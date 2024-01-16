16 знаменитостей, которые выбрали себе наряды с подиума и выглядели совсем иначе
Все фигуры индивидуальны и потому одинаковые наряды смотрятся на разных формах совершенно по-разному. Сегодня мы решили сравнить, как выглядели дизайнерские наряды на подиумах и как они сели на знаменитых женщин.
Джованна Антонелли
Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News
Эмма Стоун
VALERIE MACON/AFP/East News, Pixelformula / Sipa/SIPA/Sipa Press/East News
Лили Джеймс
Vianney Le Caer/Invision/East News, Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News
Дженнифер Лоуренс
IMAGO/Nicole Kubelka/Imago Stock and People/East News, Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
Наоми Уоттс
@broadimage/Broad Image/East News, Pixelformula / Sipa/SIPA/Sipa Press/East News
Наташа Лионн
Jordan Strauss/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News
Линдси Лохан
Evan Agostini/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News
Карен Гиллан
Jordan Strauss/Invision/East News, Mondadori Catwalk/East News
Кирстен Данст
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
Джулия Робертс
Scott Garfitt/Invision/East News, GABRIEL BOUYS/AFP/East News
Марго Робби
Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Приянка Чопра
Zeppelin Photo/East News
Хайди Клум
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Zeppelin Photo/East News
Ева Лонгория
Abd Rabbo Ammar/ABACA/Abaca/East News
Селена Гомес
Pixelformula/SIPA/SIPA/East News
Мэнди Мур
MICHAEL TRAN/AFP/East News, Pixelformula/SIPA/Sipa Press/East News
Любой наряд можно обыграть по-разному, главное, чтобы он нравился нам самим, даже если рядом появится еще одна девушка точно в таком же. Ну а чтобы любая одежда смотрелась восхитительно, можно взять себе на вооружение модные фишки, которые всегда будут вам помогать.
Фото на превью Pixelformula/SIPA/SIPA/East News
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