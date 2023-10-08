14 женских вещей, которые так нервируют, что хочется кричать: «Дизайнеры, остановитесь!»

Мир моды постоянно меняется, предлагая нам новые тренды и стили. Но даже сегодня фраза «Красота требует жертв» все еще остается актуальной. Кажется, дизайнеры в погоне за креативностью не особо задумываются о том, будет ли женщине удобно ходить в такой одежде и понравится ли она им вообще. Мы узнали, какие предметы гардероба вызывают у женщин особое негодование, и кое с чем просто не можем не согласиться.

