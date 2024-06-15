18 горе-дизайнеров, которые накреативили, а нам теперь мучайся
Фотоподборки
22 минуты назад
Если человек называет себя дизайнером, то он наверняка должен понимать в этом хоть что-то, уметь создавать прекрасное и обладать чувством вкуса. Но практика показывает, что это все совершенно необязательно. Можно просто быть плохим профессионалом и создавать такие нелепые вещи, что волосы на голове шевелиться будут. И ведь кто-то же это покупает.
Хотели сделать минималистичную и эстетичную раковину, но не учли один нюанс
Это не какая-то супер современная технология. Вода просто стекает с краев этой "раковины", а потом ее надо "подбирать" шваброй.
«Что-то мне подсказывает, что звучит это так же, как и выглядит»
Магниты с кошачьими попками
За что вы так с паучком?
Тот, кто придумал это писсуар, вероятно, не очень любит людей
«Встретили Шрека в турецком парке»
Кажется, этот манекен хочет в таулет
Этот шедевр обойдется вам всего в $ 160
Костюм настоящего супергероя
Просто... зачем?
У евреев были такие кружки с двумя ручками, чтобы, когда помоешь одну руку, не браться за грязную ручку, в музее видела, только ручки не такие увесистые, а вообше-то, умное решение
-
-
Ответить
"Мода украла мои деньги" за $ 11
«У моего начальника боты из страусиной кожи»
Распродажа садовых фигурок
«В нашем местном продуктовом магазине шампунь "рекламирует" Северус Снейп»
Хотите себе это кресло? С вас $ 15 000
Лучше уж босиком, спасибо
Вы вообще в курсе, что есть писсуары для женщин? Это выглядит так
Подруге пришли дорогущие джинсы. А тут такая подстава с фальшивым карманом. И их даже нельзя вернуть
Еще большей статей про нелепый дизайн:
Фото на превью Unknown author / Imgur
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ животных из любимых мультиков, к чьей новой внешности у нас есть вопросы
Кино
4 месяца назад
Как бы выглядели 10 кинодив, если бы в фильмах нам показали их естественную красоту
Кино
1 месяц назад
11 пар российских знаменитостей, которые приходятся друг другу родственниками
Кино
2 года назад
20 человек, которые заказали крутую вещь, но их ожидания разбились о суровую реальность
15 звезд, которые в своих соцсетях словно божественные нимфы, а на чужих фото — ну обычные же люди
Знаменитости
1 месяц назад
17 доказательств того, что пляж — это особый мир, полный неожиданностей и контрастов
История о матери, которая спокойно пользовалась подаренной дочке квартирой, пока та не сделала ход конем
Авторские колонки
7 месяцев назад
20+ человек, которые стояли и считали ворон, когда остальным раздавали аккуратность и внимательность
8 знаменитостей, которые изменились после родов и не стали стесняться своего неидеального тела
Семья
4 года назад
15+ лайфхаков, благодаря которым вы сможете больше времени тратить на себя, а не на бытовые заморочки
Сделай сам
1 год назад
10 вещей, которые вы увидите впервые в жизни
Культура
5 месяцев назад
Рассказ, который станет напоминанием о том, что нельзя делать поспешные выводы о человеке
Писатели
2 года назад