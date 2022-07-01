15 знаменитых женщин, которые отрастили брови и стали еще очаровательнее

Еще несколько лет назад мы с удовольствием делали 3D-наращивание ресниц, рисовали себе и подружкам вычурные черные стрелки и тонко выщипывали брови. Однако мода не стоит на месте, и главные модницы планеты сегодня демонстрируют приверженность совсем другим идеалам красоты.

Мы в ADME полюбовались преображениями, которые произошли со звездами после отращивания бровей. А если вы посмотрите статью до конца, то сможете обнаружить бонус.

1. Шарлиз Терон

East News , Invision / Invision / East News

2. Анджелина Джоли

Image supplied by Capital Pictures / East News , AP / Associated Press / East News

3. Джена Мэлоун

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News , Invision / Invision / East News

4. Кэтрин Хайгл

ABC / Courtesy Everett Collection / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

5. Сандра Буллок

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

6. Рейчел Макадамс

ASSOCIATED PRESS / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News

7. Ума Турман

CJ Contino / Everett Collection / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

8. Джиннифер Гудвин

EVERETT COLLECTION / East News , FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

9. Дженнифер Гарнер

CJ Contino / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

10. Кристен Белл

Album Online / East News , Invision / Invision / East News

11. Зои Кравиц

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

12. Элизабет Бэнкс

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

13. Бейонсе

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

14. Карен Гиллан

Can Nguyen / Capital Pictures / East News , Invision / Invision / East News

15. Блейк Лайвли

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Бонус

Архитектура бровей — это целое искусство, как и игры на внимательность. И если для освоения первого нередко нужно закончить специальные курсы, то тренировать внимание можно не выходя из дома. Например, вместе с игрой Rachel Holmes. Разнообразные уровни точно не дадут вам заскучать.