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Мы выяснили, какую обувь носят 15+ звезд за пределами красной дорожки

Дизайн
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Для выходов в свет знаменитости всегда выбирают дизайнерскую обувь. Это могут быть классические лодочки, изящные босоножки на высоком каблуке или туфли на платформе — под стать гламурным нарядам. А вот в жизни известные женщины позволяют себе расслабиться и носят, как мы выяснили, максимально комфортную обувь: от кед до неброских вьетнамок.

Кейт Уинслет

Rich Fury / Invision / AP / East News, www.310pix.com / EAST NEWS

Кира Найтли

Ann Porter / Broadimage / EAST NEWS, PacificCoastNews / EAST NEWS

Эль Фэннинг

ANGELA WEISS / AFP / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Jose Perez, PacificCoastNews / EAST NEWS

Дженнифер Лопес

Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS, Bellocqimages / Associated Press / East News

Марго Робби

Jordan Strauss / Invision / East News, Coleman-Rayner / EAST NEWS

Натали Портман

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, David Tonnessen, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Сальма Хайек

Jonathan Short / Invision / AP / East News, KVS / Shirley,PacificCoastNews / EAST NEWS

Эмили Блант

Nicole Springer / Everett Collection / East News, Bauergriffin.com / East News

Энн Хэтэуэй

Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Белла Хадид

Arlene Richie / Avalon / Photoshot / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Леди Гага

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, PacificCoastNews / EAST NEWS

Хелен Миррен

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, MUST READ - Anthony Taafe / Coleman-Rayner / EAST NEWS

Шэрон Стоун

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, BG001 / Bauergriffin.com / East News

Хелена Бонем Картер

Grosby Group / East News, Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News

Кейт Бланшетт

AFP / EAST NEWS, imago / Future Image / EAST NEWS

Если, глядя на фотографии звезд, вы так же, как и мы, первым делом обращаете внимание на обувь, то вас обязательно заинтересуют эти статьи:

Фото на превью Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
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AdMe/Дизайн/Мы выяснили, какую обувь носят 15+ звезд за пределами красной дорожки
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