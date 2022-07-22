16 голливудских див, которые абсолютно не парятся по поводу своей внешности. И мы им за это аплодируем стоя

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Голливудские красотки денно и нощно находятся под прицелом папарацци, так что скрыть какие-то недостатки внешности им довольно непросто. Но многие из знаменитых девушек абсолютно не считают несовершенства чем-то постыдным. Более того, они не мчатся в салоны красоты, увидев в зеркале отросшие корни волос или выскочивший прыщик, а спокойно ходят по улице и щеголяют на красной дорожке.

Мы в ADME в восторге от женщин, которые открыто выступают за естественность и на своем примере показывают, что звезды — обычные люди.

Эль Фэннинг совершенно не комплексует по поводу потертого маникюра и не прячет облезший лак

PacificCoastNews / East News , PacificCoastNews / East News

Марго Робби не бежит к своему мастеру по волосам, а спокойно ходит с отросшими корнями. И это практически тренд

Собственно, как и многие голливудские блондинки. Например, Шарлиз Терон чувствует себя уверенно с такой шевелюрой — хоть в жизни, хоть на красной дорожке

Ирина Шейк не стесняется носить юбки и показывать свои ноги с пушком

Matt Symons / Anthony, PacificCoastNews.com / East News , Matt Symons / Anthony, PacificCoastNews.com / East News

Сальма Хайек сразит кого угодно своим страстным взглядом, даже с не слишком ровно выщипанными бровями

Invision / Invision / East News , Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Бритни Спирс не бежит делать блефаропластику и убирать морщинки под глазами

Grosby Group / East News

Не беспокоит ее и полное отсутствие педикюра

PacificCoastNews.com / East News , PacificCoastNews.com / East News

Кира Найтли считает растительность на руках вполне натуральной, и шугаринг этой части тела не входит в список ее процедур

Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News

И Лану Дель Рей торчащие на руках волоски также не смущают

Patron / Broadimage / East News

Молодое поколение в лице дочки Брюса Уиллиса Скаут тоже подхватило идею естественности

AFP / East News

Дрю Бэрримор не стесняется несовершенств кожи и в зрелом возрасте

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Небольшая растительность на лице для Селены Гомес не повод бежать на болезненные процедуры

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Что уж говорить о дочери знаменитой феминистки Мадонны Лурдес, которую ни усики, ни брови вразлет совершенно не смущают

Stars Image Bank / KCS / East News

Хелена Бонем Картер не гонится за белоснежной улыбкой и вполне комфортно чувствует себя с природным желтоватым цветом зубов

Invision / Invision / East News

Так же как и обладательница широкой улыбки Джулия Робертс

Invision / Invision / East News

А Ванесса Паради гордится своей изюминкой в виде щербинки

Ampilhac Mireille / ABACA / Abaca / East News

А вы как относитесь к естественной красоте?