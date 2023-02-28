16 сногсшибательных нарядов от-кутюр, которые ну совсем по-разному смотрелись на моделях и звездах
Многие женщины грезят о платье от-кутюр. Но, глядя на фото манекенщиц с подиума, порой довольно сложно представить, как тот или иной наряд будет смотреться на девушке с немодельной внешностью. Для этого нам на помощь приходят звезды, которые на своем примере показывают, как нужно носить дизайнерскую одежду.
Кейт Хадсон в Stella McCartney
Дженнифер Лоуренс в Dior
Кэти Перри в Louis Vuitton
Риз Уизерспун в Valentino
Николь Кидман в Alexander McQueen
Дакота Джонсон в Chanel
Флоренс Пью в Robert Wun
Джессика Бил в Christian Dior
Джоуи Кинг в Iris van Herpen
Наоми Уоттс в Giorgio Armani
Аня Тейлор-Джой в Patbo
Кейт Бланшетт в Max Mara
Дженнифер Энистон в Saint Laurent
Зои Кравиц в Giorgio Armani
Рианна в Poiret
Дженнифер Лопес в Elie Saab
Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
AdMe/Дизайн/16 сногсшибательных нарядов от-кутюр, которые ну совсем по-разному смотрелись на моделях и звездах
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