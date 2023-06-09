9 нюансов при выборе сумки, на которые стоит обратить внимание, чтобы быть на высоте

Сумка — не только стильный аксессуар, но и необходимая вещь в гардеробе каждой женщины. Ведь едва ли получится уместить все необходимое в крошечные карманы брюк, джинсов или платья — удача еще, если в нем карманы в принципе будут. Но как выбрать сумку, которая окажется и качественной, и не выйдет из моды минимум несколько сезонов, — вопрос непростой. Поэтому ниже мы собрали несколько аспектов, которые стоит учесть, чтобы не промахнуться и приобрести аксессуар действительно стильный и долговечный.

Цвет

Внутренний голос твердит, что черный — самый универсальный и практичный? Это правда лишь отчасти. Как правило, темные цвета более уместны в холодный сезон, а светлые — летом. Но если мы выбираем сумку не на один и не на два сезона, то лучше обратить внимание на «переходные» цвета — коричневый, бежевый или серый. Сумочка яркого цвета (например, красного или насыщенного синего) подойдет, если вы хотите добавить цветной акцент в образ, но не рискуете носить цветные вещи.

Вес

Неважно, выбираете вы кожаную сумку, которая тяжелее других сама по себе, или тканевую, или из другого материала — главное, чтобы она не была некомфортно тяжелой и не доставляла проблем плечам и спине. Иногда даже на легких летних соломенных сумочках есть металлические цепи, подвески, массивные брелоки на замке, которые делают внешний вид сумки эффектнее, но значительно ее утяжеляют и делают непрактичной.

Материал

Кожа — один из самых долговечных материалов для сумок, однако здесь есть свои нюансы. Во-первых, не все согласятся с этичностью такого изделия, а во-вторых — кожаная сумка тяжелее других. К счастью, выбор материалов не ограничивается кожей. Можно присмотреться к вариантам из эко-кожи или же из плотной ткани, они тоже прослужат не один сезон.

Размер

Размер сумки прямо зависит от того, что вы привыкли в ней носить. Но кроме этого, важно учитывать собственные пропорции и подбирать аксессуар, который будет выглядеть гармонично. Высоким видным женщинам уместнее будет обратить внимание на более крупные варианты, потому что миниатюрная сумочка только подчеркнет рост. Так же как невысоким хрупким девушкам стоит остановить выбор на соответствующих небольших моделях сумок (главное, чтобы в ней было достаточно места и отделений для всего необходимого).

Форма

Так же, как и с размером, с формой сумки работают те же правила. Худощавым и высоким девушкам лучше выбрать сумку, которая будет оттенять их фигуру, чтобы не создавать еще больше прямых линий и углов — например, что-нибудь мягкое, в стиле хобо, или обратить внимание на круглые или овальные модели. Женщинам с плавными округлыми формами можно присмотреться к ровным квадратным плотным сумкам — с ними образ будет целостным.

Карманы

Ключевой момент при выборе сумки — вместительность и количество кармашков и отделений. Конечно, все индивидуально — кто-то любит, чтобы основное пространство было разделено на две или три части, кому-то удобнее, наоборот, без лишних дополнений. Однако практика показывает, что лучше все же иметь как минимум 4 отделения или кармашка, чтобы точно знать, что самые необходимые вещи находятся на своих местах, и не искать нужное в куче перемешанных между собой вещей.

Ручки и ремешки

Каким бы ни было предназначение сумки, ремешки и ручки должны быть в первую очередь качественными. Далее стоит подумать о том, как и в каких условиях будет использоваться сумка. Если у вас есть дети, то будет неплохим вариантом сумка-рюкзачок, с помощью которой можно освободить руки. Также в такую сумку можно складывать относительно тяжелые предметы без нагрузки на мышцы рук и плеч. Ну а сумка с регулируемым ремешком через плечо — это вечная беспроигрышная классика, которая уместна едва ли не в любой ситуации. Ну а если ваш взгляд остановился на сумке без ремня, то важно не забыть, что ее придется носить в руках и одна рука будет постоянно занята.

Застежки

Каких только застежек ни бывает на сумках — магнитные, молнии, пуговицы, и разные мудреные сложные механизмы. Главное, чтобы сумка закрывалась плотно и из нее ничего не выпадало даже при беге. Тут, безусловно, самым надежным вариантом является молния. Кроме того, молнию удобно иметь и на внешних и внутренних кармашках — так безопаснее.

Дизайн

Мощное средство для выражения личности и индивидуальности владельца — дизайн сумки. Цветочная брошь, вышивка на ткани или необычное сочетание цветов — такие детали говорят о нас и нашей уникальной личности, помогая нам выделиться из толпы и показать миру, кто мы такие. Главное, чтобы элементы дизайна не делали использование сумки дискомфортным (не были слишком громоздкими, тяжелыми или мешающими).