10 актеров и актрис, которые ради филигранного исполнения роли готовы пойти на многие жертвы

Порой мы не подозреваем, сколько труда было вложено, чтобы создать того или иного персонажа. Актерам и актрисам иногда приходится прилагать колоссальные усилия для того, чтобы вжиться в роль. Для этого они меняют внешность, учатся новым навыкам за короткое время. Иногда кажется, что они готовы прыгнуть выше головы.

Тильда Суинтон

Актриса с космической внешностью не боится экспериментировать с ролями, трансформируясь, как хамелеон. Нанесение грима для роли старушки Мадам Д. в фильме «Отель „Гранд Будапешт“» занимало 5 часов, и столько же времени — снятие. На вопрос, как актриса себя занимала все это время, она ответила: «Было интересно наблюдать за тем, как работают ребята. У меня была целая команда, которая наносила кусочки, похожие на бекон, на мое лицо, руки и мочки ушей. Это увлекательно. Я ботаник в таких вещах». А вот как она рассказывает о своем персонаже в фильме «Сквозь снег»: «Я всегда хотела сыграть персонажа с таким носом из-за того, что происходит с глазами. Так что мне подняли нос скотчем, а потом мы подумали, почему бы не добавить вставные зубы, очки с увеличивающими линзами, парик и большую грудь. В общем, это было похоже на Хэллоуин». Кажется, что Тильда ничуть не страдает от перевоплощений, а, наоборот, веселится.

Джонатан Кимбл Симмонс

Для роли комиссара Джеймса Гордона в «Лиге справедливости» актеру, которому на момент съемок был 61 год, пришлось изрядно потрудиться в тренажерном зале. Помимо строгого следования режиму питания, Симмонс приписывает часть своего успеха своему тренеру Аарону Уильямсону. Сам тренер так отзывается об актере: «Он хотел прийти в лучшую форму, в которой когда-либо был. Целью Дж. К. было вести здоровый образ жизни, не беспокоясь о проблемах со здоровьем».

Эмма Томпсон

В фильме «Круэлла» Эмма Томпсон сыграла роль модной баронессы фон Хельман. Именно ее персонаж оказал большое влияние на становление личности Круэллы. Актриса призналась, что нижнее белье, которое она должна была носить под костюмом, было для нее сплошным мучением. В фильме «Матильда» актриса неузнаваема в роли тиранической директрисы мисс Транчбулл. Томпсон рассказала, что проводила около 3,5 часов в гримерной, где ей накладывали лицевые протезы и накладки.

Мэттью Макконахи

Для роли Рона Вудруфа в фильме «Далласский клуб покупателей» Макконахи похудел на 23 кг за 5 месяцев. По словам актера, он ел только овощи, яичные белки, рыбу и пудинг из тапиоки, пил вино и не тренировался все эти месяцы. «Это моя обязанность, — добавил Макконахи. — Если бы я выглядел так, как выгляжу сейчас, и играл Рона Вудруфа, то вылетел бы из фильма с первого кадра». Фильм основан на реальной жизни основателя общества «Далласский клуб покупателей».

Уилл Смит

Критики были скептичны, когда появилась новость о том, что Уилл Смит сыграет величайшего боксера в тяжелом весе Мухаммеда в фильме «Али». Актер весил 84 кг при росте 1,88 м, что не добавляло ему сходства с боксером. Однако спустя год интенсивных тренировок по 6 часов 5 дней в неделю Уилл достиг своей лучшей физической формы. У него было несколько профессиональных тренеров. Один из них похвалил актера: «Если бы Уилл пришел ко мне в 20 лет, я мог бы сделать из него чемпиона. У него есть физические данные и, что более важно, сердце чемпиона». За эту роль Смит был впервые номинирован на «Оскар».

Дженнифер Лоуренс

В фильме «Красный воробей» Дженнифер Лоуренс сыграла русскую приму-балерину. Для этой роли актрисе пришлось сидеть на жесткой диете, чтобы похудеть: «В „Красном воробье“ мне реально приходилось голодать и соблюдать строгую дисциплину. Я не могу играть бывшую балерину, не чувствуя себя при этом таковой». Также в этом фильме актриса впервые сыграла в откровенной сцене. Поначалу она отказывалась, но потом решилась, объяснив это так: «Я пыталась избежать в фильме обнажения, но потом поняла, что персонаж не должен зависеть от моих желаний».

Кристиан Бейл

Гений трансформаций Кристиан Бейл в фильме «Власть» сыграл американского политика Дика Чейни, и в очередной раз он был неузнаваем. Для этой роли актер набрал 18 кг, ему обесцветили брови и побрили голову. Бейл признался, что набор веса дался ему нелегко: «Это ужасно. Когда ты теряешь вес, в этом нет ничего особенного, кроме того, что ты ложишься спать голодным и чувствуешь себя несчастным. Набор веса — полная противоположность. Ты просто теряешь всякую дисциплину и наедаешься как сумасшедший. Мне нужно остановиться, это вредно для тела. Сейчас мне за 40, если я не начну хоть немного осознавать свою смертность, это аукнется». Но уже в следующем фильме «Ford против Ferrari» актер за несколько месяцев сбросил 32 кг для роли профессионального гонщика, чтобы поместиться в спортивную машину.

Ума Турман

Готовясь к съемкам в фильме «Убить Билла», Ума Турман прошла невероятное количество тренировок, изучив несколько видов боевых искусств. Актриса занималась по 8 часов каждый день 3 месяца, режиссер Квентин Тарантино проверял прогресс актрисы каждую неделю. После съемок актриса рассказывала: «Три стиля кунг-фу, два стиля боя на мечах, метание ножей, ножевой и рукопашный бой, изучение японского — это был буквально абсурд». Также режиссер настоял на том, чтобы Турман сама вела машину на высокой скорости во время одной из сцен. В результате она попала в аварию и получила серьезные травмы спины и колена.

Чедвик Боузман

В своем последнем фильме «Ма Рейни: Мать блюза» Чедвик Боузман научился играть на трубе. Актер усердно учился, репетируя на съемках после сцен и даже после возвращения в отель. Один из его коллег, Глинн Терман, поделился: «Мы все жили в одном отеле. Начинало казаться, что мы в музыкальной школе. Ты выходишь из лифта и слышишь, как Чедвик играет на трубе. И вслед за ним ты тоже начинаешь играть, хотя до этого и не думал об этом». Таким образом Чедвик не только усердно работал над тем, чтобы стать лучшим в своем деле, полностью погрузившись в ремесло своего персонажа, но и вдохновлял других актеров делать то же самое.

Тихое место

Миллисент Симмондс, сыгравшая девочку Риган Эббот в фильме «Тихое место», глухая в реальной жизни. Весь остальной актерский состав выучил язык жестов, потому что 95 % фильма проходит в тишине. Режиссер признался, что глухота Симмондс в реальной жизни помогла ему больше приблизить фильм к реальности, потому что она была «проводником в том, каково это — познавать мир, не слыша его».