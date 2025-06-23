16 ситуаций, которые обернулись конфузом и до сих пор вызывают смех

Истории
2 часа назад

Жизнь полна неожиданных моментов, и иногда они оборачиваются такими ситуациями, что хочется провалиться сквозь землю. Однако спустя время эти мгновения становятся источником веселья и смеха. Так и случилось с героями нашей подборки, которые выложили свои самые нелепые ситуации в мировую сеть.

  • Как-то раз мой брат ехал в автобусе после работы. На остановке стояла бабушка с двумя большими сумками. Когда двери автобуса открылись, она взяла одну из сумок двумя руками и начала еле-еле поднимать ее. Брат решил помочь. Вышел, поднял вторую сумку и положил рядом с бабушкой. А она говорит: «Это не мое». И тут он видит, как за отъезжающим автобусом бежит с криками другая женщина. © Подслушано / Ideer
  • Рано утром я проходила собеседование, и интервьюер зевала каждую вторую минуту. Я тоже хотела, но сдерживала себя, чтобы не показаться невоспитанной. В какой-то момент она сказала: «Я где-то читала, что социопаты не зевают, когда зевают другие люди». Я занервничала и просто ответила: «Да, я знаю». Мы уставились друг на друга, она зевнула, я нет, и собеседование тут же закончилось. © blacksheep_onfire / Reddit
  • У соседей живет черный кот Ричард. Выхожу как-то на балкон — вижу, кот спит прямо на бельевых веревках. Высоко — мало ли, упадет спросонок. Зову его — не просыпается. Отломил пол котлеты, протягиваю. И тут — с шумом открывается форточка, а там Ричард во всей красе. Внимательно так на меня смотрит, типа, ну что хотел то? Котлету я ему отдал, он задумчиво съел, а в это время я присмотрелся, оказалось, на струнах шапка чёрная пушистая сушилась, по виду кроличья. Ну и ладно, осторожность никогда не бывает лишней, как у нас начальник говорит. © Справедливый / Dzen
  • Как-то поехали с подругой на море после бессонной ночи и уснули прямо на пляже. Она благородно спала на животе, а я, как выяснилось позже, вздумала вертеться во сне. Следующую ночь обе выли от боли, но она могла лежать, а я просидела до утра на стульчике. Обгорели мы по собственной глупости. © Подслушано / Ideer
  • Однажды HR спросила меня, что я знаю о «Xxxxx». Я спросил, что это такое, и она ответила, что это название компании, в которую я устраиваюсь. Тогда я был еще новичком в поиске работы. © Kooky_Ad2907 / Reddit
  • На днях немного почувствовала слабость, приболела, попросила мужа отвести ребенка в детский садик. Он согласился, да еще и успел мне завтрак в постель принести. Я поела, выпила чай и снова уснула. Просыпаюсь от того, что сын играет в компьютер напротив меня! Звоню мужу, спрашиваю, мол, не забыл ли ты чего дома. Он размышляет: «Портфель есть, вкусняшки сыну взял, обувь запасную тоже. Блин, я бегу обратно!» Он и правда старался, но забыть дома самое важное — это нужно еще уметь! © Мамдаринка / VK
  • Приехала недавно по делам в маленький городок. Пошла в магазин, набрала, что мне нужно, и иду к кассе. Кассир считает мои покупки, в этот момент какой-то мужик подходит и берет в руки мою уже посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, говорю: «Мужчина, это мое печенье». Он отвечает: «Я знаю». Начинаю вырывать упаковку из его рук. Очередь застыла в изумлении, и тут кассир тихо и спокойно так мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, а дядька и правда начал складывать в пакет мой товар. И тут слышу, как кто-то в очереди произносит, обращаясь ко мне: «Ты к сервису не привыкла, да?» © Палата № 6 / VK
  • Вернулся домой с работы с шикарным букетом роз для любимой девушки. Она мне еще в обед писала и обещала вкусный ужин с каким-то интересным «продолжением». Захожу, сразу слышу, что что-то на кухне жарится, снимаю обувь и тихонько иду туда. Подкрадываюсь, закрыв лицо букетом, открываю двери и говорю: «А кто это у нас тут такой красивый?» В ответ слышу голос ее мамы: «Ой, Димочка, а Лены еще нет дома, она попросила меня приготовить тебе ужин, а сама по делам поехала!» © Палата № 6 / VK
Влад
3 часа назад

Первый раз слышу, чтоб охранники продукты укладывали. Это разве входит в их обязанности?

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  • Сижу на видеозвонке с клиентом. Клиент пожилой, особо не понимает, как этот звонок вообще работает. Его ассистент все подключил и ушел. Мы общаемся, потом я начинаю презентацию, и клиент все сидит и молчит. Он подождал пару минут, встал, сделал себе чай, погрел контейнер и сел есть. Я в шутку говорю: «Эх, точно, уже обед, давайте закругляться!» Мужчина так испугался, что весь контейнер на пол уронил. Он не думал, что его видно и слышно. © Подслушано / Ideer
  • Был на свадьбе и стал свидетелем неловкой ситуации. Тамада ходил по залу, просил гостей сказать тост и вручить подарок. Подошел к одному — отдали конверт, к другому — тоже. И тут вдруг он решил вскрыть один из конвертов, и оказалось, что там пусто. Мужик, конечно, сделал вид, что это шутка, быстро нашел в кошельке деньги, вложил их и все с этого посмеялись. В этот момент я незаметно отошел в туалет и тоже вложил деньги в пустой конверт, который принес с собой. © Палата № 6 / VK
  • Занимались со свекровью перестановкой на кухне. Часов 6 это все у нас заняло, потому что мы никак не могли определиться с расположением мебели. Сидим с ней уставшие в зале, смотрим телевизор. Возвращается мой муж с работы. Идет на кухню, а спустя несколько минут в недоумении обращается к нам: «Слушайте, хозяюшки мои, а как включить свет на кухне?» Мы так увлеклись перестановкой, что даже не заметили, как перекрыли холодильником доступ к выключателю. Наша рука туда пролезет, а вот мужская нет. Зато муж перестанет ночью бегать к холодильнику и подъедать. Наверное. © Мамдаринка / VK
  • У меня муж очень ответственный человек. Во всем, что не касается семьи. Например, никогда не забуду, как я проснулась, чтобы пойти на плановый осмотр (беременность, 37 недель), а моих ключей нет. Оказывается, муж свои не нашел в кармане своих же брюк и забрал мои. Дверь открывается только ключом. То есть я замурована. Муж уехал в командировку в другой город. Звоню мужу. Он забыл меня разбудить, чтобы я за ним закрыла, и спросонья забрал мои ключики. И да, свои ключи он нашел, теперь у него 2 пары. Напомнила, что я могу начать рожать в любой момент. А он мне в ответ: «Да ладно, не переживай, вряд ли это будет сегодня». Так вот. Угадайте, в какой день у меня начались схватки? © Мамдаринка / VK
  • У женщины, проводившей собеседование, были ярко-фиолетовые волосы, и я никак не могла отвести от них глаз. В конце собеседования она спросила, есть ли у меня к ней вопросы, и я спросила: «Почему вы покрасили волосы в такой цвет?» Мне не перезвонили. © Hunnyandmilk / Reddit
  • В начале 2000-х мои родители поехали со мной на рынок покупать одежду. Были выходные, толпа народа. Мне года 4 было, и папа нес меня на плечах. Через некоторое время папа испуганно спросил: «Где ребенок?» Знаете, это как теряют очки на лбу — вот так же обо мне, сидящей на плечах, папа забыл. В детстве мне этот эпизод казался невероятно смешным. Подросла и поняла, насколько страшным тот момент был для папы. © Подслушано / Ideer
  • Моей сводной сестре было 10 лет, когда она поехала погостить к бабушке. Однажды бабушка послала малую купить молока, та ушла и пропала! Через пару часов бабушка забила тревогу и отправилась на ее поиски. К удивлению бабушки, внучка та была в магазине, в очереди в молочный отдел. Оказывается, родители приучили ее, что старших нужно всегда пропускать вперед, и она пропускала. Всех, кому было больше 10 лет в очереди за молоком. Огребли родители от бабушки знатно. © Палата № 6 / VK
  • Переехали с мужем в дом, я настояла на том, чтобы сделать два душа с туалетами. Один — мой, другой — мужа. А все потому, что в квартире я задолбалась за ним убирать, постоянно насвинячено, везде вода, грязь и прочее. И каково было мое удивление, когда через месяц использования раздельных душевых, я поняла, что все это время свинячила я, а не муж. В его душевой идеальная чистота, а у меня свинарник. © Подслушано / Ideer

Каждый из нас может оказаться в неловкой ситуации, но главное — не унывать и уметь посмеяться над собой, как это сделали герои похожих историй:

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