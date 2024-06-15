12 случаев, когда кинодеятели знатно напортачили, показав беременность и роды

Бывает, что сюжет кино строится вокруг беременности и родов героини. Однако далеко не всегда эти моменты выглядят на экране достоверно: то женщина находится в положении годами, то умудряется произвести малыша на свет буквально за считаные минуты. Мы решили выяснить, какие еще мифы и нелепицы вокруг беременности и родов появились с легкой руки сценаристов кино.

Героиня Эми Полер из «Парков и зон отдыха» узнает о беременности в аптеке

© Parks and Recreation / Deedle-Dee Productions Niki SS 1 день назад Вот честно, о второй беременности я узнала в туалете спортзала. У меня была мысль, что я в положении, а с утра ну никак вообще, днём купила тест и перед тренировкой сделала. Так что в жизни всякое бывает - - Ответить

Для любой женщины подтверждение того факта, что она ждет ребенка, — это незабываемый момент. И здорово, что сейчас существуют тесты, которые позволяют сделать это достаточно быстро. Однако героини в кино могут узнать о своем деликатном положении в совершенно неподходящем месте — например в аптеке, как главная героиня «Парков и зон отдыха» Лесли Ноуп. Если же женщина в кино, уединившись, и делает тест, то для создания большего напряжения сценаристы «помещают» ее в рабочий туалет или в ванную комнату в квартире знакомых.

Рэйчел Грин из «Друзей» умудрилась проходить беременной целый год

Часто перипетии сюжета в сериале настолько увлекают нас, что мы совершенно не замечаем, сколько времени проходит между знаковым событиями. Поклонники "Друзей" только по окончании сериала заметили, что Рэйчел слишком долго вынашивала ребенка. О том, что она беременна, героиня рассказала на свадьбе Моники, которая проходила 15 мая. Но спустя 5 месяцев, на праздновании Хеллоуина, фигура Рэйчел все еще оставалась стройной и живота все еще не было видно. В одной из серий говорилось, что родить она должна была где-то 20 мая. Получается, бедная женщина проходила беременной больше года. Так что неудивительно, почему под конец героиня была такой измученной и раздраженной.

Беременность никак не повлияла на внешний вид Серсеи в «Игре престолов»

У героини Лины Хиди беременность проходила тоже как-то странно. В конце 7-го сезона «Игры престолов» королева Серсея узнала о том, что ждет ребенка. В этот момент женщина была где-то на 4–6-й неделе. Однако в следующем сезоне фигура королевы совершенно не изменилась, хотя, по идее, с момента зачатия уже прошло несколько месяцев. Это заставило фанатов строить различные теории по поводу деликатного положения коварной королевы. В результате создатели сериала так и не объяснили, чем же закончилась беременность, хотя сама актриса позже сказала, что у Серсеи «случился» выкидыш, но эта сцена не вошла в сериал.

Бриджит Джонс в фильме «Бриджит Джонс — 3» забеременела как по щелчку пальцев

В фильме «Бриджет Джонс — 3» главная героиня, бурно отпраздновав свое 43-летие, спустя какое-то время узнает, что беременна. Причем у нее есть целых две кандидатуры на роль отца. При этом сама женщина не прикладывала никаких особых усилий, чтобы оказаться в деликатном положении и беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Специалисты отмечают, что женщина может стать матерью после 40 лет, однако в большинстве случаев для этого требуется медицинское вмешательство. К сожалению, у многих дам после определенного возраста шанс забеременеть естественным образом сравнительно небольшой.

Рита из «Декстера» питается исключительно шоколадными пудингами

© Dexter / Showtime Networks Rose1 18 минут назад Поэтому мне каждый раз у врачей приходится отбиваться от фраз типа - вам бы только рожать! Мне 45, у меня двое детей, и вполне светит стать бабушкой)

Странные специалисты короче - - Ответить

У многих женщин во время беременности возникают разные вкусовые пристрастия. Правда, у большинства дам в положении все ограничивается вполне невинными продуктами, такими как шоколад, соленые огурцы, сыр, бекон и мороженое. И уж точно женщины не питаются исключительно этой едой. Однако создатели фильмов и сериалов зачастую доводят это состояние, сопровождающее беременность, до абсурда. Так, подруга Декстера Рита, ожидая их общего малыша, кажется, питается исключительно шоколадными пудингами.

У Эми из «Ой, мамочки» отходят воды, и она тут же мчится в больницу

Сценаристы очень любят использовать один и тот же ход: у героини отходят воды и именно в этот момент она понимает, что роды начались. Находящуюся в положении героиню Эми Полер в фильме «Ой, мамочки» подруга срочно везет в больницу, как только у женщины на улице отходят воды. Но, по статистике, только у 15 % женщин воды отходят до начала родов, у остальных же это происходит уже в процессе.

Фиби из «Друзей» рожает в присутствии всей честной компании

Как только героине сериала приходит время рожать, вокруг нее как по мановению палочки собирается огромная компания друзей и родственников. Так, в больницу к Фиби приехали все ее друзья. Мало того что в реальной жизни даже отец будущего ребенка порой не успевает вовремя примчаться в роддом, но еще и медицинский персонал старается не пускать в палату никого, кроме ближайших родственников. Огромная толпа может вызвать стресс у роженицы, да и стерильность в помещении будет соблюдать значительно сложнее.

Героиню фильма «Немножко беременна» удивило то, что ее врач не сможет принять роды

Роды в фильмах и сериалах и так драматический момент, но некоторые сценаристы все равно стремятся повысить градус напряжения. Один из способов — неожиданное отсутствие на рабочем месте личного врача, который должен был принимать младенца. И некоторых зрителей ставит в тупик паника и искреннее недоумение беременной героини. Ведь гинекологи и акушеры не могут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Да и вряд ли какая-нибудь женщина обрадовалась бы, если бы к ней на помощь пришел замотанный до полного изнеможения врач.

Роды героини Джулианны Мур в фильме «Девять месяцев» больше напоминают обряд экзорцизма

© Nine Months / Twentieth Century Fox Niki SS 1 день назад Во время родов мозги отключаются и всё, что ты там пытаешься сосредоточиться выветривается в момент схватки. А уж на потугах ты вообще не человек, а комок инстинктов. Но, если ты готова морально и физически, то роды действительно малоболезненный процесс. - - Ответить

В большинстве фильмов и сериалов роды показывают как крайне болезненный процесс. У зрителей, с испугом наблюдающих, как героиня, которая вот-вот станет мамой, в полубессознательном состоянии яростно кричит и рыдает, может возникнуть ощущение, что это сцена из фильма ужасов и из бедной женщины изгоняют демонов. По мнению некоторых специалистов, это только пугает будущих мам в реальной жизни, так как в кино они видят довольно мрачную и частично искаженную картину. Во время родов женщине лучше сосредоточиться на процессе, а не тратить силы на крики и ругательства. Так что киношники обычно демонстрируют нам не лучший пример для подражания.

Героине в ленте "План Б" даже не нужна акушерка

Если на экране и появляется акушерка, то обычно это сигнализирует о том, что роды проходят неправильно и существует серьезная угроза для здоровья матери и малыша. Так, в фильме «План Б» одна из героинь рожает дома в окружении множества женщин, которые превращают сам процесс в настоящий хаос, но акушерки среди них нет. Зато есть барышня с барабаном. Спойлер: все заканчивается хорошо. На деле же присутствие акушерки необходимо на любых родах, даже если риски для женщины и младенца минимальны.

В фильме «Чего ждать, когда ждешь ребенка» героиня Кэмерон Диас просто сияет после родов...

В большинстве случаев киногероини выглядят великолепно на протяжении всей беременности и даже во время родов. У них идеальный макияж, великолепная прическа, и даже появление малыша на свет никак не влияет на их внешность. На деле же из-за изменения гормонального фона у беременных женщин может возникнуть множество дерматологических заболеваний. Да и на последних сроках многие уже не в силах пристально следить за своей внешностью. И уж конечно, редко кто отправляется в роддом при полном параде.

Еще лучше после родов выглядит подруга героини Кэмерон Диас, которая рожает одновременно с ней. И это неудивительно, ведь у нее процесс потуг занял секунды: барышня просто чихнула и родила. Причем двойню, что, по мнению некоторых зрителей, уже относится к области фантастики.

...а новорожденные выглядят настоящими гигантами

Многих зрителей, у которых есть дети, смущает то, что новорожденные на экране показываются эдакими гигантами. Например, когда в фильме «Чего ждать, когда ждешь ребенка» маме приносят только появившегося на свет малыша, его размеры не могут не вызывать изумление. Кажется, что она родила 2-месячного младенца! Да, порой на свет появляются весьма крупные малыши, один даже весил почти 10 кг. Но обычно новорожденные не могут похвастаться столь внушительными размерами, да и выглядят они в первые дни несколько помято.