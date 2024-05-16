15+ людей, которые однажды решились на поездку в такси. И как будто в цирке шапито побывали

Герои нашей статьи уверены: поездка в такси может быть отдельным видом развлечения. Ведь отправившись по делам, они столкнулись с такими ситуациями, которые теперь еще долго забыть не смогут.

«Оказывается, такси, которое я сегодня вызвал, это еще и круглосуточный магазин»

«Прошлой ночью моя жена ехала в такси и компанию ей составила утка»

«В моем такси можно было попеть в караоке»

Мда... Совсем не банька

Ехала с таксистом сегодня утром, настроение отличное, а у него в салоне так классно пахнет баней, вот будто сосновые полешки, смола, вах! Говорю ему: «У вас так баней вкусно пахнет»... Он помолчал и отвечает: «Это у меня гараж сгорел». Едем дальше молча. © Morgana2803 / Pikabu

«Таксую. Вчера в час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»

Наши таксисты умеют удивлять

© SergBrunner / Pikabu Marie Ulaira 1 час назад Милая такса :) А я, помню, одно время по утрам на работу на одну и ту же маршрутку попадала. Всегда нравилось на переднем месте, возле водителя ездить. А он возил с собой таксу (только мальчика, черно-палевого, такс этот был всеобщий любимец автостанции). Такс дружелюбный очень, и погладить его можно. Так что и поездка, и контактный зоопарк. С утра, перед работой, хороший заряд позитива. - - Ответить

«Заказал такси в Гватемале. Лицо моего друга говорит само за себя...»

Главное — тактичность

Подрабатывал в такси, и довелось мне как-то везти пару, где парень весьма активно обхаживал девушку. Видимо, этот романтик решил подарить своей возлюбленной хрустальную туфельку, но боялся прогадать с размером и поэтому задал восхитительный вопрос даме своего сердца:

— Слышь, у тебя педали какого размера? © MaximovSV / Pikabu

«Несколько дней назад вызывал такси. Подъехал черный солидный автомобиль. Открываю заднюю дверь и вижу это»

«Мой водитель очень мил»

Зато честно

Когда очень хочется на море

Пассажир — симпатичная девушка. Заказ в аэропорт. Летит на море к подружкам. Приезжаем, и тут ее начинает пробирать смех:

— Да-а-а... У меня бывали разные ситуации в аэропорту: я могла опоздать на регистрацию, забыть свой паспорт. Но прибыть на день раньше — такого еще со мной не случалось! У меня же завтра вылет! © MoskowTaxiDriver / Pikabu

«Приехала за мной сегодня машина с двумя водителями. Этот малыш вел себя как демон, когда я попытался его погладить, но при этом был очень трогательным в своей любви к хозяину»

© Pampkincandy / Pikabu Злой Доктор 4 часа назад Блин, ну зачем тянуть свои клешни к чужой собаке, даже маленькой и с виду миленькой? А потом жалуются на покусанные пальцы, и ладно если устно, а не письменно по установленному образцу в соответствующие органы. - - Ответить

Неловко вышло

Таксую. Беру заказ, приезжаю. Двор тускло освещает одна лампочка. Вижу в зеркало: из подъезда выходят двое, один, судя по росту, ребенок. Садятся на заднее сиденье.

— Доброй ночи. Ребенка пристегните ремнем, пожалуйста.

Сзади доносится недовольный крик:

— Тамбовский волк тебе ребенок, дурень!

Обидно, непонятно. Поворачиваюсь — сидит там карлик. Думаю, что оправдания только усугубят неприятную ситуацию, и, просто извинившись, начинаю движение. © CBETOHOCEu / Pikabu

«Еду сегодня утром на такси, а тут такие милости-приятности. За всю свою историю поездок подобное встретила впервые»

«Хотела приехать домой пораньше»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.