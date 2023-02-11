15+ нарядов от именитых кутюрье, которые на моделях и кинозвездах выглядят ну совсем по-разному

Одно и то же платье на женщинах с разными типами фигур выглядит по-разному. А если еще и дополнить предмет одежды иными аксессуарами и обувью, сделать другую прическу, то образ заиграет новыми красками. Мы решили выяснить, как наряды с подиумов смотрятся в жизни — на наших любимых актрисах. Некоторые звезды и вовсе игнорируют изначальную задумку дизайнера и преподносят костюм по-своему.