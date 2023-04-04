Мы выяснили, какую обувь носят 15+ звезд за пределами красной дорожки

Для выходов в свет знаменитости всегда выбирают дизайнерскую обувь. Это могут быть классические лодочки, изящные босоножки на высоком каблуке или туфли на платформе — под стать гламурным нарядам. А вот в жизни известные женщины позволяют себе расслабиться и носят, как мы выяснили, максимально комфортную обувь: от кед до неброских вьетнамок.