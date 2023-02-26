10 актерских ансамблей, которые снова собрались вместе и окатили нас волной ностальгии

Некоторым актерам приходится проводить много времени со своими коллегами по съемочной площадке, ведь съемки сериалов могут идти не один год. И такое длительное общение нередко приводит к близкой дружбе. Сегодня мы хотим вспомнить наши любимые фильмы и сериалы, ведущие актеры которых стали хорошими друзьями. И так здорово видеть, что их отношения остались такими же теплыми даже много лет спустя.