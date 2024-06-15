18 горе-дизайнеров, которые накреативили, а нам теперь мучайся

Если человек называет себя дизайнером, то он наверняка должен понимать в этом хоть что-то, уметь создавать прекрасное и обладать чувством вкуса. Но практика показывает, что это все совершенно необязательно. Можно просто быть плохим профессионалом и создавать такие нелепые вещи, что волосы на голове шевелиться будут. И ведь кто-то же это покупает.

Хотели сделать минималистичную и эстетичную раковину, но не учли один нюанс

Это не какая-то супер современная технология. Вода просто стекает с краев этой "раковины", а потом ее надо "подбирать" шваброй.

«Что-то мне подсказывает, что звучит это так же, как и выглядит»

Магниты с кошачьими попками

За что вы так с паучком?

Тот, кто придумал это писсуар, вероятно, не очень любит людей

«Встретили Шрека в турецком парке»

Кажется, этот манекен хочет в таулет

Этот шедевр обойдется вам всего в $ 160

Костюм настоящего супергероя

Просто... зачем?

© BlackBalrog24601 / Reddit Наталья Любина 4 дня назад У евреев были такие кружки с двумя ручками, чтобы, когда помоешь одну руку, не браться за грязную ручку, в музее видела, только ручки не такие увесистые, а вообше-то, умное решение - - Ответить

"Мода украла мои деньги" за $ 11

«У моего начальника боты из страусиной кожи»

Распродажа садовых фигурок

«В нашем местном продуктовом магазине шампунь "рекламирует" Северус Снейп»

Хотите себе это кресло? С вас $ 15 000

Лучше уж босиком, спасибо

Вы вообще в курсе, что есть писсуары для женщин? Это выглядит так