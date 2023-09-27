11 модных фишек кореянок, чей стиль охотно копируют даже дизайнеры Chanel
Южная Корея славится не только дорамами и k-pop музыкантами — это еще и центр модных тенденций. Корейский стиль копируют по всему миру. Даже именитый бренд Chanel, создавая одну из своих коллекций, вдохновлялся местными образами. Разбираемся в фэшн-решениях жительниц Страны утренней свежести.
Кстати, мужская мода в Южной Корее тоже развита превосходно. Раскрываем ее главный секрет в конце статьи.
Любят образы total black
Кореянки часто отдают предпочтение разным монохромным образам. Но чаще всего они выбирают именно total black луки. Девушки могут надеть только черные вещи, а порой экспериментируют и дополняют черную одежду и обувь парой ярких аксессуаров.
Сочетают юбку миди с черными ботинками или сапогами
Корейские женщины любят носить юбки ниже колена. А чтобы придать образу дерзости, дополняют его черными ботинками или сапогами. Также кореянки сочетают такую юбку с приталенным топом.
Носят джинсы с дырками даже зимой
В Корее джинсы с прорезями сочетают даже с достаточно официальными образами — например, с рубашкой оверсайз. А еще эту вещь девушки носят не только летом, но и зимой. В холодный период года кореянки максимально экспериментируют, продумывая образы с этими джинсами.
Создают необычайно многослойные наряды
Мода на такие луки пришла из корейских сериалов и по-прежнему сохраняет свои позиции. Можно создавать многослойность с помощью рубашек, джемперов, жилетов и жакетов. А можно начать с простых сочетаний — например, пальто с шарфом.
Имеют в гардеробе хотя бы один джинсовый комбинезон
Когда одолевают сомнения, что надеть, кореянки полагаются на джинсовый комбинезон. Местные женщины сочетают его с рубашками с коротким рукавом, пуловером с высоким воротом или яркими майками и футболками.
Питают страсть к бейсбольным курткам
Бейсбольные куртки кореянки сочетают с любыми, даже самыми простыми образами. Местные девушки приобретают разные модели. Но, пожалуй, наибольшую слабость они испытывают к курткам оверсайз темных цветов.
В холода носят флисовую верхнюю одежду
В холодный период года кореянки чаще всего предпочитают носить верхнюю одежду из флиса. Так местные женщины в два счета придают шика минималистичному образу. Кстати, кореянки порой не застегиваются, чтобы демонстрировать весь свой лук.
Выбирают платье-свитер
Еще один популярный у кореянок предмет осенне-зимнего гардероба. Такая модель не только дарит тепло, но еще и помогает создать кокетливый образ. Корейские женщины также любят носить платье-свитер на вечерние мероприятия.
Боготворят мини-юбки
Мини-юбки обрели дикую популярность в Южной Корее еще в середине XX века. Они стали для местных жительниц символом женской эмансипации. И по сей день этот предмет гардероба остается излюбленным у кореянок. Девушки носят мини-юбки самых разнообразных фасонов и не ограничивают фантазию, придумывая, с чем же их сочетать.
Питают симпатию к образам в стиле школьной формы
Корейские женщины (и не только) любят ностальгировать по школьному детству. Это отражается на их стиле. Чтобы создать образ ученицы, в ход идут всевозможные предметы гардероба: плиссированные юбки, клетчатая одежда, галстуки, жилеты, рюкзаки и т. д.
Грубую обувь предпочитают любой другой
Хотя кроссовки есть в гардеробе кореянок, это не самая их любимая обувь. Местные женщины наденут пару кроссовок только под ультрамодный образ. А вот к грубым ботинкам на массивной подошве кореянки питают слабость и сочетают их с любыми нарядами: от оверсайз моделей до облегающих вещей.
Бонус: местные мужчины просто обожают водолазки
Водолазка — самый отличительный признак мужской корейской моды. Наверное, ни один звездный кореец не обходит стороной этот предмет гардероба.
Местные мужчины приобретают водолазки разных дизайнов. А еще не ограничивают себя в цветовой гамме, выбирая порой необычные оттенки.
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