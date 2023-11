10+ известных актеров, которых безжалостно вырезали из фильмов, а фанаты этого не простили

Рэйчел Вайс — «К чуду» (2012)

Лина Хиди — «Тор: Любовь и гром» (2022)

Мик Джаггер — «Фицкарральдо» (1982)

Ана Де Армас — «Yesterday» (2019)

Джеймс Марсден — «Однажды в... Голливуде» (2019)

Дженнифер Джейсон Ли — «С широко закрытыми глазами» (1999)

Джеймс Гандольфини — «Жутко громко и запредельно близко» (2011)

Анджела Бассетт — «Мистер и миссис Смит» (2005)

Лив Тайлер — «Все говорят, что я люблю тебя» (1996)

Мишель Монаган — «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

Кэтрин Лэнгфорд — «Мстители: Финал» (2019)

Фото на превью To the Wonder / Brothers K Productions and co-producers