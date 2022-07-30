История Вивьен Вествуд — дизайнера без образования, чьи работы бессовестно копировали именитые кутюрье

Вивьен Вествуд родилась в семье рабочих и могла бы так и остаться простой школьной учительницей. Но она выбрала иной путь. Королева панк-моды, всемирно известный модельер и активистка — так называют женщину, чьи коллекции модной одежды в тренде вот уже более 50 лет.

Мы в ADME решили рассказать историю этой уникальной женщины, которая неоднократно получала престижные награды в сфере дизайна, а также была удостоена ордена, врученного ей самой королевой Елизаветой.

Слева — Вивьен в 1981 году (40 лет), справа — в 2008 году (67 лет).

Вивьен Суайр родилась 8 апреля 1941 года в небольшой английской деревне в бедной семье рабочих. В детстве она жила в промышленной части страны и была очень далека от искусства. Когда Вивьен исполнилось 17, ее семья переехала в город Харроу, недалеко от Лондона. Там она поступила в художественную школу. Но через полгода бросила учебу, заявив: «Я не понимаю, как девушка из семьи рабочих может зарабатывать на жизнь искусством». Она устроилась на завод, параллельно училась в педагогическом университете. Позже стала учительницей, а иногда продавала украшения ручной работы. В 1962 году Вивьен вышла замуж за Дерека Вествуда. Впоследствии она станет знаменитой именно под этой фамилией. У пары родился сын Бенджамин.

Брак с Дереком продлился недолго. В 1965 году Вивьен встретила Малкольма Макларена — студента художественного факультета и человека, навсегда изменившего ее судьбу. Для Вивьен он стал не только возлюбленным, но и идейным вдохновителем. У них родился сын Джозеф Корр.

На волне популярности панк- и рок-культуры пара открыла магазин, в котором продавались музыкальные пластинки и винтажная одежда. Именно здесь Вивьен впервые представила дизайнерские наряды, на создание которых ее вдохновили провокационные идеи мужа. Рваные футболки, вещи с яркими графическими элементами и шокирующими лозунгами, брюки с ремешками — все это расхватывали, как горячие пирожки. Вскоре Малкольм стал менеджером группы Sex Pistols, а Вивьен приложила руку к изготовлению первых костюмов музыкантов.

В 1981 году супруги представили свою первую коллекцию модной одежды в пиратском стиле. Вскоре после этого пара распалась и Вивьен пошла своим путем.

Позже Вивьен призналась, что ее отношения с Малкольмом были очень сложными: «Он не мог выйти из квартиры, пока не доведет меня до слез». Она утверждает, что с тех пор не может нормально порыдать. Она не плакала более 30 лет. В 1985 году Вествуд представила миру мини-крини — пышную короткую юбку с кринолином. Это был глоток свежего воздуха в мире моды. Вскоре после выхода коллекции идею подхватили другие именитые дизайнеры. Вивьен стала вдохновением для других кутюрье. Так, однажды представитель бренда Dolce & Gabbana признался, что попросту скопировал в одной из своих коллекций ожерелье, которое придумала Вествуд. Модельер извинился за данный эксцесс и выразил свое уважение к ее работам.

В 1991 году Вествуд вела в венском университете курс о моде и познакомилась с Андреасом Кронталером. У них завязались отношения, ученик и преподавательница даже тайно поженились, но скрывали этот факт 4 года. Дело в том, что в момент свадьбы Вивьен было 50 лет, а Андреасу — 25, и модельер не хотела слушать комментарии по поводу того, что муж моложе ее на 25 лет. Пара счастлива в браке и по сей день.

«Вивьен никогда не стоит на месте, она уважает чужой выбор, не мыслит стереотипами. У нее всегда свежий взгляд на вещи». Андреас Кронталер

East News

Кстати, сыновья дизайнера моды пошли по стопам матери и тоже выбрали творческие профессии. Джозеф Корр — сооснователь известного бренда экстравагантного нижнего белья Agent Provocateur, Бенджамин Вествуд — фотограф.

Vienna Report / ABACA / East News

Слева направо: Джозеф Корр, Андреас Кронталер, Вивьен Вествуд.

Особенность дизайнерских решений Вивьен — бунтарская эстетика. Ее коллекции сочетают в себе традиционные детали и элементы провокации. Вествуд нередко смешивает стили. Так, ее коллекция 1988 года включала модели с элементами королевского и деревенского стилей. Модельер утверждает, что может объяснить любой творческий процесс и это позволяет ей быть на шаг впереди тех, кто просто копирует чужое творчество. Дизайн для нее сродни математике, где различные идеи можно подставлять в уравнение, создавая нечто новое.

Deexter / News Pictures / East News

GOL / Capital Pictures / East News

В сериале «Секс в большом городе» главная героиня получает в подарок от самой Вивьен Вествуд кремовое свадебное платье. И хотя Кэрри Брэдшоу так и не пошла в нем к алтарю, платье стало популярным у поклонниц сериала и до сих пор пользуется спросом.

Кстати, записка, которая прилагалась к платью Кэрри Брэдшоу, была реально подписана кутюрье: «Дорогая Кэрри, я видела твою фотосессию в Vogue. Теперь это платье твое. Вивьен Вествуд».

К слову, модельера кинопроект не впечатлил.

«Я пошла на премьеру и ушла через 10 минут. Думала, что фильм будет про современную моду, но не увидела ничего хоть немного запоминающегося или интересного». Вивьен Вествуд

Среди клиенток Вивьен много звезд первой величины: Рианна, Кристен Стюарт, Эль Фэннинг, Ким Кардашьян, Лана Дель Рей, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Блейк Лайвли и другие. Часто селебрити выбирают наряды, дизайн которых напоминает платье Кэрри Брэдшоу. Модель с вшитым корсетом, пышной юбкой и заостренной линией декольте делает фигуру похожей на песочные часы. К слову, этот фасон платьев от Вивьен назвали божественным.

F. Burton Patrick / Everett Collection / East News , AFP / East News

SIPA / East News , AP / East News

Королевские особы тоже не прочь выйти в свет в наряде модного дизайнера. Платья от Вивьен Вествуд надевали Камилла и принцесса Евгения.

PICTURE PRESS EUROPE / SIPA / East News

Майли Сайрус появилась в платье от Вивьен Вествуд на своей свадебной церемонии, а Хейли Бибер — на репетиции торжества.

После показа коллекции 2020 года всемирно известная модель Белла Хадид высказалась о работах кутюрье так: «Я мечтаю о свадебном платье от Вивьен. Надеюсь, что, когда я буду выходить замуж, именно она придумает мой образ».

Ik Aldama / DPA / East News , Invision / Invision / East News

Сама Вивьен также предпочитает одежду собственного бренда. Несмотря на солидный возраст (81 год на момент написания статьи), она и не думает менять стиль на более спокойный. Дизайнер по-прежнему выражает себя через провокативные образы и выглядит абсолютно счастливой.

Nils Jorgensen / Capital Pictures / Capital Pictures / East New

На этом фото женщине 80 лет.

«Жизнь становится интереснее, когда носишь эффектную одежду». Вивьен Вествуд