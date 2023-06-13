15 звезд, которых попали в неловкую ситуацию из-за своих платьев, но вышли из нее королевами
Иногда прекрасные платья оказываются невероятно капризными и могут подвести своих обладательниц в самый неподходящий момент. Ведь что только ни случается: бретелька порвется, разойдется молния или порвется подол. Даже звезды не могут избежать подобных ситуаций. Однако, если некоторые в таких случаях смущенно краснеют, то другие с гордостью и широкой улыбкой преодолевают все трудности.
Шикарное платье Джей Ло явно не было рассчитано на то, что человек потеет, а антиперспирант может не сработать. Но звезда даже не подала виду
Скарлетт Йоханссон не учла ветер: он так и норовил поставить актрису в неловкое положение, но звезда крепко придерживала разлетающийся бант
Роскошный наряд Бейонсе был очень облегающим, и дива едва могла сделать шаг. Благо рядом был супруг, готовый в любую секунду прийти на помощь
Коварный разрез едва не омрачил выход Николь Кидман, но актриса отнеслась к ситуации с юмором и поправляла платье, не переставая улыбаться
Кажется, у подола платья Дженнифер Энистон были свои планы на вечер. Однако актриса никак не хотела отпускать его, продемонстрировав стойкую выдержку
Нижняя часть эффектного наряда Дженнифер Лоуренс порвалась прямо во время выхода на сцену, но актриса поднялась по ступеням как ни в чем не бывало
С Пэрис Хилтон сыграли злую шутку капризный подол и рискованный вырез. Ни капли не смутившись, звезда поправила юбку и продолжила позировать фотографам
Роскошный наряд Рианны неумолимо сползал, но поп-дива не растерялась и буквально взяла платье в свои руки
Шэрон Стоун намочила подол, из-за чего и так тяжелая ткань платья сползла и вырезы опустились ниже задуманного. Но звезда даже бровью не повела
Что-то приключилось с застежкой платья Марго Робби. Но стоявший рядом Александр Скарсгард быстро среагировал и через пару секунд актеры вновь позировали фотографам
На помощь Зои Салдана также пришли ее коллеги — актриса ступила на подол изысканного наряда, из-за чего чуть не упала
А Рэффи Кэссиди распутывали из ее же собственного платья коллеги по цеху Брэйди Корбет, Натали Портман и Стейси Мартин
Сара Джессика Паркер так хороша в этом мини-платье, что образ не портило даже то, что актрисе приходилось периодически одергивать юбку и поправлять лиф
Платье Эми Адамс было настолько обтягивающим, что актриса еле передвигалась по красной дорожке. Но это не помешало ей позировать фотографам с улыбкой на лице
Коллега по цеху спас актрису Дакоту Джонсон от крупного конфуза, который мог случиться из-за ее платья
На самом деле наряды так часто подводят звезд, что только диву даешься их терпению. И тому, с какой улыбкой они выходят из подобных неприятных ситуаций.
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News
AdMe/Дизайн/15 звезд, которых попали в неловкую ситуацию из-за своих платьев, но вышли из нее королевами
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