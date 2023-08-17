25 хитростей, которые помогут создать роскошный образ играючи

Украшения не только отражают наш характер — с их помощью можно без слов выразить настроение и показать внутреннее состояние. Именно поэтому многие из нас стремятся всегда быть на гребне модной волны. В этой статье мы подготовили список, включающий несколько типичных ошибок при выборе и носке украшений, а также разные эффектные варианты ювелирных изделий и бижутерии.

Ошибка № 1: Сочетать кольца с часами

Многие девушки предпочитают носить сразу по несколько колец на руках, и такой выбор полностью соответствует последним модным тенденциям. Кроме того, это прекрасное решение для посещения праздничных мероприятий. Главное — сохранить баланс. Например, на одну руку можно надеть массивное кольцо с камнем, а на другую — 3-4 неброских украшения. Однако не рекомендуется сочетать украшения на пальцах с наручными часами и широкими браслетами, так как это перегружает образ. Вместо этого отличным дополнением к кольцам послужит небольшое ожерелье.

Ошибка № 2: Носить очки вместе с «гвоздиками»

Многие ошибочно считают, что сочетание очков с висячими сережками приведет к перегрузке образа. Однако это не так. Подобные аксессуары на самом деле создают правильный баланс, поскольку они делают акцент на нижней части лица, в то время как очки обращают внимание на верхнюю часть. Напротив, серьги-гвоздики и очки не очень хорошо смотрятся вместе. Они создают ощущение перегруженности, поскольку оба аксессуара акцентируют внимание на области ушей и глаз.

Ошибка № 3: Cочетать висячие серьги с шейным платком

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Шейный платок уже сам по себе является акцентным аксессуаром, поэтому лучше не сочетать его с висячими серьгами и другими яркими ювелирными изделиями. Кроме того, длинные серьги могут зацепиться за шелковую ткань, из-за чего появятся затяжки.

Ошибка № 4: Дополнять эффектным аксессуаром сложный вечерний образ

Многие из нас с нетерпением ждут случая, чтобы «выгулять» роскошные украшения. В такие моменты девушки часто надевают эффектный наряд и дополняют его роскошным колье и серьгами. Однако эксперты предлагают подойти к такому сочетанию несколько иначе. Они утверждают, что драгоценные камни сияют наиболее ярко, когда сочетаются с простой одеждой. Если вы хотите сделать акцент на своем украшении, лучше выбрать лаконичный наряд, например маленькое черное платье.

Ошибка № 5: Носить более 3 цепочек сразу

Несмотря на то что многослойность является популярной тенденцией и часто служит источником вдохновения для создания различных образов, золотое правило остается неизменным: лучше не носить более 3 цепочек одновременно. Кроме того, при таком наслоении внимание окружающих будет сосредоточено на верхней и нижней цепочках, поэтому средняя цепочка должна быть максимально простой.

Ошибка № 6: Ограничиваться только классикой

Иногда стоит отойти от классики, чтобы выглядеть более современно, сохраняя при этом роскошный вид. Например, жемчуг — это классика, которая всегда остается популярной. Однако в настоящее время в тренде украшения из жемчуга с нестандартным дизайном: массивные, с причудливыми формами вместо обычных круглых бусин, сочетающие разные цвета и стили. Так можно оставаться в тренде и при этом не выглядеть вычурно.

Ошибка № 7: Нарушать баланс при сочетании золотых и серебряных изделий

Еще несколько десятилетий назад одновременно носить золотые и серебряные украшения было модным табу. Однако сегодня это настоящий тренд. Тем не менее важно знать ключевой принцип такого сочетания, чтобы избежать модных проколов. Заключается он в балансе металлов. Например, носить на руке 3 золотых браслета и 1 серебряный не самая лучшая идея. Но если вы чередуете изделия из каждого металла, то ваш образ от такого сочетания только выиграет.

Вариант № 1: Большие сережки

Крупные, большие, яркие сережки будут на пике популярности в этом году. Они могут быть любых форм и оттенков, но главное, что серьги должны привлекать внимание и бросаться в глаза. А вот пусеты и сережки в виде кисточек сегодня уже неактуальны.

Вариант № 2: Массивные браслеты

Изящные тонкие браслеты остаются незыблемой классикой, но в 2023 году в тренде будут именно объемные украшения. Их даже можно будет надевать сразу по несколько штук. На свежих показах были замечены также браслеты не на запястье, а выше локтя — мода на них возвращается.

Вариант № 3: Зеленый цвет и украшения с природными мотивами

Изумрудный цвет в украшениях становится популярным. А вместе с ним в тренде сейчас кулоны и сережки с природными мотивами: камешками, листиками, ракушками, цветами и даже пальмами.

Вариант № 4: Украшения в стиле панк-культуры

Вновь вошли в моду крупные цепи, огромные металлические украшения, а также кожаные детали, например ремешки. При этом украшения в стиле панк могут контрастно дополнить даже нежный женственный образ.

Вариант № 5: Печатки и кольца для мизинцев

Все больше модниц выбирают для своих образов массивные кольца с печаткой, а также добавляют украшения на мизинец. Кольцо с печаткой отличается от перстня тем, что оно не украшено камнем: остается лишь плоская поверхность, на которую иногда наносят рисунки или надписи. Но, надевая кольца и другие аксессуары, нужно избегать ошибок в носке, которые могут испортить весь образ.

Вариант № 6: Жемчуг

Украшения из жемчуга всегда были нестареющей классикой, но в этом году они на пике популярности. Но не простое жемчужное ожерелье, а с очень большими бусинами или даже с дополнительным декором из драгоценных камней, цепочек и т. д. Стоит также выйти за рамки и разнообразить образ, к примеру, жемчужным ободком. Но если у вас уже есть жемчужное ожерелье, не стоит списывать его со счетов, ведь есть несколько лайфхаков, чтобы сделать его более актуальным.

Вариант № 7: Тяжелые перстни

Изящные кольца или, напротив, украшения с излишне лаконичным дизайном — это тенденция, которая плавно перетекает из года в год, но часто такие изделия не слишком отличаются друг от друга. Сегодня же доминирует мода на разнообразные массивные украшения, и среди таковых появляются перстни. Прошли те времена, когда они предназначались исключительно для представителей аристократии и были наполнены особой символикой и смыслом. В этом сезоне такие украшения становятся стильным дополнением, которое может носить каждый.

Вариант № 8: Заметный пирсинг

Invision/Invision/East News

На последних модных показах моделям заметно украшали лицо. Это касается в том числе и пирсинга. Если раньше это были аккуратные тонкие украшения, то теперь в моду вошел яркий, бросающийся в глаза пирсинг с украшениями необычных форм, размеров, цветов. В тренде также большой металлический пирсинг для губ до подбородка.

Вариант № 9: Украшения с сердцами

Именно эта форма украшений чаще всего мелькает на подиумах и красных дорожках. Сейчас актуальны большие и маленькие сердечки с драгоценными камнями и просто из металла, а также в любых типах украшений, будь то сережки, колье или даже пирсинг.

Вариант № 10: Изделия из золота и серебра

Правило, диктующее запрет на ношение серебра с золотом, уже устарело. Сегодня можно спокойно экспериментировать, смешивая различные драгоценные металлы. Не стоит забывать о балансе: размер, тематика, общий оттенок металлов. Например, при наслоении цепочек лучше выбирать цепи разной длины, чтобы они не спутывались.

Вариант № 11: Серьги-кольца

Сережки-кольца остаются классикой, однако в этом году действует правило «чем больше, тем лучше». В моду вошли серьги с тройными кольцами и кольцами больших диаметров, а также модели, дополнительно украшенные камнями.

Вариант № 12: Серьги с цветочными элементами

Тяжелые серьги в форме колец были довольно популярны в 2016 году. Спустя несколько лет сердца женщин завоевали сложные конструкции с подвесками и скульптурные варианты. Сейчас же на пике популярности оказались изделия с цветочными элементами.

Вариант № 13: Массивные колье с разноцветными камнями

Большие колье с камнями были популярны около 10 лет назад, но потом стали антитрендом. Сейчас же они вновь возвращаются в моду. Их особенность состоит в том, что они многоуровневые, камни в колье разноцветные или даже в разных оправах.

Вариант № 14: Многослойные кольца и браслеты

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

После того как Энн Хэтэуэй появилась на одном из мероприятий в браслете, соединенном тонкими цепочками с кольцами, данное украшение обрело популярность. Необычный образ вдохновил многих дизайнеров на создание похожих моделей. Но сейчас вместо такой сложной конструкции женщины обычно носят многослойные браслеты и кольца.

Вариант № 15: Браслеты-манжеты

Несколько лет назад особой любовью пользовались браслеты, украшенные различными подвесками, или же целые комплекты, состоящие из таких изделий разной формы и цвета и изготовленные из всевозможных материалов. Сейчас же прослеживается тенденция к минимализму и на подиумах вновь сияют тяжелые браслеты-манжеты.

Вариант № 16: «Детские» украшения

В этом году аксессуары не должны быть сдержанными, напротив, они должны бросаться в глаза. С этим отлично справятся украшения в «детском» стиле: яркие, кислотных цветов, больших размеров и замысловатых форм, сделанные из пластика. Кстати, тип украшения, который выбирает человек, может многое рассказать о его характере.

Вариант № 17: Украшения с логотипами

ChinaImages / Depositphotos

Многие новые тенденции в моде — это просто хорошо забытые тренды. Украшения, использующие «слова-эмоции», были особенно популярны в 2013 году и придавали повседневному образу некоторую дерзость. Сейчас распространена логомания, поэтому цепочки и браслеты, украшенные логотипами, вновь штурмуют подиумы.

Вариант № 18: Украшения с индивидуальным дизайном

Вновь вошли в моду украшения с буквами или даже целыми словами, а также те, которые как-либо связаны с конкретным человеком, его памятными моментами, знаком зодиака и т. д.