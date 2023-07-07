Женщина показывает, как в считанные минуты омолодить лицо. Ее ролики нужно увидеть

Реально ли за 5 минут визуально скинуть лет 10-15, а то и больше, не используя ботокс или филлеры? Звезда TikTok Хлоя Уотерз своим примером доказывает, что это возможно. Ролики с ее фантастическими преображениями собирают множество просмотров и вызывают бурные обсуждения. Люди задаются вопросом, а не пользуется ли эта женщина фильтрами. Ответ неоднозначный.

На самом деле все просто. С возрастом кожа теряет свою эластичность и под действием гравитации все сильнее провисает, из-за чего лицо выглядит «тяжелым» и образуются морщины. При помощи тейпов женщина подтягивает кожу, возвращая ее в былое положение. Разумеется, эффект недолговременный, зато быстрый и впечатляющий.

Приспособление, которое использует Хлоя, представляет собой веревочку с кольцами, которую женщина пропускает под волосами. За счет прозрачных тейпов на концах веревки ее можно зафиксировать ее в нужном положении — так подтягивается кожа и визуально разглаживаются морщины. Закончив с подтяжкой, Хлоя наносит макияж и распускает волосы, так что заметить тейпы становится практически невозможно.

В своих роликах Хлоя показывает, как можно использовать тейпы для выравнивания кожи на лице. Прикрепляя тейпы к вискам прямо над ушами, она разглаживает носогубные складки.

Приклеивая их к границе роста волос по обеим сторонам лба, приподнимает внешние уголки брови, делая взгляд более открытым.

Она подтягивает овал лица, протягивая веревку с тейпами от одного уха до симметричного места под другим ухом.

Кроме того, Хлоя показывает, что с помощью тейпов, соединенных короткой веревкой, можно убрать складки на шее спереди. Для этого нужно пропустить веревку сзади шеи и закрепить по бокам. Выглядит круто, но некоторые пользовали критикуют видео Хлои. Если присмотреться, то можно заметить, что в начале роликов у женщины бывает совсем разное состояние кожи, словно мы смотрим на женщин разного возраста. И возникает подозрение, что блогер намеренно делает морщины более заметными с помощью неудачного ракурса и света. Или вовсе подчеркивает их с помощью макияжа.

В некоторых роликах кожа после подтяжки не только перестает провисать, но и заметно светлеет. Порой с лица исчезают пигментные пятна, а глаза становятся выразительнее. Однако не стоит забывать, что после использования тейпов Хлоя часто наносит макияж.

Но в целом остается впечатление, что метод Хлои действительно рабочий. Его вполне можно использовать для того, чтобы быстро навести марафет — например, перед важным собеседованием или перед выпускным дочери или сына.