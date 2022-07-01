15 знаменитых женщин, которые отрастили брови и стали еще очаровательнее
Еще несколько лет назад мы с удовольствием делали 3D-наращивание ресниц, рисовали себе и подружкам вычурные черные стрелки и тонко выщипывали брови. Однако мода не стоит на месте, и главные модницы планеты сегодня демонстрируют приверженность совсем другим идеалам красоты.
Мы в ADME полюбовались преображениями, которые произошли со звездами после отращивания бровей. А если вы посмотрите статью до конца, то сможете обнаружить бонус.
1. Шарлиз Терон
2. Анджелина Джоли
3. Джена Мэлоун
4. Кэтрин Хайгл
5. Сандра Буллок
6. Рейчел Макадамс
7. Ума Турман
8. Джиннифер Гудвин
9. Дженнифер Гарнер
10. Кристен Белл
11. Зои Кравиц
12. Элизабет Бэнкс
13. Бейонсе
14. Карен Гиллан
15. Блейк Лайвли
Бонус
Архитектура бровей — это целое искусство, как и игры на внимательность. И если для освоения первого нередко нужно закончить специальные курсы, то тренировать внимание можно не выходя из дома. Например, вместе с игрой Rachel Holmes. Разнообразные уровни точно не дадут вам заскучать.
Фото на превью EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Invision / East News
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