в виду”. © crank--heart / Reddit
- На собеседовании основатель фирмы спросил:
— Вы работали в X, значит, знаете мисс Y?
— Да, довольно сумасшедшая дама.
(У всех за столом отвисли челюсти.) Директор:
— Вообще-то она мать моего ребенка. Хотя она действительно с придурью. Мы расстались несколько месяцев назад.
И да, я получил работу. © Olivier Peyre / Quora
- Мы: “Почему вы заинтересованы в этой работе?” Кандидат: “Ну, я наслаждался перерывом от работы, искал себя, но моя жена сказала, что мне лучше найти работу в ближайшее время”. В конце интервью мы: “У вас есть вопросы к нам?” Кандидат: “Какая у вас политика по отношению к отпускам или больничным?” Это был единственный вопрос, который его интересовал. © devnullify / Reddit
- Проходила моя подруга собеседование. Заполняет анкету — стандартная процедура. Доходит до пункта: “Укажите свои достижения, навыки, умения”. Ей подсказывают: “В этом пункте можешь себя похвалить”. Ну она и написала: “Я молодец!” Смеялись все. © Палата №6 / VK
И напоследок хотелось бы пожелать читателям ADME: пусть ваши истории о собеседованиях будут такими яркими, что сами собеседования на их фоне покажутся просто формальностью.
А пока ловите ещё порцию забавных подборок:
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