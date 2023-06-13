15 звезд, которых попали в неловкую ситуацию из-за своих платьев, но вышли из нее королевами

Иногда прекрасные платья оказываются невероятно капризными и могут подвести своих обладательниц в самый неподходящий момент. Ведь что только ни случается: бретелька порвется, разойдется молния или порвется подол. Даже звезды не могут избежать подобных ситуаций. Однако, если некоторые в таких случаях смущенно краснеют, то другие с гордостью и широкой улыбкой преодолевают все трудности.

Шикарное платье Джей Ло явно не было рассчитано на то, что человек потеет, а антиперспирант может не сработать. Но звезда даже не подала виду

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Скарлетт Йоханссон не учла ветер: он так и норовил поставить актрису в неловкое положение, но звезда крепко придерживала разлетающийся бант

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Роскошный наряд Бейонсе был очень облегающим, и дива едва могла сделать шаг. Благо рядом был супруг, готовый в любую секунду прийти на помощь

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Коварный разрез едва не омрачил выход Николь Кидман, но актриса отнеслась к ситуации с юмором и поправляла платье, не переставая улыбаться

East News , East News

Кажется, у подола платья Дженнифер Энистон были свои планы на вечер. Однако актриса никак не хотела отпускать его, продемонстрировав стойкую выдержку

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Нижняя часть эффектного наряда Дженнифер Лоуренс порвалась прямо во время выхода на сцену, но актриса поднялась по ступеням как ни в чем не бывало

С Пэрис Хилтон сыграли злую шутку капризный подол и рискованный вырез. Ни капли не смутившись, звезда поправила юбку и продолжила позировать фотографам

Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS

Роскошный наряд Рианны неумолимо сползал, но поп-дива не растерялась и буквально взяла платье в свои руки

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News , Joel C Ryan / Invision / AP / East News

Шэрон Стоун намочила подол, из-за чего и так тяжелая ткань платья сползла и вырезы опустились ниже задуманного. Но звезда даже бровью не повела

Briquet-Hahn-Marechal / ABACA / EAST NEWS , Matt Baron / BEImages / EAST NEWS

Что-то приключилось с застежкой платья Марго Робби. Но стоявший рядом Александр Скарсгард быстро среагировал и через пару секунд актеры вновь позировали фотографам

На помощь Зои Салдана также пришли ее коллеги — актриса ступила на подол изысканного наряда, из-за чего чуть не упала

PacificCoastNews.com / EAST NEWS , PacificCoastNews.com / EAST NEWS

А Рэффи Кэссиди распутывали из ее же собственного платья коллеги по цеху Брэйди Корбет, Натали Портман и Стейси Мартин

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Сара Джессика Паркер так хороша в этом мини-платье, что образ не портило даже то, что актрисе приходилось периодически одергивать юбку и поправлять лиф

Платье Эми Адамс было настолько обтягивающим, что актриса еле передвигалась по красной дорожке. Но это не помешало ей позировать фотографам с улыбкой на лице

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Коллега по цеху спас актрису Дакоту Джонсон от крупного конфуза, который мог случиться из-за ее платья

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На самом деле наряды так часто подводят звезд, что только диву даешься их терпению. И тому, с какой улыбкой они выходят из подобных неприятных ситуаций.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News