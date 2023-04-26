Мы представили, какие звездные пары могли бы сыграть влюбленных из мультиков Disney. «Химия» была бы обеспечена

Пока Голливуд снимает игровые версии любимых анимационных фильмов, то радуя, то разочаровывая поклонников выбором актеров, мы решили провести свой кастинг для потенциальных продолжений диснеевских мультфильмов. Но на главные роли мы рассматривали лишь актеров и актрис, которые в реальной жизни состоят в отношениях или браке. И вот что вышло.

Красавица и Чудовище

Белль и принца Адама называют одной из лучших диснеевских пар. На момент встречи они уже сформировались как личности, осознали свои сильные и слабые стороны и знали, чего ожидают от потенциального партнера. Но при они этом не пытались перекроить сердечного друга под себя. К слову, Белль была первой диснеевской героиней, перешагнувшей 20-летний возрастной рубеж. Ну а мы в образе этой красивой пары представили Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.

Тарзан

Казалось бы, разве возможен союз между дикарем, воспитанным гориллами, и викторианской леди? Создатели анимационного фильма решили, что возможен, и еще какой. Зрители восхищаются Тарзаном и Джейн. Потому что персонажи понимают, что принадлежат разным мирам, но не позволяют различиям взять верх: они используют их, чтобы расширить кругозор. Мы считаем, что Майкл Фассбендер и Алисия Викандер отлично смотрелись бы в кадре, если бы киношники надумали снять новый фильм «Тарзан».

Рапунцель: Запутанная история

Пару Рапунцель и Юджина зрители называют одной из самых реалистичных среди тех, что когда-либо показывал Disney. Если герои и влюбились с первого взгляда, то не бросились в чувства как в омут с головой. Отношения парня и девушки развивались неспешно, и пока каждый из них узнавал другого, больше думал о себе и своей выгоде. И только со временем в их тандем пришли доверие и забота. Мы думаем, красотка Роузи Хантингтон-Уайтли и известный ролями «плохишей» Джейсон Стейтем могли бы сыграть этих героев.

Русалочка

Какой бы красивой эта пара ни была, принца Эрика многие считают не лучшей партией для Русалочки. Парень витал в облаках, мечтая отыскать девушку с чарующим голосом из своих грез, а потому немую незнакомку в расчет не принимал и легко отказался от нее в пользу самозванки Урсулы. Большой вопрос, умеет ли Эрик принимать партнера целиком и полностью, ведь предложение Русалочке он сделал, лишь когда она вернула голос. Тем не менее пара весьма эффектная. Как и Роуз Лесли с Китом Харингтоном. Мы уверены, они легко могли бы воплотить на экране образы предприимчивой жительницы моря и мечтательного принца.

Принцесса и лягушка

А что касается Тианы и Навина, то в их любовь зрители поверили. Особенно они оценили готовность мужского персонажа поддержать стремления девушки (Тиана мечтала открыть свой ресторан, и Навин сделал все от него зависящее, чтобы желание подруги осуществилось). Определенно эту пару ждет счастливое будущее. Ну а мы в роли амбициозной Тианы и поддерживающего ее Навина представили Бейонсе и Jay-Z.

Аладдин

Как и принца Эрика, Аладдина многие рецензенты записывают в число сомнительных претендентов на руку и сердце принцессы. И если влюбленная Жасмин закрыла глаза на то, что парень долгое время выдавал себя за другого человека, то зрители этого делать не намерены. Но будь Аладдин другим, возможно, мы не смотрели бы мультфильм с таким упоением, подпевая: «Арабская ночь, волшебный восток...» В образе горячей красавицы Жасмин и ее возлюбленного мы видим Пенелопу Крус и Хавьера Бардема.

Спящая красавица

По сравнению с современными диснеевскими мужскими персонажами образу принца Филлипа недостает глубины. Единственное, что мы знаем о его характере, так это то, что он очень храбрый парень, бросающий вызов Малефисенте во имя благополучия возлюбленной. Надеемся когда-нибудь увидеть новую адаптацию сказки, в которой будет уделено больше внимания личности принца и развитию его отношений с Авророй. А сыграть главных героев в такой экранизации могли бы Крис Хемсворт и его супруга Эльса Патаки.

Геркулес

Редкий для Disney случай, когда женский персонаж старше своего возлюбленного: Мегаре 28 лет, а Геркулесу — 18. Зрители в восторге от их взаимоотношений. По их словам, это одна из самых зрелых пар, которая не прочь обсудить серьезные вещи. При этом между ними есть очевидная «химия». В образе этих героев мы представили чету Бекхэм. К слову, Виктория тоже старше Дэвида. Правда, всего на 1 год.

Горбун из Нотр-Дама

В отличие от своего прототипа из романа Виктора Гюго диснеевский Феб лишен расовых и социальных предубеждений и готов сражаться за свою любовь. А значит, за его будущее с Эсмеральдой зрители могут быть спокойны. К тому же герои показали, что им по плечу командная работа: вместе они преодолели немало препятствий. Ну а мы решили похулиганить и примерили образы этих персонажей на Райана Гослинга и Еву Мендес.

Белоснежка и семь гномов

Как и в случае с Авророй и Филлипом, рецензентам сложно анализировать отношения Белоснежки и Флориана, поскольку личности второго создатели мультфильма уделили не так уж много внимания. Поэтому очень интересно было бы посмотреть фильм о том, как сложилась жизнь героев после свадьбы. А сыграть в нем главные роли могли бы Кэти Перри и Орландо Блум.

Покахонтас

Несмотря на то, что Покахонтас и Джон Смит преследовали разные цели, они сумели достичь взаимопонимания благодаря отсутствию предубеждений и гибкости ума. Между тем некоторые зрители считают, что героев просто сильно влечет друг к другу, а глубоких чувств они не испытывают. Что там на самом деле, судить не нам. Но мы убеждены, что Мэттью Макконахи и Камила Алвес отлично смотрелись бы в образе этих персонажей.

Питер Пэн