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16 знаменитостей, которые выбрали себе наряды с подиума и выглядели совсем иначе

Дизайн
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Все фигуры индивидуальны и потому одинаковые наряды смотрятся на разных формах совершенно по-разному. Сегодня мы решили сравнить, как выглядели дизайнерские наряды на подиумах и как они сели на знаменитых женщин.

Джованна Антонелли

Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News

Эмма Стоун

VALERIE MACON/AFP/East News, Pixelformula / Sipa/SIPA/Sipa Press/East News

Лили Джеймс

Vianney Le Caer/Invision/East News, Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Лоуренс

IMAGO/Nicole Kubelka/Imago Stock and People/East News, Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Наоми Уоттс

@broadimage/Broad Image/East News, Pixelformula / Sipa/SIPA/Sipa Press/East News

Наташа Лионн

Jordan Strauss/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Линдси Лохан

Evan Agostini/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Карен Гиллан

Jordan Strauss/Invision/East News, Mondadori Catwalk/East News

Кирстен Данст

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Джулия Робертс

Scott Garfitt/Invision/East News, GABRIEL BOUYS/AFP/East News

Марго Робби

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Приянка Чопра

Zeppelin Photo/East News

Хайди Клум

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Zeppelin Photo/East News

Ева Лонгория

Abd Rabbo Ammar/ABACA/Abaca/East News

Селена Гомес

Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Мэнди Мур

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Pixelformula/SIPA/Sipa Press/East News

Любой наряд можно обыграть по-разному, главное, чтобы он нравился нам самим, даже если рядом появится еще одна девушка точно в таком же. Ну а чтобы любая одежда смотрелась восхитительно, можно взять себе на вооружение модные фишки, которые всегда будут вам помогать.

Фото на превью Pixelformula/SIPA/SIPA/East News
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29-2
AdMe/Дизайн/16 знаменитостей, которые выбрали себе наряды с подиума и выглядели совсем иначе
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