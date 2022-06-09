10+ актеров и актрис, которые могли бы сыграть известных персонажей и в корне изменить культовые фильмы

Кастинг — это почти ювелирный процесс. Создателям фильма надо думать не только о том, насколько удачно претендент способен сыграть свою роль, но и том, не отвлечет ли он внимание зрителей от самой картины и принесет ли он большие кассовые сборы. Например, Хит Леджер не смог попасть в ленту «Пираты Карибского моря» только потому, что продюсеры сделали ставку на более популярного актера.

Мы в ADME любим фантазировать на тему того, как бы выглядели известные фильмы, если бы результаты кастинга были другими. Предлагаем вам присоединиться к нам.

Анна Попплуэлл в роли Гермионы

В 2000 году актриса Анна Попплуэлл, известная по роли Сьюзен Певенси в «Хрониках Нарнии», пробовалась на роль Гермионы Грейнджер. Однако, несмотря на то, что у нее был актерский опыт, роль получила юная Эмма Уотсон.

Эмма Уотсон в роли Мии («Ла-Ла Ленд»)

Эмма Уотсон не только претендовала на роль Мии в фильме «Ла-Ла Ленд» — она даже начала работу в картине. Правда, была вынуждена отказаться от нее, так как до этого уже взяла на себя обязательство сыграть Белль в ленте «Красавица и Чудовище». А совмещать съемки в 2 картинах девушка не успевала.

Кристиан Бейл и Бенедикт Камбербэтч в роли молодого Дамблдора

Молодого Дамблдора в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» сыграл Джуд Лоу. И у него были серьезные конкуренты: на роль самого великого волшебника в мире претендовали Кристиан Бейл и Бенедикт Камбербэтч.

Кристен Стюарт в роли Куинни Голдштейн

Роль улыбчивой и обаятельной волшебницы-эмпата Куинни Голдштейн из «Фантастических тварей» могла достаться звезде «Сумерек» Кристен Стюарт. Однако на большом экране в этой роли мы увидели актрису и певицу Элисон Судол.

Хью Джекман в роли Джеймса Бонда

Хью Джекману предлагали роль Джеймса Бонда, однако он отказался ради того, чтобы сыграть Росомаху в «Людях Икс». В итоге он попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер, дольше всех игравший супергероя Marvel. А роль спецагента досталась Дэниелу Крейгу.

Джонни Депп в роли Нео

Режиссеры фильма «Матрица» видели в роли агента Нео Джонни Деппа, но в компании Warner Bros. хотели, чтобы главного героя играл Брэд Питт или Вэл Килмер, однако они оба отказались. График же Деппа оказался очень напряженным. Вероятно, поэтому финальный выбор пал на Киану Ривза.

Роберт Де Ниро в роли Джека Воробья

Роль капитана Джека Воробья изначально предлагалась Роберту Де Ниро, но актер подумал, что фильм провалится, и отказался от этого предложения. Отказались и Кристофер Уокен, и Джим Керри. Судя по всему, это оказалось к лучшему, потому что сложно представить в роли капитана «Черной жемчужины» кого-либо еще, кроме Джонни Деппа.

Джессика Альба в роли Элизабет Суонн

В качестве претенденток на роль Элизабет Суонн, главной героини «Пиратов Карибского моря», создатели картины рассматривали Джессику Альбу, Джейми Александер и даже Аманду Байнс. Однако удача улыбнулась куда менее опытной и тогда еще совсем юной Кире Найтли.

Хит Леджер в роли Уилла Тернера

Роль Уилла Тернера могла бы достаться Хиту Леджеру — его кандидатуру рассматривали создатели «Пиратов Карибского моря». Но звезда молодого актера еще только загоралась на голливудском небосклоне, поэтому выбор пал на Орландо Блума, прославившегося после роли Леголаса в трилогии «Властелин колец». Такая известность актера могла помочь сделать фильм более кассовым.

Анжелика Хьюстон в роли принцессы Леи

Роль принцессы Леи в «Звездных войнах» блестяще исполнила начинающая актриса Кэрри Фишер, и мы с трудом представляем теперь кого-то другого в этом образе. А ведь главную героиню саги могла сыграть Джоди Фостер или Анжелика Хьюстон, известная по роли Мортиши из «Семейки Аддамс».

Ума Турман в роли Арвен

Создатели «Властелина колец» рассматривали Уму Турман в качестве претендентки сразу на 2 роли — эльфийки Арвен и принцессы Эовин. Но актриса была беременна, поэтому отказалась от съемок в трилогии.

Люси Лоулесс в роли Галадриэль

На фоне головокружительного успеха сериала «Зена — королева воинов» режиссер Питер Джексон хотел, чтобы звезда саги Люси Лоулесс сыграла Галадриэль, и попросил ее пройти прослушивание. Но актриса была вынуждена отклонить предложение после того, как забеременела. Впоследствии она очень жалела, что не стала частью великой истории под названием «Властелин колец». А роль королевы эльфов досталась Кейт Бланшетт.