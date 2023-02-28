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16 сногсшибательных нарядов от-кутюр, которые ну совсем по-разному смотрелись на моделях и звездах

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Многие женщины грезят о платье от-кутюр. Но, глядя на фото манекенщиц с подиума, порой довольно сложно представить, как тот или иной наряд будет смотреться на девушке с немодельной внешностью. Для этого нам на помощь приходят звезды, которые на своем примере показывают, как нужно носить дизайнерскую одежду.

Кейт Хадсон в Stella McCartney

Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Дженнифер Лоуренс в Dior

mpi29/MediaPunch Inc./EAST NEWS, AP/East News

Кэти Перри в Louis Vuitton

Invision/Invision/East News

Риз Уизерспун в Valentino

Acosta David/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Николь Кидман в Alexander McQueen

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, AFP/EAST NEWS

Дакота Джонсон в Chanel

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Флоренс Пью в Robert Wun

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Джессика Бил в Christian Dior

Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS

Джоуи Кинг в Iris van Herpen

VALERIE MACON/AFP/East News, PIXELFORMULA/SIPA/Sipa Press /East News

Наоми Уоттс в Giorgio Armani

Invision/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Аня Тейлор-Джой в Patbo

IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Бланшетт в Max Mara

Jordan Strauss/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Дженнифер Энистон в Saint Laurent

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS

Зои Кравиц в Giorgio Armani

Invision/Invision/East News, picture alliance / Ik Aldama/EAST NEWS

Рианна в Poiret

© Gary Mitchell, GMP Media / Alamy Stock Photo, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Дженнифер Лопес в Elie Saab

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS
Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
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AdMe/Дизайн/16 сногсшибательных нарядов от-кутюр, которые ну совсем по-разному смотрелись на моделях и звездах
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