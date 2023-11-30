10+ известных актеров, которых безжалостно вырезали из фильмов, а фанаты этого не простили

Работая над своим фильмом, режиссер зачастую даже не предполагает, на сколько часов растянется повествование в отснятом материале. И если фильм получается слишком долгий, то в монтажной комнате киноделам приходится вырезать наиболее малозначимые, по их мнению, сцены. Удалять, даже если в них сыграли именитые актеры и актрисы. Вот 12 таких случаев.

Рэйчел Вайс — «К чуду» (2012)

Рэйчел Вайс в драме «К чуду» (2012) сыграла роль Дины, близкой подруги Нила, которая не может видеть, как он причиняет себе вред. Но в итоге режиссер киноленты Терренс Малик, подаривший миру «Древо жизни» (2011), решил удалить все сцены со звездой «Мумии». Точные причины этого неизвестны, хотя удаление сцен с известными актерами — норма для эксцентричного режиссера. Так, из своей эпической драмы «Тонкая красная линия» (1998) Терренс вырезал таких крупных талантов, как Мартин Шин, Гари Олдман, Микки Рурк и Вигго Мортенсен.

Лина Хиди — «Тор: Любовь и гром» (2022)

Эта кинолента Тайки Вайтити имеет все шансы стать рекордсменом по числу выбывших из проекта артистов, которые уже отснялись в своих сценах. Так, из фильма сначала были вырезаны сцены с участием Питера Динклэйджа и Джеффа Голдблюма. А потом и те, в которых появлялась Лина Хиди, известная кинозрителям по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов». Поначалу причину такого массового избавления от актеров Тайка Вайтити не раскрывал, а потом просто сказал, что они [удаленные сцены] были недостаточно хороши.

Мик Джаггер — «Фицкарральдо» (1982)

Фильм немецкого режиссера Вернера Херцога рассказывает о жизни перуанского «каучукового барона» Карлоса Фермина Фицкаральда. Знаменитый британский рок-музыкант играл роль помощника Фицкарральдо. Мик Джаггер уже приступил к работе, но мировое турне помешало музыканту сниматься дальше. И Херцог просто выбросил эту роль из сценария. Кстати, отснятые сцены с музыкантом можно найти в интернете.

Ана Де Армас — «Yesterday» (2019)

Фильм «Yesterday» (2019) рассказывает о парне, который после ДТП просыпается в мире, где он оказывается почти единственным человеком, кто помнит песни группы The Beatles. И поэтому он выдает музыку культовой четверки за свою собственную. В картине сыграла кубино-испанская актриса Ана де Армас, ее даже можно увидеть в трейлере киноленты. Но в финальной версии фильма все сцены с актрисой оказались вырезаны. Как объяснил сценарист Ричард Кертис, персонаж Аны де Армас был вырезан, чтобы не усложнять отношения Джека с Элли — главных героев комедии. Фанаты так возмутились этим, что даже подали в суд на кинокомпанию Universal. Но дело было проиграно.

Джеймс Марсден — «Однажды в... Голливуде» (2019)

Джеймс Марсден сыграл эпизодическую роль в фильме Квентина Тарантино, исполнив известного актера Берта Рейнольдса. Но потом Тарантино решил, что эти сцены лучше не включать в картину, которая и так длится более 2 с половиной часов. Кстати, помимо Марсдена во время монтажа из киноленты также вырезали сцены с Тимом Ротом и Дэнни Стронгом.

Дженнифер Джейсон Ли — «С широко закрытыми глазами» (1999)

В этой психологической драме Стэнли Кубрика Дженнифер Джейсон Ли сыграла дочь пациента героя Тома Круза, влюбленную в него. Актриса уже сыграла почти все свои сцены, но потом съемки стали затягиваться. И она была вынуждена покинуть проект из-за конфликтов в расписании с другими съемками. В конце концов все сцены с Дженнифер были вырезаны и пересняты с другой актрисой — Мари Ричардсон.

Джеймс Гандольфини — «Жутко громко и запредельно близко» (2011)

Покойный актер Джеймс Гандольфини должен был появиться в драме «Жутко громко и запредельно близко», но сцены с его участием в конечном итоге были удалены из картины. Гандольфини сыграл персонажа, который встречает героиню Сандры Буллок на психологической консультации. Но все эпизоды с ним были вырезаны из фильма из-за отрицательной реакции тестовой аудитории.

Анджела Бассетт — «Мистер и миссис Смит» (2005)

Анджела Бассетт в комедийном боевике «Мистер и миссис Смит» сыграла злодейку и появляется в сценах финальной битвы. Но уже после съемок продюсеры решили полностью ее вырезать, так как посчитали, что финал фильма не требует битвы со злодеями. Кстати, вместе с актрисой был вырезан и другой злодей, которого сыграл актер Кит Дэвид.

Лив Тайлер — «Все говорят, что я люблю тебя» (1996)

Лив Тайлер сыграла эпизодическую роль в мюзикле «Все говорят, что я люблю тебя», режиссером которого выступил Вуди Аллен. Актриса даже исполнила музыкальный номер, и Аллен был впечатлен ее игрой. Но, в конце концов, чтобы сократить длительность картины, ему пришлось вырезать некоторые сцены, в том числе и с Лив Тайлер. Вуди Аллен даже написал ей личное письмо, в котором извинился и объяснил, почему ее роль была сокращена. О том опыте работы остались лишь несколько закулисных фотографий.

Мишель Монаган — «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

В этом супергеройском фильме ужасов, где главную роль исполнил Киану Ривз, Мишель Монаган должна была появиться в образе полудемона по имени Элли. По сути, это центральная роль, Элли была партнершей Константина. Но режиссер потом вырезал все сцены с ней, чтобы главный герой выглядел еще более одиноким.

Кэтрин Лэнгфорд — «Мстители: Финал» (2019)

Кэтрин Лэнгфорд сыграла в этом фильме взрослую дочь Тони Старка. Но из-за того, что тестовой аудитории не понравились сцены с ее участием, продюсеры решили полностью удалить этого персонажа.