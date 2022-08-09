13 звезд, которые абсолютно не парятся насчет моды и трендов, а носят то, что им нравится
Иногда в погоне за модными тенденциями мы порой забываем о собственной индивидуальности. Однако есть и те, для кого мода — это всего лишь пустой звук. Образы наших знаменитостей часто не вписываются в современные тренды, но именно за это мы их любим. Ведь они мастерски приручают даже самую капризную одежду.
Мы в ADME вспомнили звезд, которые настолько круты и самобытны, что изменяют модные правила, подстраивая их под себя.
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон на красных дорожках так же очаровательна, как и на экране. Актриса источает грацию и смотрится гармонично как в непринужденных нарядах, так и в чрезмерно трендовых вещах, например объемных брюках цвета фуксии и жакете, украшенном пуговицами в виде кистей рук, которые Суинтон выгуляла на премьере фильма «Суспирия» в 2018 году.
Сложно представить другую женщину, которой одинаково хорошо подходят платье-балахон и пятнистый total look.
Брэд Питт
Брэд Питт довольно часто попадает в списки самых стильно одетых звезд. Но, глядя на образы звезды «Бойцовского клуба», создается впечатление, что он не прикладывает для этого никаких усилий, а просто носит то, в чем чувствует себя максимально комфортно.
Фрэнсис Макдорманд
Главная бунтарка Голливуда Фрэнсис Макдорманд также с завидным постоянством нарушает модные правила.
Актриса запросто может надеть на красную дорожку сандалии с носками, явиться на «Оскар» в биркенштоках и «подружить» ало-красное пальто с меховой муфтой леопардовой расцветки.
Джуд Лоу
Неизменные составляющие стиля Джуда Лоу — приглушенные тона и неформальные костюмы свободного кроя. На красных дорожках актеру удается мастерски комбинировать широкие брюки и аккуратно сшитые жакеты. В результате его образы всегда выглядят элегантно, но при этом в высшей степени непринужденно.
Machine Gun Kelly
Еще один любитель экстравагантных костюмов — рэпер Machine Gun Kelly. Колсон Бэйкер (настоящее имя музыканта) добавляет сумасшедшинку в каждый свой образ и умело обыгрывает самые яркие цвета и необычные фактуры.
Адриана Лима
И хотя Адриана Лима всегда отличалась в меру сдержанными образами, во время последней беременности модель пересмотрела свое отношение к моде и решила примерить все то, что до этого обходила стороной. Тут и яркие принты, и пикантные вырезы. При этом звезду не смущает ни ее интересное положение, ни злые языки. А мы считаем, что Адриана прекрасна как никогда.
Эшли и Мэри-Кейт Олсен
Эшли и Мэри-Кейт Олсен часто подвергались насмешкам за их любовь к мрачным тонам и мешковатой одежде. Но это не помешало сестрам возвести свою манеру одеваться в культ и основать один из самых изысканных брендов современности.
Игги Поп
Игги Поп — еще один музыкант, стилю которого посвящают чуть ли не оды. И, кажется, мы знаем почему. Певец со свойственным ему бунтарством из раза в раз нарушает модные каноны. Например, в 2016 году Игги вышел на красную дорожку в Каннах в шлепанцах.
А для церемонии «Грэмми-2020» он выбрал сланцы, украшенные стразами. Кстати, в обоих случаях сандалии были разной высоты, так как одна нога певца короче другой.
Джона Хилл
Вместе с метаморфозами во внешности актера (Джона несколько раз терял и набирал вес) изменениям также подвергся его имидж.
Место серых костюмов в его гардеробе заняли пестрые рубашки и яркие бесформенные пальто. Звезду комедии «Не смотрите наверх» теперь называют новой иконой мужской моды, а его образам посвящена целая страница в соцсети.
Гленн Клоуз
Образы Гленн Клоуз часто становятся поводом для бурных обсуждений в сети. И это неудивительно. Ведь актриса, несмотря на свой возраст, из раза в раз привносит на красную дорожку яркие краски и с гордо поднятой головой демонстрирует самые необычные творения дизайнеров.
Мэйси Уильямс
От милых кукольных платьев, в которых Мэйси Уильямс дефилировала на красной дорожке в начале карьеры, не осталось и следа. В прошлом году актриса примерила новый для себя готический образ, который настолько ей понравился, что теперь ни один ее выход не обходится без мрачных элементов.
Шер
Шер — исключительная знаменитость, которой удается более полувека удерживать звание модной иконы. Но любопытно, что актриса и певица не следит за тенденциями и, выбирая одежду, всегда остается верной себе. Мини, бахрома, широкополые шляпы, банданы, алладины и кожаная косуха — в этом вся Шер.
Билли Айлиш
Одна из самых популярных певиц современности и кумир подростков Билли Айлиш известна не только своими песнями, но и особым отношением к моде. Конек девушки — массивная, бесформенная одежда. И как бы ее иногда ни критиковали за выбор нарядов, Билли, кажется, не готова расставаться с любимыми вещами. И правильно делает, ведь нет ничего важнее индивидуальности.
Стиль какой знаменитости наиболее близок вам? Как вы считаете, можно быть в тренде, но при этом сохранить свою индивидуальность?