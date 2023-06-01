8 летних вещей, которые лучше отложить подальше на антресоли, ведь они уже давно вышли из моды

Лето — время ярких образов. В поисках стильных нарядов стоит обратить внимание не только на то, что в моде, но и на антитренды, которые лучше отложить до лучших времен. Мы покопались в современных тенденциях и теперь знаем, какие вещи лучше исключить из гардероба, чтобы образ не выглядел устаревшим.

Солнцезащитные очки «кошачий глаз»

Популярные ранее модели «кошачий глаз» теперь не в моде. Знающие люди настоятельно рекомендуют временно отложить подобные пары в сторону и вернуться к проверенной классике, например, культовым очкам-авиаторам.

Сандалии и босоножки с носками

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Самые смелые модницы последовали за достаточно противоречивым трендом — носки с сандалиями или босоножками. Это практически стопроцентный способ привлечь внимание к своему образу. Однако это не всегда уместно, поскольку окружающим трудно воспринимать носки с обувью, которая предназначена для ношения на голой ноге. Чтобы избежать неловких моментов, лучше обратиться к более понятным и знакомым вариантам ношения обуви, а также приглядеться к спортивной обуви без шнурков и массивным сандалиям.

Легинсы

PRI/The Grosby Group/EAST NEWS , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Удобные и стильные легинсы давно покинули просторы фитнес-залов и перекочевали в повседневную моду. Однако эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от этого предмета гардероба в пользу брюк с широкими штанинами. Кроме того, стоит учесть, что легинсы способны подчеркнуть даже самые мелкие недостатки фигуры и исказить силуэт.

Неоновые цвета

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Мнения стилистов сходятся в том, что успешно освоить неоновые оттенки пока удалось только певице Билли Айлиш. Но если вы не желаете полностью отказываться от ярких акцентов, эксперты рекомендуют обратить внимание на оранжевый и фиолетовый. Эти цвета также олицетворяют стиль и смелость, но при этом минимизируют вероятность превращения в огромный светофор.

Массивные украшения

Массивные цепочки лучше отложить в шкатулку и не использовать их в этом летнем сезоне. Стилисты считают подобные аксессуары слишком громоздкими и «удушающими», что не способствует созданию легкого и воздушного образа. В качестве альтернативы стоит обратить внимание на современные украшения с использованием жемчуга, особенно его комбинации с другими драгоценными камнями и оригинальными плетениями.

«Мамские» джинсы и скинни

EAST NEWS , Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В мире денима в последнее время наблюдаются изменения: от облегающих силуэтов индустрия переходит к более свободным и объемным. Все большую популярность приобретают широкие джинсы и брюки с низкой посадкой, которые визуально вытягивают силуэт и сохраняют пропорции фигуры. Этого, например, не хватало популярным пару лет назад «мамским» джинсам. У модниц и стилистов были претензии и к скинни, так как они часто напоминают легинсы и могут испортить образ, подчеркнув малейшие недостатки фигуры.

Высветленные джинсы

Имеются ввиду полностью светлые джинсы. Они визуально расширяют ноги и выглядят, будто застиранные. Кроме того, в последнее время появился тренд на экологичность, в том числе и в одежде, а для отбеливания денима используют очень много воды и химикатов. Лучше выбрать более темную модель, которая, напротив, визуально удлинит ноги. К тому же подобные джинсы считаются эко-френдли одеждой. Кстати, при выборе джинсов и брюк следует соблюдать некоторые правила, чтобы те просто так не провалялись в шкафу.

Верх с квадратным вырезом

Такой вырез не просто больше не актуален — он еще и накидывает вам несколько лет к образу и старит. Вместо этого лучше приобрести футболку или рубашку с классическим круглым, овальным или V-образным вырезом, которые будут актуальны всегда.

Антитрендовые летние вещи, как правило, не просто так выходят из моды — они, скорее всего, не слишком хорошо сидят на фигуре, или потребители от них подустали. Аналогичная ситуация происходит и с антитрендами в обуви.