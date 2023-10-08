14 женских вещей, которые так нервируют, что хочется кричать: «Дизайнеры, остановитесь!»
Мир моды постоянно меняется, предлагая нам новые тренды и стили. Но даже сегодня фраза «Красота требует жертв» все еще остается актуальной. Кажется, дизайнеры в погоне за креативностью не особо задумываются о том, будет ли женщине удобно ходить в такой одежде и понравится ли она им вообще. Мы узнали, какие предметы гардероба вызывают у женщин особое негодование, и кое с чем просто не можем не согласиться.
Кроп-топы
- Не то чтобы я ненавижу кроп-топы, но они сейчас повсюду. © not-so-desperate / Reddit
- Момент, когда ты замечаешь симпатичный топ на вешалке в магазине, берешь в руки, а это, блин, уж очень укороченный топ. © Dull-Rip5494 / Reddit
- Даже осенью все укороченное. Как же такое бесит! Особенно свитера и куртки. © peachwave_ / Reddit
Брюки и юбки без карманов
- Очень трудно найти для работы красивую юбку с карманами. То же самое и с классическими брюками. Это безумно раздражает. © Tru3Blues / Reddit
- А фальшивые карманы? Хочешь засунуть туда руку, а натыкаешься на шов. © Kay_swizz / Reddit
Бюстгальтеры без бретелек
- Они либо вообще на груди не держатся, либо их приходится слишком туго затягивать. Совсем неудобно. © RosemaryViolet / Reddit
- Я ненавижу все, что без бретелек. Не знаю почему, но у меня паранойя, что топ или лифчик вот-вот с меня сползет. © Unknown author / Reddit
- У меня плоская грудь, поэтому мне приходится постоянно подтягивать бюстгальтер. А еще так обидно, когда я вижу милое платье или топ и понимаю, что не смогу носить их, потому что они без бретелек. © QueenMangosteen / Reddit
Рваные джинсы
- Для меня это то же самое, что купить бургер, от которого уже откусили пару кусочков. Я бы предпочла целые джинсы, если уж беру новую вещь. © MajKetchup347 / Reddit
- Я хотела прикупить джинсовые шорты, обошла несколько магазинов. Но в продаже были только рваные. © NahikuHana / Reddit
Приталенные футболки с укороченными рукавами
- Ненавижу их! Они слишком облегающие. А эта странные рукава и вырезы? Никогда не чувствовала себя в них комфортно. Благо я открыла для себя унисекс футболки. © StillNotDarkOutside / Reddit
- Возникает ощущение, что женскую одежду специально делают такой неудобной. Она не выглядит эстетичной и сковывает движения. © hensbanex / Reddit
Угги
- Как по мне, они просто ужасные: бесформенные, выглядят грязными и вообще никому не идут. Знаю, что многим они нравятся, потому что удобные. Но я считаю, что на любом человеке угги выглядят нелепо. © summer-lovers / Reddit
- Я всегда считала угги домашней обувью, которую носят, чтобы ноги не мерзли. А теперь их носят в общественных местах и считают модными. © swampwallabyforest / Reddit
Вещи с банальными надписями
«Оставайся навсегда или просто уходи».
- Находишь симпатичный топ, идеальной длины и с красивым вырезом, а на самом видном месте красуется надпись вроде «Живи. Смейся. Люби». © okyes319 / Reddit
- Мне вот интересно, кто все эти люди, которые пишут на футболках всякую ерунду? Даже в подростковом возрасте это вызывало отвращение. © Vexonar / Reddit
- Даже не сосчитаю, сколько раз я думала: «Я бы обязательно купила эту футболку, если бы не принт». © sycamore_under_score / Reddit
Комбинезоны
- Придумано людьми, которые не ходят в туалет. © loquacious_avenger / Reddit
- Я вообще не понимаю людей, которые носят комбезы. Это же детская одежда. Иногда кажется, что взрослые люди надевают под комбинезоны подгузники. © raventth5984 / Reddit
Туфли на высоких каблуках
- Мне это кажется глупым. © MysticPinecone / Reddit
- Я ненавижу туфли на каблуках. Хотя у меня их много, я надевала каждые от силы раз. © here-toaskquestions / Reddit
Вязаные платья с короткими рукавами
- Вот будто специально придумали вещь, в которой будет холодно. Из той же оперы — зимние шерстяные платья с короткими рукавами. © Malacandras / Reddit
- Свекровь покупает вязаные топы без рукавов и пришивает их сама. По ее логике, если тебе нравится вещь, но у нее есть недостаток, ты просто берешь и сама его исправляешь. © warmfuzzy22 / Reddit
Платья в стихе бохо
- У этих платьев всегда маленькие чашечки для груди. Причем размер самого платья может быть приличный, а чашечки все равно крохотные. © Malacandras / Reddit
- В магазинах почти невозможно найти хоть что-то кроме платьев в крестьянском стиле или бохо. А вот для моей фигуры такое вообще не подходит! © atget / Reddit
Туфли с острым носком
- Почему-то в области пальцев обувь делают очень уж узкой. И куда мне девать пальцы? © bigtiddytoad / Reddit
- А потому появляются шишки, из-за которых приходится страдать всю оставшуюся жизнь. © Uniqniqu / Reddit
- Волдыри на пальцах ног — это первое, о чем я думаю, когда хочу купить симпатичные туфли. © hensbanex / Reddit
Облегающие платья
- Чтобы классно выглядеть в таком платье, нужен идеально плоский живот, которого почти ни у кого вообще не бывает. Лично у меня средний вес, но в таких платьицах я чувствую себя тумбочкой. © silveretoile / Reddit
- У меня довольно широкие бедра, тонкая талия и плоская попа, поэтому такие платья смотрятся на мне ужасно. А если живот после приема пищи вздулся? Я лично лучше полиэтиленовый пакет напялю, чем вот такое платье. © xBlackx_xDahliax / Reddit
Высокие и узкие сапоги
- Не сказала бы, что у меня полные ноги, но почти вся такая обувь для меня узкая. © Emptyplates / Reddit
- Я бы с удовольствием носила ботфорты, но они слишком узкие для моих мускулистых икр. Я просто не могу позволить себе сшить пару по размеру. © MindingMine / Reddit
- Эх, так много симпатичных сапог, которые нереально натянуть на ноги. © CatrionaShadowleaf / Reddit
Кстати, мода меняется не только в зависимости от сезона и фантазии дизайнеров, но и от настроений в обществе. То, что раньше считалось уродливым, сегодня может стать настоящим хитом, и наоборот.
Фото на превью lookstudio / Freepik
AdMe/Дизайн/14 женских вещей, которые так нервируют, что хочется кричать: «Дизайнеры, остановитесь!»
Поделиться этой статьёй