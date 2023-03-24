10 фильмов и сериалов, финал которых зрителей не просто разочаровал, а прямо обидел

Каждый зритель садится перед экраном со своими собственными ожиданиями и критическим настроем. Поэтому, как бы ни старались режиссеры и сценаристы, всем киноманам ну никак не угодишь. Всегда были, есть и будут те, кого не устроила актерская игра, сюжет, стиль повествования или концовка фильма, а некоторых даже послевкусие.

Мы

После сильного режиссерского дебюта — фильма «Прочь» — Джордан Пил снял не менее впечатляющий фильм ужасов. Это история о семье, которая вдруг сталкивается со своими двойниками (они зовут себя «связанные»), и ничем хорошим это не заканчивается. Зрителям фильм в целом понравился, но обвинений в наличии сюжетных дыр и невнятного финала, который оставил больше вопросов, чем ответов, избежать не удалось. Все было довольно круто, пока героиня не ушла в подполье, чтобы противостоять своему двойнику. Это было слегка нелогично. А когда показали людей, которые живут под землей и имитируют движения тех, что наверху... Как-то глупо и бессмысленно. Финал был бы классным, если бы объяснил что-то, а не оставил кучу загадок. © Warm-Phone1077 / Reddit

Во все тяжкие

Последняя серия сериала под названием «Озимандия» сильно разочаровала зрителей, несмотря на то что этот эпизод был признан критиками одним из лучших за всю историю телевидения. История учителя химии Уолтера, который перед смертью вместе с учеником Джесси ввязывается в самое крышесносное приключение своей жизни, тронула многих. Поэтому концовку и гибель главного героя фанаты шоу просто отказались принимать. Весь эпизод был великолепен, за исключением смерти Уолта. © bballmatt53 / Reddit

Финал разочаровывает, он глупый. Да, он понравится тем, кто хотел увидеть конец истории «Уолт все еще хороший парень». Но в целом он дико раздражает, особенно бесит поведение главных героев. © redwhelplingpet / Reddit

Время

В основу фантастического триллера М. Найта Шьямалана, вышедшего на экраны в 2021 году, лег графический роман Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса под названием «Замок из песка». В центре сюжета — несколько человек, которых из отеля на тропическом острове пригласили отдохнуть на прекрасном уединенном пляже. И все бы ничего, да вот только это прелестное место таит в себе нечто мистическое: дети здесь буквально на глазах взрослеют, а взрослые — стареют. Обычно все фильмы Шьямалана тепло принимаются аудиторией, но тут зрители запротестовали — финал назвали слишком стереотипным, а сценарий и вовсе слабым. Фильм заставил меня осознать, что у Шьямалана блестящие творческие идеи, но ему нужна помощь в написании сценария. У «Времени» хорошая общая концепция, но диалоги какие-то неуклюжие. А концовка — просто клише. Знаете, этот как 3 плохих способа закончить детектив или триллер: виноват дворецкий, это все сон, это все был секретный эксперимент. © tvuniverse / Reddit

Я — легенда

С момента выхода на экраны этого фильма с Уиллом Смитом в главной роли прошло уже 16 лет. А зрители до сих пор не могут простить режиссеру Фрэнсису Лоуренсу официальную концовку, в которой персонаж Смита, по их мнению, напрасно и как-то все же глупо погибает. Однако существует и альтернативный финал оригинального фильма, который ближе к сюжету одноименной книги Ричарда Мэтисона. В нем главный герой выживает. К слову, именно по мотивам альтернативной концовки сейчас снимают продолжение культовой картины. Роберт Невилл не должен был умирать. Зрители потратили около 2 часов, болея за него, только для того, чтобы он пожертвовал своей жизнью ради случайных прохожих. Конец героический, но какой-то ненужный. Испоганили финал книги. Полное разочарование. © Ken Miyamoto / Quora

Банши Инишерина

Черная трагикомедия режиссера и сценариста Мартина Макдонаха собрала кучу наград и премий, однако и в ней зрители нашли изъяны. Это история 2 давних друзей, музыканта Колма Доэрти и простоватого Патрика Салливана, которые живут на вымышленном острове в Ирландии. Колм вдруг прекращает дружить с Патриком, называет его скучным, а сам намеревается провести остаток жизни, музицируя и создавая «нечто значимое». Но Патрик против и всеми силами пытается вернуть расположение друга. Некоторым киноманам не хватило логики и ясности в сюжете, поэтому фильм их разочаровал. В фильме ни разу не объясняется решение Колма. Вернее, Колм приводит свои доводы, но, откровенно говоря, они иррациональны, как и все его последующие действия. Я могу понять разочарование Патрика, потому что разделяю его. Двумя очевидными развязками были бы примирение или трагедия, но фильм не дошел ни до того, ни до другого. Поэтому я и недоволен. © neil-476 / IMDb

Улыбка

Психиатр Роуз Коттер сталкивается со странным: люди видят призрака с ужасной улыбкой, а потом совершают страшные поступки. Распутывая клубок загадочных историй, Роуз и ее друг отчаянно пытаются понять, что происходит, но сами попадают под действие проклятия. В целом этот хоррор получил положительные отзывы кинокритиков. Особенно хвалили скримеры, режиссуру и игру главной героини. Кассовые сборы, кстати, были немалые. Но некоторые люди сравнивали «Улыбку» с классикой ужасов вроде «Звонка» или «Оно» и не в пользу первой. А самым обидным зрители назвали финал картины, который, судя по их комментариям, получился совсем провальным. Фильм мог бы быть отличным, но cдулся в конце. Первая половина реально жуткая и тревожная. Очевидно, что на создателей «Улыбки» сильно повлиял «Звонок», но здесь нет той изысканной тонкости. А конец очень глупый, еще и с уморительно-ужасными спецэффектами. Он просто отменяет всю художественную ценность фильмы, это же самая тупая стандартная концовка ужастика. © Johan Torres / Quora

Ты

4-й сезон драматического сериала расстроил поклонников шоу не только развязкой, но и самой сюжетной линией и стилем повествования. Фанатам истории Джо Голдберга особенно не понравилась странная попытка режиссера и сценаристов превратить щекотливый триллер в не самый интересный детектив. И если игра актера Пенна Бэджли зрителям пришлась по вкусу, то сам стиль сезона и особенно финал их разочаровал. Все сезоны были классные, кроме 4-го. Все, что делало «Ты» интересным (отсылка к детской травме; то, как люди с похожими травмами притягиваются друг к другу; одержимость социальными сетями), все это пропало. Просто облом. © SecretOcean555 / Reddit

Общество мертвых поэтов

Над финалом этой культовой драмы с Робином Уильямсом в главной роли рыдали сотни тысяч зрителей. Трогательная история учителя английского языка и литературы Джона Китинга, который вдохновлял учеников на перемены в жизни к лучшему через любовь к поэзии, многих задела за живое. Однако сюжетная линия одного из ключевых героев — Нила Пэрри — и развязка фильма не понравились зрителям. Многие отметили слишком тяжелый и грустный осадок после просмотра ленты. Фильм, казалось бы, обладает большим потенциалом, но последние 10–15 минут просто все испортили. Я не понимаю концовку. Кто-то подкладывает свинью мистеру Китингу, и поэтому его наказывают? Но больше всего меня расстраивает, что Нил вообще никак не развивается. В финале нас заставляют думать, что парень может постоять за себя, но, увы, это не так. © dvd_mty / Reddit

Крик-6

6-й фильм франшизы «Крик» одновременно порадовал и разочаровал фанатов хоррора. С одной стороны, поклонники соскучились по старым героям, а тут еще и новых увидели во главе с Дженной Ортегой. С другой — сиквел оставил зрителей в недоумении.



От финала люди не в восторге. Несмотря на неплохой и динамичный в целом сюжет, киноманы ожидали большего. Если одни зрители хвалили некоторые сцены и актерскую игру, то другие вообще пожалели, что киношники решили снимать продолжение. Последние 20 минут — это просто дно. Это, наверное, самые худшие последние 20 минут из всех фильмов франшизы «Крик». Но это только мое мнение. © joshuadow-75297 / IMDb

Ванильное небо