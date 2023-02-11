15+ нарядов от именитых кутюрье, которые на моделях и кинозвездах выглядят ну совсем по-разному
Одно и то же платье на женщинах с разными типами фигур выглядит по-разному. А если еще и дополнить предмет одежды иными аксессуарами и обувью, сделать другую прическу, то образ заиграет новыми красками. Мы решили выяснить, как наряды с подиумов смотрятся в жизни — на наших любимых актрисах. Некоторые звезды и вовсе игнорируют изначальную задумку дизайнера и преподносят костюм по-своему.
Платье Michael Kors — Блейк Лайвли
Платье Elie Saab — Рейчел Макадамс
Платье Alexander McQueen — Дакота Джонсон
Платье Ralph & Russo — Айшвария Рай
Платье Schiaparelli — Кэри Маллиган
Платье Giorgio Armani Prive — Лора Дерн
Платье Valentino — Марго Робби
Костюм Michael Kors — Ивонн Страховски
Платье Rodarte — Эль Фэннинг
Платье Chloe — Джиллиан Андерсон
Костюм Valentino — Флоренс Пью
Платье Georges Chakra — Кристен Риттер
Платье Giambattista Valli — Сидни Суини
Костюм Azzaro — Жюльет Бинош
Платье Mary Katrantzou — Ана де Армас
Платье Gucci — Сальма Хайек
Фото на превью AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
AdMe/Дизайн/15+ нарядов от именитых кутюрье, которые на моделях и кинозвездах выглядят ну совсем по-разному
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