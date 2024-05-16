15+ людей, которые однажды решились на поездку в такси. И как будто в цирке шапито побывали
Герои нашей статьи уверены: поездка в такси может быть отдельным видом развлечения. Ведь отправившись по делам, они столкнулись с такими ситуациями, которые теперь еще долго забыть не смогут.
«Оказывается, такси, которое я сегодня вызвал, это еще и круглосуточный магазин»
«Прошлой ночью моя жена ехала в такси и компанию ей составила утка»
«В моем такси можно было попеть в караоке»
Мда... Совсем не банька
- Ехала с таксистом сегодня утром, настроение отличное, а у него в салоне так классно пахнет баней, вот будто сосновые полешки, смола, вах! Говорю ему: «У вас так баней вкусно пахнет»... Он помолчал и отвечает: «Это у меня гараж сгорел». Едем дальше молча. © Morgana2803 / Pikabu
«Таксую. Вчера в час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку. Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил»
Наши таксисты умеют удивлять
Милая такса :) А я, помню, одно время по утрам на работу на одну и ту же маршрутку попадала. Всегда нравилось на переднем месте, возле водителя ездить. А он возил с собой таксу (только мальчика, черно-палевого, такс этот был всеобщий любимец автостанции). Такс дружелюбный очень, и погладить его можно. Так что и поездка, и контактный зоопарк. С утра, перед работой, хороший заряд позитива.
«Заказал такси в Гватемале. Лицо моего друга говорит само за себя...»
Главное — тактичность
- Подрабатывал в такси, и довелось мне как-то везти пару, где парень весьма активно обхаживал девушку. Видимо, этот романтик решил подарить своей возлюбленной хрустальную туфельку, но боялся прогадать с размером и поэтому задал восхитительный вопрос даме своего сердца:
— Слышь, у тебя педали какого размера? © MaximovSV / Pikabu
«Несколько дней назад вызывал такси. Подъехал черный солидный автомобиль. Открываю заднюю дверь и вижу это»
«Мой водитель очень мил»
Зато честно
Когда очень хочется на море
- Пассажир — симпатичная девушка. Заказ в аэропорт. Летит на море к подружкам. Приезжаем, и тут ее начинает пробирать смех:
— Да-а-а... У меня бывали разные ситуации в аэропорту: я могла опоздать на регистрацию, забыть свой паспорт. Но прибыть на день раньше — такого еще со мной не случалось! У меня же завтра вылет! © MoskowTaxiDriver / Pikabu
«Приехала за мной сегодня машина с двумя водителями. Этот малыш вел себя как демон, когда я попытался его погладить, но при этом был очень трогательным в своей любви к хозяину»
Блин, ну зачем тянуть свои клешни к чужой собаке, даже маленькой и с виду миленькой? А потом жалуются на покусанные пальцы, и ладно если устно, а не письменно по установленному образцу в соответствующие органы.
Неловко вышло
- Таксую. Беру заказ, приезжаю. Двор тускло освещает одна лампочка. Вижу в зеркало: из подъезда выходят двое, один, судя по росту, ребенок. Садятся на заднее сиденье.
— Доброй ночи. Ребенка пристегните ремнем, пожалуйста.
Сзади доносится недовольный крик:
— Тамбовский волк тебе ребенок, дурень!
Обидно, непонятно. Поворачиваюсь — сидит там карлик. Думаю, что оправдания только усугубят неприятную ситуацию, и, просто извинившись, начинаю движение. © CBETOHOCEu / Pikabu
«Еду сегодня утром на такси, а тут такие милости-приятности. За всю свою историю поездок подобное встретила впервые»
Пристёгиваться должны ВСЕ. Просто не начинать поездку, пока не пристегнулись
«Хотела приехать домой пораньше»
Если вы любите истории про поездки в такси, у нас есть и такие:
Комментарии
Бумажка эта с правилами скоро юбилей отмечать будет. Не припомню, какой.
Банка. Банка?! Так нельзяяяя, я ненавижу вопросы без ответов!
Блин, я уже привык, что на Эдми пикабушные истории безжалостно укорачивают, но тут они превзошли себя :(. Историю с карликом даже не уполовинили, а втрое урезали.
Вот полная версия:
Таксую. Беру заказ. Приезжаю на точку. Двор тускло освещает единственная лампочка. Вижу в закркало из подъезда выходят две фигуры одна судя по росту ребенок. Садятся на заднее сиденье.
- доброй ночи. Едем так-то?
- здрасьте. Ага. Поехали.
- ребенка пристигните ремнем пожалуйста.
Сзади доносится недовольный крик:
- Тамбовский волк тебе ребенок, дурень!!!
Обидно, непонятно. поворачиваюсь, и ох*еваю. Сидит там настоящий карлик.
До этого момента карликов видел только в фильмах и цирке . Ну ОК, думаю что отмазываться в стиле " я думал вы ребенок так похожи" только усугубит неприятную ситуацию, и вообще я выше подъ*бок таких просто извинившись начинаю движение. Едем. Затылком буквально ощущую, как меня сверлят недовольные глаза карлика. Впереди пост ДПС. Взмах волосатого полосатого жезла. Останавливаюсь.
- Капитан такой-то Областное ГИБДД документы страховку бла бла бла...
- Доброй ночи. Пожалуйста.
- Таксуете да? Детей не везете?
и заглядывает в салон. через открытое окошко.
- ОП, нарушаем. Почему ребенок не пристегнутый сидит?
И тут Тириона понесло. Фраза "Вы твари зае*али, какой я вам нах*й ребенок!" была самой магкой в его бугуртном монологе. Орал он долго. Капитан смекнув, что сейчас лучший вариант это отступление отдает мне доки, и тут же дает по тапкам по направлению к посту.
Остаток дороги карапуза еще долго матерился. Уже доехав до места назначения он видимо выговорившись наконец спокойно спросил у меня, почему его все подъе*ывают. Ответил ему, что врятли кто-то хотел именно подъе*ать его на улице темно было, поэтому мне и показалось, что человек маленького роста это ребенок, и в машине темно, поэтому ГАИшник тоже подумал, что он ребенок. Чувак немного помолчав извинился даже. Видимо серьезный комплекс у него развился из-за его отклонения.
прилетела в Крым. Предварительно заказала трансфер в гостинице, таксист со мной связался. Выходя из самолета звоню, а он мне - так вы же отменили поездку. Говорит, что звонил мой муж и отменил все, так как у нас ребенок заболел. А я не замужем и детей нет. К счастью, нашли другого водителя (он должен был встречать пассажиров самолета, который потерпел аварийную посадку тем же утром)