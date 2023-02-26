10 актерских ансамблей, которые снова собрались вместе и окатили нас волной ностальгии
Некоторым актерам приходится проводить много времени со своими коллегами по съемочной площадке, ведь съемки сериалов могут идти не один год. И такое длительное общение нередко приводит к близкой дружбе. Сегодня мы хотим вспомнить наши любимые фильмы и сериалы, ведущие актеры которых стали хорошими друзьями. И так здорово видеть, что их отношения остались такими же теплыми даже много лет спустя.
1. Сара Мишель Геллар и Джеймс Марстерс, «Баффи — истребительница вампиров»
2. Брендан Фрейзер и Ке Хью Кван, «Замороженный калифорниец»
3. Молли Рингуолд и Элли Шиди, «Клуб „Завтрак“»
4. Фредди Принц — младший и Рэйчел Ли Кук, «Это все она»
5. Кейт Хадсон и Кэтрин Хан, «Как отделаться от парня за 10 дней»
6. Брендан Фрейзер и Элизабет Херли, «Ослепленный желаниями»
7. Джесси Тайлер Фергюсон и Эрик Стоунстрит, «Американская семейка»
8. Хилари Бёртон, Бетани Джой Ленз и София Буш, «Холм одного дерева»
9. Яник Трусдейл и Мелисса Маккарти, «Девочки Гилмор»
10. Лиза Кудроу и Мира Сорвино, «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Поделиться этой статьёй