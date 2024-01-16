16 знаменитостей, которые выбрали себе наряды с подиума и выглядели совсем иначе

Все фигуры индивидуальны и потому одинаковые наряды смотрятся на разных формах совершенно по-разному. Сегодня мы решили сравнить, как выглядели дизайнерские наряды на подиумах и как они сели на знаменитых женщин.

Джованна Антонелли

Эмма Стоун

Лили Джеймс

Дженнифер Лоуренс

Наоми Уоттс

Наташа Лионн

Линдси Лохан

Карен Гиллан

Кирстен Данст

Джулия Робертс

Марго Робби

Приянка Чопра

Хайди Клум

Ева Лонгория

Селена Гомес

Мэнди Мур

Любой наряд можно обыграть по-разному, главное, чтобы он нравился нам самим, даже если рядом появится еще одна девушка точно в таком же. Ну а чтобы любая одежда смотрелась восхитительно, можно взять себе на вооружение модные фишки, которые всегда будут вам помогать.