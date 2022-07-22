16 голливудских див, которые абсолютно не парятся по поводу своей внешности. И мы им за это аплодируем стоя
Голливудские красотки денно и нощно находятся под прицелом папарацци, так что скрыть какие-то недостатки внешности им довольно непросто. Но многие из знаменитых девушек абсолютно не считают несовершенства чем-то постыдным. Более того, они не мчатся в салоны красоты, увидев в зеркале отросшие корни волос или выскочивший прыщик, а спокойно ходят по улице и щеголяют на красной дорожке.
Мы в ADME в восторге от женщин, которые открыто выступают за естественность и на своем примере показывают, что звезды — обычные люди.
Эль Фэннинг совершенно не комплексует по поводу потертого маникюра и не прячет облезший лак
Марго Робби не бежит к своему мастеру по волосам, а спокойно ходит с отросшими корнями. И это практически тренд
Собственно, как и многие голливудские блондинки. Например, Шарлиз Терон чувствует себя уверенно с такой шевелюрой — хоть в жизни, хоть на красной дорожке
Ирина Шейк не стесняется носить юбки и показывать свои ноги с пушком
Сальма Хайек сразит кого угодно своим страстным взглядом, даже с не слишком ровно выщипанными бровями
Бритни Спирс не бежит делать блефаропластику и убирать морщинки под глазами
Не беспокоит ее и полное отсутствие педикюра
Кира Найтли считает растительность на руках вполне натуральной, и шугаринг этой части тела не входит в список ее процедур
И Лану Дель Рей торчащие на руках волоски также не смущают
Молодое поколение в лице дочки Брюса Уиллиса Скаут тоже подхватило идею естественности
Дрю Бэрримор не стесняется несовершенств кожи и в зрелом возрасте
Небольшая растительность на лице для Селены Гомес не повод бежать на болезненные процедуры
Что уж говорить о дочери знаменитой феминистки Мадонны Лурдес, которую ни усики, ни брови вразлет совершенно не смущают
Хелена Бонем Картер не гонится за белоснежной улыбкой и вполне комфортно чувствует себя с природным желтоватым цветом зубов
Так же как и обладательница широкой улыбки Джулия Робертс
А Ванесса Паради гордится своей изюминкой в виде щербинки
А вы как относитесь к естественной красоте?
Фото на превью PacificCoastNews / East News, Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News
AdMe/Фотографы/16 голливудских див, которые абсолютно не парятся по поводу своей внешности. И мы им за это аплодируем стоя
Поделиться этой статьёй