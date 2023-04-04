Мы выяснили, какую обувь носят 15+ звезд за пределами красной дорожки
Для выходов в свет знаменитости всегда выбирают дизайнерскую обувь. Это могут быть классические лодочки, изящные босоножки на высоком каблуке или туфли на платформе — под стать гламурным нарядам. А вот в жизни известные женщины позволяют себе расслабиться и носят, как мы выяснили, максимально комфортную обувь: от кед до неброских вьетнамок.
Кейт Уинслет
Кира Найтли
Эль Фэннинг
Николь Кидман
Дженнифер Лопес
Марго Робби
Натали Портман
Сальма Хайек
Эмили Блант
Энн Хэтэуэй
Белла Хадид
Леди Гага
Хелен Миррен
Шэрон Стоун
Хелена Бонем Картер
Кейт Бланшетт
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Фото на превью Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
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