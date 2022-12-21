Мы разобрались, как определить свой типаж и выбрать зимнюю шапку, которая будет к лицу

Знание своего типа внешности позволяет правильно подобрать головной убор. Один из популярных методов для этого — типирование по Кибби. В основе его лежит теория, основанная на сочетании линий и силуэтов. Чтобы использовать эту классификацию, не нужно быть профессиональным стилистом.

Что такое типирование по методу Кибби

Систему имиджевой идентичности разработал и описал в своей книге манхэттенский стилист Дэвид Кибби в 1987 году. Хотя книга уже давно не издается, букинистические копии продаются за огромные деньги, а теории Кибби стали чрезвычайно популярны как в интернете, так и среди стилистов. В системе существует 13 телесных или имиджевых типов, сгруппированных в 5 больших семейств: «драматики», «классики», «натуралы», «гамины» и «романтики». Все они варьируются по спектру инь и ян.

Ян — мужское начало. Ассоциируется с углами и прямыми линиями во внешности, в одежде, даже в манере подачи себя.

— мужское начало. Ассоциируется с углами и прямыми линиями во внешности, в одежде, даже в манере подачи себя. Инь — женское начало. Характеризуется округлостями в лице, фигуре, одежде и подаче.



Прямота и мягкость могут совмещаться в одном человеке, либо контрастируя, либо смешиваясь, либо просто существуя рядом и не сливаясь.

Как определить свой типаж

Corredor99 / MediaPunch Inc. / East News

«Драматик» — крайняя степень ян. Типаж сочетает в себе прямые линии, угловатые черты лица, высокий рост и узкое телосложение. Примеры среди знаменитостей: Кэтрин Хепберн, Кристен Уиг, Кира Найтли и Линда Евангелиста.

Everett Collection / Everett Collection / East News

«Романтик» — это крайний инь. Такой типаж является полной противоположностью драматика. Характеризуется округлыми чертами. Такие женщины, как правило, имеют четко выраженную талию. Примерами считаются традиционные фигуры в виде песочных часов: Мэрилин Монро, Сальма Хайек, Рэйчел Вайс, Кейт Уинслет.

«Классик» находится прямо посередине между инь и ян. Люди такого типа гармонично сочетают мягкие и резкие характеристики, не имеют выраженных изгибов, углов или выдающихся черт. Сам Дэвид Кибби сказал, что хороший пример классика — Грейс Келли. Этот тип также может разделяться на «драматического классика» и «мягкого классика». Другие представители: Марион Котийяр, Эми Адамс.

Henry Lamb / Photowire / BEImages / East News

«Гамин» также является одновременно инь и ян, но «классик» балансирует между ними, а в «гамине» выражается контраст этих черт. Дэвид Кибби назвал такой тип мягким инь. Миниатюрные «гамины» изящны, но угловаты, им идут короткие стрижки. Знаменитости в этой категории: Миа Фэрроу, Одри Хепберн, Одри Тоту, Келли Осборн.

TIZIANA FABI / AFP / East News

«Натурал». Этот тип описывается как «мягкий ян» и характерен для многих актрис, включая Анджелину Джоли, Дженнифер Энистон и Лив Тайлер. Рост большинства «натуралов» выше среднего, у них спортивное телосложение, часто практически отсутствует талия.

Какая шапка подойдет вашему типажу

East News , White Label / East News , Ignat / Bauergriffin.com / East News

«Драматик»: следует избегать рыхлых шапок из текстурных материалов, их лучше заменить более гладкими изделиями. Желательно выбирать изделия четких геометрических форм. Альтернативой вязаным шапкам могут быть лаконичные меховые, но не слишком пушистые.



«Романтик»: лучше всего будут смотреться женственные головные уборы с мягкими замысловатыми деталями, с акцентом на обрамлении лица. «Романтикам» хорошо в пушистых меховых шапках.

DAVID KRIEGER / bauergriffinonline.com / East News , Icono, PacificCoastNews / East News

«Классик»: этому типажу подойдут классические вязаные шапки в рубчик, с отворотами и без. Желательно выбирать головные уборы четкой формы, а не рыхлые и бесформенные изделия. В зависимости от баланса инь и ян можно либо обойтись без дополнительных элементов, либо примерить шапку с небольшим помпоном. Береты и шляпы в некоторых случаях уместны. Лучше избегать богато украшенных головных уборов.

East News

«Гамин»: головной убор в этом случае — яркая деталь, которая позволяет проявить иронию и остроумие. В целом для «гаминов» предпочтительны маленькие, четкие, геометрические и яркие аксессуары с принтами и надписями. Если они привлекают внимание к себе, но не перегружены декором, значит, выбран правильный путь.





«Натурал»: в почете текстурные головные уборы свободной формы и пушистый мех. Желательно обойтись без замысловатых элементов, маленьких украшений. В обратную сторону палку тоже лучше не перегибать: строгие классические фасоны не очень идут этому типажу.

Какой у вас типаж по Кибби и какие рекомендации вы возьмете на заметку?