16 сногсшибательных нарядов от-кутюр, которые ну совсем по-разному смотрелись на моделях и звездах

Многие женщины грезят о платье от-кутюр. Но, глядя на фото манекенщиц с подиума, порой довольно сложно представить, как тот или иной наряд будет смотреться на девушке с немодельной внешностью. Для этого нам на помощь приходят звезды, которые на своем примере показывают, как нужно носить дизайнерскую одежду.