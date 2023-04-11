10 трендов, которых этой весной придерживаются все женщины, любящие выглядеть с иголочки

Весна — время обновления гардероба и экспериментов с новыми модными трендами. В этом году дизайнеры предлагают широкий выбор стилей и направлений, чтобы каждая модница могла подобрать именно то, что подходит ее вкусу и стилю. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее ярких и популярных весенних трендов в одежде, которые помогут вам создать стильные и актуальные образы на любой случай.

Ярко-красный цвет

В этом сезоне мы можем заметить заметный сдвиг в цветовых предпочтениях. Нежные и нейтральные оттенки, которые еще недавно были на пике популярности, уступают место более смелым и выразительным цветам, например красному. Оттенки этого цвета страсти становятся все ярче и глубже. Его обилие можно встретить во многих весенних коллекциях дизайнеров, которые смело экспериментируют с ним в создании как повседневных образов, так и роскошных вечерних нарядов.

Обувь на высокой платформе

Обувь на высокой платформе не только удачно вытягивает силуэт, но и добавляет любому образу перчинки. Многие дизайнеры включили платформу в свои коллекции весна-лето 2023 года, чем вдохновили всех модниц обратить внимание как на простые и минималистичные модели, так и на более смелые, украшенные яркими принтами на любой вкус. Эта непринужденная и немного легкомысленная обувь станет изюминкой любого наряда.

Скульптурные сумки

Что касается аксессуаров, в фокусе внимания окажутся скульптурные сумки. Прекраснее всего в этом тренде то, что такие сумки по-прежнему выполняют свою практичную функцию, но благодаря необычным формам становятся настоящим украшением образа. Лучше всего будет отдать предпочтение классическим расцветкам на все времена, например цвету слоновой кости или бежевому. Но если вы не можете удержаться от экспериментов, то вполне удачным будет выбор бледно-зеленой или бледно-желтой сумочки.

Отделка бахромой

Бахрома не какое-то уникальное нововведение, однако сложно не заметить, что весенние показы моды 2023 года пестрели такой отделкой. К слову, дизайнеры все же представили и несколько новых вариаций. Бахрома добавляет движения и легкости в любой наряд, и она станет отличным выбором для тех, кто хочет придать своему образу характера.

Акцент на бедрах

В этом весеннем сезоне некоторые модельеры явно нашли вдохновение в исторических драмах. Благодаря этому и вы теперь сможете ощутить себя частью королевского двора. На подиумах многих модных домов были представлены модели пышных юбок с подъюбниками различных форм и степени исторической точности, которые создают эффектный силуэт. Хочется еще больше романтики? Обратите внимание на модели с обилием оборок и объемных деталей на талии. В таком образе вы точно не останетесь незамеченной.

Обилие карманов

Весной 2023 года модницы не обойдутся и без многофункциональных брюк со множеством карманов. Но и это еще не все: многие бренды представили публике и иные вариации вещей с обилием карманов, например юбки, пальто, рубашки, плащи и многое-многое другое. Такая функциональность в сочетании с модным дизайном позволит выглядеть стильно и при этом оставаться готовыми к любым поворотам судьбы.

Тренчи

В этом весеннем сезоне тренчи не только останутся в моде, но и будут еще более популярными. Они переживают буквально новое рождение благодаря обновленным дизайнам и материалам. Классические тренчи уступают место более востребованным моделям с объемными плечами, рюшами и декоративными элементами. Определенно, это тот тип универсальной одежды, который останется с нами на века.

Серебро повсюду

Акцент на серебре был замечен во многих модных коллекциях этого сезона. Оно придает свежий и современный вид любому наряду, добавляя таинственности и загадочности. Серебристые ткани и детали, такие как пайетки, блестки, металлические заклепки и пуговицы, представлены в одежде различных вариаций — от элегантных платьев до повседневных рубашек и курток. Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать выделяющийся, но не вычурный образ.

Джинсовая одежда в оригинальном исполнении

Смелые эксперименты над джинсами — главный тренд сезона весна-лето — 2023. В этом году дизайнеры с большим энтузиазмом играют с оригинальными разрезами, молниями и другими деталями, которые добавляют джинсовой одежде оригинальности и свежести. Также акцент делается на создании из джинсовой ткани нетипичных элементов одежды, таких как бра, корсеты и так далее.

Кружева и сетки