10 простых хаков, как выглядеть дорого и попасть в тренд на «тихую роскошь»

Интернет пестрит упоминанием стиля «тихая роскошь» или «старые деньги». Этот тренд подразумевает элегантность, холеный внешний вид и проявляется не только в одежде, но и в бьюти-сфере. Соответствовать ему поможет соблюдение простых, но важных принципов.

1. Маникюр на короткие ногти



Ухоженные ногти добавляют лоска любой женщине. Вот только для создания изысканного образа стилисты советуют делать маникюр на короткие, а не на длинные ногти. При этом желательно выбирать покрытие базовых оттенков или французский маникюр. Белая линия при этом должна быть тонкой и аккуратной. А если хочется чего-то яркого — лучше предпочесть классический красный цвет.

2. Одежда нейтральных оттенков

Броская одежда привлекает внимание, но куда более утонченно смотрятся вещи нейтральных оттенков и классические силуэты. С помощью гардероба из таких моделей можно сформировать по-настоящему роскошный образ.

3. Окрашивания в натуральные цвета

Ухоженные волосы в моде. Современные стилисты рекомендуют при окрашивании придерживаться естественных цветов и уделять внимание здоровью волос, а не экстравагантности причесок. Возможно, этот тренд будет полезен женщинам, которые годами красились в пепельный и платиновый блонд, хотели вернуться к своему натуральному цвету, но никак не решались.

4. Повязка на волосы

Один из романтичных аксессуаров, который пригодится для образа в стиле «old money»- повязка на голову. С ее помощью можно стать немного похожей на красавицу из прошлого. А некоторые звездные парикмахеры вообще уверены, что черная повязка может мгновенно улучшить вечерний образ. Этот лайфхак уже взяли на заметку многие знаменитости, например, Аня Тейлор-Джой и Сидни Суини.

5. Массивные золотые серьги

При воссоздании эстетики тихой роскоши, важно придерживаться минимализма. И некоторые стилисты даже рекомендуют отказаться от украшений. Но если дополнить наряд аксессуарами все же хочется, то можно надеть крупные золотые серьги в стиле ретро.

6. Банты для волос

Заколка в виде банта у многих вызывают ностальгию. Этот аксессуар снова в моде, к тому же он может сделать образ «дороже». Крупные банты добавляют прическе объем, что прекрасно вписывается в современный тренд на шик. Стилисты напоминают, что особенно эффектно выглядят контрастные сочетания, и предлагают брюнеткам носить белые аксессуары для волос, а блондинкам — темные.

7. Большие сумки

Объемная сумка — штрих, который делает образ шикарным и в то же время непринужденным. Этот удобный аксессуар отлично дополняет гардероб в стиле тихой роскоши.

8. Двойная тушь

Для по-настоящему шикарного макияжа глаз стилисты советуют использовать сразу два вида туши. Одну — для удлинения ресниц, а вторую — для придания объема.

9. Помада теплых оттенков

olia danilevich / Pexels

https://www.pexels.com/photo/photo-of-a-woman-putting-lip-tint-on-her-lips-6245929/

Для макияжа в стиле «old money» особенно хорошо подходит помада теплых тонов. Но этот совет не универсален. Прежде, чем красить губы, желательно убедиться, что она сочетается с индивидуальным тоном кожи. Ведь теплые цвета больше идут обладательницам теплого тона кожи, а не холодного. О том, как определить свой цветотип, мы писали тут.

10. Брюки со складками

Порой кажется, что удобные джинсы стали незаменимой деталью повседневного гардероба. Но чтобы выглядеть изысканно, эксперты рекомендуют вместо них примерить брюки свободного кроя. Например, плиссированные модели, которые стали визитной карточкой любительниц стиля «тихая роскошь».