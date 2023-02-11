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15+ нарядов от именитых кутюрье, которые на моделях и кинозвездах выглядят ну совсем по-разному

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Одно и то же платье на женщинах с разными типами фигур выглядит по-разному. А если еще и дополнить предмет одежды иными аксессуарами и обувью, сделать другую прическу, то образ заиграет новыми красками. Мы решили выяснить, как наряды с подиумов смотрятся в жизни — на наших любимых актрисах. Некоторые звезды и вовсе игнорируют изначальную задумку дизайнера и преподносят костюм по-своему.

Платье Michael Kors — Блейк Лайвли

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News

Платье Elie Saab — Рейчел Макадамс

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Alexander McQueen — Дакота Джонсон

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Платье Ralph & Russo — Айшвария Рай

AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Платье Schiaparelli — Кэри Маллиган

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Giorgio Armani Prive — Лора Дерн

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Valentino — Марго Робби

x / Avalon / Photoshot / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Костюм Michael Kors — Ивонн Страховски

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Rodarte — Эль Фэннинг

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Michael Timm / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Платье Chloe — Джиллиан Андерсон

Ik Aldama / DPA / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Костюм Valentino — Флоренс Пью

ANDREAS SOLARO / AFP / East News, ANDREAS SOLARO / AFP / East News

Платье Georges Chakra — Кристен Риттер

LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS, Grosby Group / East News

Платье Giambattista Valli — Сидни Суини

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Костюм Azzaro — Жюльет Бинош

Benegas Raul / ABACA / Abaca / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Платье Mary Katrantzou — Ана де Армас

Si, PacificCoastNews / EAST NEWS, Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS

Платье Gucci — Сальма Хайек

PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
Фото на превью AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
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AdMe/Дизайн/15+ нарядов от именитых кутюрье, которые на моделях и кинозвездах выглядят ну совсем по-разному
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