12 вещей, которые впаривают нам модные журналы, но никто не говорит о них правды

Стилисты часто дают противоречивые советы. Например, одни утверждают, что казаки — основа гардероба, тогда как другие рекомендуют обходить тренд стороной. Мы решили взглянуть на популярные модные вещи с практической точки зрения и разобраться, что впишется в гардероб обычных женщин, а что обречено пылиться на полке.

Казаки

Такие сапоги хороши только на блогерах, особенно тех, кто предпочитает стиль бохо. Они легко вписываются в их обширный гардероб. Но казаки непросто включить в повседневный гардероб среднестатистической девушки из большого города. Даже если надеть простую белую футболку и джинсы, все равно есть проблема — какую выбрать сумочку? Модные журналы массово выпускают статьи о том, как стилизовать сапоги. Они предлагают носить их с летящими легкими платьями и денимом, но не все готовы часами бродить по магазинам, чтобы подобрать подходящий наряд.

Кожаные платья

Платье из натуральной кожи выйдет в копеечку, а изделия из искусственной кожи не славятся долговечностью. Можно сказать, что в теплый день в таком платье будет жарко, а в прохладный и ветреный день, наоборот, холодно. И все потому, что искусственная кожа не дышит. А еще порой она неприятно скрипит при движениях.

Тренчи

При выборе одежды также важно учитывать климатические особенности региона. В некоторых городах осень длинная и теплая. В таких условиях тренч станет идеальной покупкой. Однако в других регионах жаркое лето быстро сменяется дождливой и ветреной погодой, в которую от холода спасет только пальто и шапка. Многие женщины жалуются, что тренч лежит без дела целый год, надевается лишь пять дней в сентябре.

Шляпы

«Годится только для фотосессий», — так осеннюю шляпу охарактеризовали в интернете. Эти слова недалеки от истины. К примеру, летом легкие головные уборы защищают от солнца. А фетровые и шерстяные шляпы слабо защищают от холода и ветра, при этом оставляя уши незащищенными.

Брюки карго

Некоторые стилисты активно рекомендуют брюки карго, в то время как другие настоятельно отговаривают своих подписчиков от покупки. Модницы часто упоминают, что широкие штаны с карманами пойдут не всем. Да и подобрать к ним верх — занятие не из простых. Обычно их носят с кроп-топами и укороченными футболками, но составить образ в стиле кэжуал — не так-то просто. Важно помнить, что для каждой фигуры подходит свой тип брюк, который не будет нарушать пропорции и сделает фигуру еще более привлекательной.

Кейпы

Популярность кейпов началась в 2021 году, когда известные модные дома включили их в свои осенние коллекции. На самом деле кейп — вещь вовсе не обязательная. Ее уместно надевать по особым случаем, к примеру, для выхода в свет, но для повседневной носки она может оказаться непрактичной и неудобной. Например, нельзя повесить сумку на плечо. Также вы не сможете поднять высоко руки.

Широкие джинсы с низкой посадкой

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Такие брюки идеально подходят женщинам с фигурой, соответствующей общепринятым стандартам красоты, но на других они могут выглядеть неоднозначно. Низких девушек они делают еще ниже — широкие штанины прибавляют объема и укорачивают ноги. Их сложно скомбинировать, а еще это попросту непрактично — зачастую такие джинсы длинные и волочатся по земле, а значит стирать их придется после каждой носки.

Микро-сумки

Микро-сумки — тренд, который не имеет никакого отношения к реальной жизни. В сумочку ничего не положишь, потому единственный ее плюс — можно красиво сфоткать и выложить в социальные сети. Гораздо практичнее купить брендовую сумку чуть большего размера, чтобы положить туда хотя бы телефон и ключи.

Туфли-лодочки на шпильке

У многих женщин дома лежат туфли «для особого случая» — свадьбы лучшей подруги, фотосессии, получения диплома, юбилея. Но на деле такие события происходят в жизни не очень часто. К тому же чтобы надеть туфли, нужна подходящая погода. Хотя лодочки часто включают в список базовых элементов гардероба, такой подход не учитывает многие аспекты повседневной жизни: длительные поездки на метро до работы, непогоду, и тот факт, что ношение туфель на высоком каблуке в течение длительного времени не рекомендуется специалистами.

Обтягивающие трикотажные платья

Такое платье хоть и считается базовым, его нередко оставляют висеть на вешалке годами. Дело в том, что на многих женщинах это платье смотрится иначе, чем на моделях, делая любые нюансы фигуры более заметными. Женщинам не нравится, как они в нем смотрятся, и наряд бесполезно валяется на полке. Блогеры обычно сочетают платье с объемными пиджаками, яркими аксессуарами и куртками. Для создания гармоничного образа оно требует продуманной стилизации, что не соответствует концепции «надел и побежал».

Объемные свитера с большими рукавами

Такие свитера смотрятся интересно и стильно. Но так они выглядят ровно до того момента, когда приходит время надеть поверх свитера верхнюю одежду. Рукава неряшливо выпирают и создают дополнительный объем, который не скрыть, даже если взять плащ на размер больше.

Длинные оверсайз футболки

Такие футболки сейчас считаются базовыми. Но порой не совсем понятно, как их носить — заправлять в джинсы полностью (сложно запихнуть) или носить поверх (не всем пойдет). Иногда такие футболки выпускают с начесом, благодаря чему они держат форму. Но в таких футболках в помещении жарко, а на улице — мерзнут руки. Стилисты предлагают разные варианты носки, в том числе завязывать край футболки узлом или заправить его в брюки лишь частично.

Все мы разные, и наверняка кого-то возмутят некоторые пункты, упомянутые в статье. Хотим отметить, что при выборе одежды в первую очередь нужно прислушиваться к себе и учитывать фигуру и образ жизни. Если вам интересна тема моды, почитайте, как составить зимний образ с колготками.