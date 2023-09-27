11 модных фишек кореянок, чей стиль охотно копируют даже дизайнеры Chanel

Южная Корея славится не только дорамами и k-pop музыкантами — это еще и центр модных тенденций. Корейский стиль копируют по всему миру. Даже именитый бренд Chanel, создавая одну из своих коллекций, вдохновлялся местными образами. Разбираемся в фэшн-решениях жительниц Страны утренней свежести.

Кстати, мужская мода в Южной Корее тоже развита превосходно. Раскрываем ее главный секрет в конце статьи.

Любят образы total black

Кореянки часто отдают предпочтение разным монохромным образам. Но чаще всего они выбирают именно total black луки. Девушки могут надеть только черные вещи, а порой экспериментируют и дополняют черную одежду и обувь парой ярких аксессуаров.

Сочетают юбку миди с черными ботинками или сапогами

Корейские женщины любят носить юбки ниже колена. А чтобы придать образу дерзости, дополняют его черными ботинками или сапогами. Также кореянки сочетают такую юбку с приталенным топом.

Носят джинсы с дырками даже зимой

В Корее джинсы с прорезями сочетают даже с достаточно официальными образами — например, с рубашкой оверсайз. А еще эту вещь девушки носят не только летом, но и зимой. В холодный период года кореянки максимально экспериментируют, продумывая образы с этими джинсами.

Создают необычайно многослойные наряды

Мода на такие луки пришла из корейских сериалов и по-прежнему сохраняет свои позиции. Можно создавать многослойность с помощью рубашек, джемперов, жилетов и жакетов. А можно начать с простых сочетаний — например, пальто с шарфом.

Имеют в гардеробе хотя бы один джинсовый комбинезон

Когда одолевают сомнения, что надеть, кореянки полагаются на джинсовый комбинезон. Местные женщины сочетают его с рубашками с коротким рукавом, пуловером с высоким воротом или яркими майками и футболками.

Питают страсть к бейсбольным курткам

Бейсбольные куртки кореянки сочетают с любыми, даже самыми простыми образами. Местные девушки приобретают разные модели. Но, пожалуй, наибольшую слабость они испытывают к курткам оверсайз темных цветов.

В холода носят флисовую верхнюю одежду

В холодный период года кореянки чаще всего предпочитают носить верхнюю одежду из флиса. Так местные женщины в два счета придают шика минималистичному образу. Кстати, кореянки порой не застегиваются, чтобы демонстрировать весь свой лук.

Выбирают платье-свитер

Еще один популярный у кореянок предмет осенне-зимнего гардероба. Такая модель не только дарит тепло, но еще и помогает создать кокетливый образ. Корейские женщины также любят носить платье-свитер на вечерние мероприятия.

Боготворят мини-юбки

Мини-юбки обрели дикую популярность в Южной Корее еще в середине XX века. Они стали для местных жительниц символом женской эмансипации. И по сей день этот предмет гардероба остается излюбленным у кореянок. Девушки носят мини-юбки самых разнообразных фасонов и не ограничивают фантазию, придумывая, с чем же их сочетать.

Питают симпатию к образам в стиле школьной формы

Корейские женщины (и не только) любят ностальгировать по школьному детству. Это отражается на их стиле. Чтобы создать образ ученицы, в ход идут всевозможные предметы гардероба: плиссированные юбки, клетчатая одежда, галстуки, жилеты, рюкзаки и т. д.

Грубую обувь предпочитают любой другой

Хотя кроссовки есть в гардеробе кореянок, это не самая их любимая обувь. Местные женщины наденут пару кроссовок только под ультрамодный образ. А вот к грубым ботинкам на массивной подошве кореянки питают слабость и сочетают их с любыми нарядами: от оверсайз моделей до облегающих вещей.

Бонус: местные мужчины просто обожают водолазки

Водолазка — самый отличительный признак мужской корейской моды. Наверное, ни один звездный кореец не обходит стороной этот предмет гардероба. Местные мужчины приобретают водолазки разных дизайнов. А еще не ограничивают себя в цветовой гамме, выбирая порой необычные оттенки.