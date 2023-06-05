10 вещей, с помощью которых можно влегкую обновить уже наскучивший летний гардероб

С наступлением летних деньков так и хочется порадовать себя и нарядиться во что-то легкое и яркое. Но порой мы всем сердцем прикипаем к привычным образам и из года в год носим одни и те же вещи. Чтобы добавить некоторой свежести своему гардеробу, вовсе не обязательно опустошать полки магазинов в поисках обновок. Ведь мода циклична и некоторые тренды имеют обыкновение возвращаться.

10. Свободные футболки

Обтягивающие футболки уже не пользуются такой популярностью. Да и подходят такие вещи далеко не для всех типов фигур. Намного более привлекательными выглядят футболки со свободным кроем. Важно обратить внимание на качество материала, отсутствие принтов, а также выбрать подходящий вырез и длину рукава. Такая футболка станет идеальной базой для создания множества стильных образов.

9. Платья по фигуре

Carlos Maidana/Broadimage/Broad Image/East News , Carlos Maidana/Broadimage/Broad Image/East News

Мешковатые наряды оверсайз, к сожалению, не придают фигуре стройности. А вот одежда, подчеркивающая естественные линии фигуры, наоборот смотрится свежо и элегантно. Главное, не выбрать излишне обтягивающее платье, потому что такой наряд не слишком удобно носить в летнюю жару. В любом случае платья-толстовки уже не числятся среди модных трендов.

Даже знание актуальных трендов не всегда может помочь выбрать подходящее платье, ведь помимо модных веяний стоит учитывать и особенности своей фигуры.

8. Юбки миди

К неувядающей классике можно отнести короткие вельветовые юбки на пуговицах. К сожалению, в последнее время эта одежда уже примелькалась. Чтобы выделиться из толпы, стоит вспомнить о множестве других альтернатив. Например, среди неизменных классических вариантов можно выделить различные юбки средней длины. При правильном подходе они могут стать основой для уличного образа или идеальным базовым элементом для офисного стиля.



7. Воздушные платья с пышными рукавами

Платья-рубашки были так популярны какое-то время, что уже несколько приелись. Хорошо, что существует широкий выбор более актуальных моделей. Если вы хотите выглядеть элегантно и женственно, стоит обратить внимание на воздушные платья, особенно те, которые украшены пышными рукавами.

6. Футуристические очки

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News , Carlos Maidana/Broadimage/Broad Image/East News

Последние модели солнцезащитных очков отличаются разнообразием ярких и выразительных оправ, но узкие экземпляры редко встречаются в списке модных трендов. В настоящее время большой интерес вызывают акцентные, оригинальные и иногда даже футуристические оправы, а также смелые эксперименты с цветом, включая оттенки линз.

5. Широкие брюки

В этом летнем сезоне в моду возвращаются широкие штаны разнообразных фасонов. Брюки могут быть однотонными или украшенными яркими, цветочными принтами и даже шнуровкой. В таких моделях значительно удобнее переживать летнюю жару, чем в узких вариантах.

4. Короткие штаны

Хотя брюки капри уже многие годы не сдают свои позиции на полках в магазинах, такой фасон идет далеко не всем женщинам. Эта одежда портит силуэт, визуально обрезая ноги. Такие штаны лучше заменить укороченными моделями, которые оставляют открытыми только лодыжки, и смотрятся более элегантно.

3. Облегающие сарафаны

Недавно платья-футболки пользовались огромной популярностью. Это не удивительно, ведь их можно назвать одной из самых простых и удобных вещей. Сейчас им на смену пришли другие модели. Например, возвращается неподвластная времени классика в виде облегающих, А-образных платьев и множества сарафанов.



2. Короткие джинсовые шорты

В течение какого-то времени модные подиумы и улицы покорили удлиненные шорты из ткани или денима. Но в этом сезоне им на смену вновь приходят ультракороткие модели, которые пользовались популярностью в начале 2000-ых. Такая одежда лучше сидит, если она сшита из плотной ткани. Легкие шорты быстро мнутся и задираются.

1. Винтажные кроссовки

В 2020 году туфли с квадратным носком, а так же черные сандали с ремешками, сделанными в форме сеточки, покорили сердца модниц по всему миру. Однако в этом сезоне им на смену вновь приходит обувь с уже привычным округлым носком на платформе или тяжелом каблуке. А надоевшие кеды можно заменить кроссовками в винтажном стиле.