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10 актерских ансамблей, которые снова собрались вместе и окатили нас волной ностальгии

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Некоторым актерам приходится проводить много времени со своими коллегами по съемочной площадке, ведь съемки сериалов могут идти не один год. И такое длительное общение нередко приводит к близкой дружбе. Сегодня мы хотим вспомнить наши любимые фильмы и сериалы, ведущие актеры которых стали хорошими друзьями. И так здорово видеть, что их отношения остались такими же теплыми даже много лет спустя.

1. Сара Мишель Геллар и Джеймс Марстерс, «Баффи — истребительница вампиров»

2. Брендан Фрейзер и Ке Хью Кван, «Замороженный калифорниец»

3. Молли Рингуолд и Элли Шиди, «Клуб „Завтрак“»

4. Фредди Принц — младший и Рэйчел Ли Кук, «Это все она»

5. Кейт Хадсон и Кэтрин Хан, «Как отделаться от парня за 10 дней»

6. Брендан Фрейзер и Элизабет Херли, «Ослепленный желаниями»

7. Джесси Тайлер Фергюсон и Эрик Стоунстрит, «Американская семейка»

8. Хилари Бёртон, Бетани Джой Ленз и София Буш, «Холм одного дерева»

9. Яник Трусдейл и Мелисса Маккарти, «Девочки Гилмор»

10. Лиза Кудроу и Мира Сорвино, «Роми и Мишель на встрече выпускников»

Фото на превью Buffy the Vampire Slayer / 20th Century Fox Television and co-producers
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AdMe/Кино/10 актерских ансамблей, которые снова собрались вместе и окатили нас волной ностальгии
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