19 звезд, которые покорили наши сердца своим блондом и запали в душу будучи брюнетками

Блондинки или брюнетки — извечный спор, у которого нет ни начала, ни конца. Однако совсем необязательно принимать только одну сторону. Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Рианна — это лишь начало большого списка знаменитостей, которые не боятся экспериментов с внешностью и уже примерили на себя оба амплуа.

ADME нашел и сравнил фото 19 известных красавиц, которые взбудоражили публику, когда «перешли с темной стороны на светлую» и наоборот. Мы долго размышляли, но так и не смогли остановиться на одном образе: все достойны внимания. Посмотрите на снимки и скажите, что думаете вы.

1. Энн Хэтэуэй

2. Марго Робби

3. Шарлиз Терон

4. Скарлетт Йоханссон

5. Эмма Уотсон

6. Джессика Бил

7. Джессика Альба

8. Дакота Фэннинг

9. Зоуи Дешанель

10. Дрю Бэрримор

11. Кэмерон Диас

12. Дженнифер Лоуренс

13. Дакота Джонсон

14. Шейлин Вудли

15. Дуа Липа

16. Зендея

17. Кира Найтли

18. Селена Гомес

19. Рианна

На ваш взгляд, кому из звездных див больше пошли светлые волосы, а кому темные? Задумывались ли вы об окрашивании?

Внимание: в апреле 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.