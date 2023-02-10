10+ звезд, которым в этом году исполнится 70 лет, но так и подмывает воскликнуть: «Да вы что, шутите?»

Время неумолимо бежит, и мы даже не могли себе вообразить, что некоторые из звезд будут отмечать в этом году 70-летний юбилей. Как, например, Пирс Броснан, который в памяти многих все тот же бесстрашный Джеймс Бонд, или Ким Бейсингер, которую многие помнят по роли Элизабет в фильме «Девять с половиной недель».

1. Пирс Броснан

Пирсу Броснану вот-вот исполнится 70. У многих зрителей он прочно ассоциируется с Джеймсом Бондом, которого воплотил на экране в четырех фильмах. Впервые актер сыграл Бонда в 42 года в ленте «Золотой глаз». Сейчас Пирс продолжает активно сниматься в кино. Последние картины с его участием — «Золушка», «Русалка и дочь короля», «Черный Адам». В 2023 году планируется выход двух лент с Броснаном. Также актер пишет картины и некоторые из них выставляет на аукцион, а вырученные средства отдает на благотворительность. С 1980 по 1991 год Пирс Броснан был женат на Кассандре Харрис, однако супруга скончалась. В 2001 году он оформил отношения с Кили Шэй Смит, с которой счастлив и сегодня.

2. Ким Бейсингер

Также скоро стукнет 70 и Ким Бейсингер. На счету обладательницы премий «Оскар» и «Золотой глобус» около 60 ролей в кино и сериалах. Одними из ее значимых работ, известных широкому кругу зрителей, являются «Бэтмен», «Никогда не говори „никогда“» (1983), где она побыла девушкой Джеймса Бонда, и, конечно же, «Девять с половиной недель», где в свои 33 года составила великолепный тандем с Микки Рурком. Сегодня Ким снимается довольно редко. Последний фильм с ее участием — «Пятьдесят оттенков свободы» — вышел в 2018 году. В свое время у актрисы было множество романтических отношений, в том числе с Ричардом Гиром, а также 2 брака. С 2014 года Ким в отношениях с парикмахером Митчем Стоуном.

3. Джон Малкович

На счету Джона Малковича более 70 фильмов, одними из самых известных являются: «Места в сердце» (1984), «Опасные связи» (1988), «Воздушная тюрьма» (1997) и, конечно же, легендарная картина «Быть Джоном Малковичем» (1999). Сегодня актер продолжает свою кинематографическую деятельность: так, за 2022 год он появился в 5 фильмах, в числе которых «Клетка разума», «Гнев во спасение» и «Белый слон». С 1982 по 1988 год он был женат на актрисе Гленн Хедли, однако развелся с ней из-за романа с Мишель Пфайффер. В 1989 году у него начались отношения с Николеттой Пейран, которая на тот момент была второй помощницей режиссера. Малкович и Пейран до сих пор вместе, у них двое детей.

4. Изабель Юппер

© La Pianiste / Canal+ and co-producers , Andrews Archie / ABACA / Abaca / East News Andrews Archie / ABACA / Abaca / East News

Изабель Юппер, которую называют одной из лучших в мире актрис, также скоро исполнится 70. У 69-летней Юппер около 150 ролей в кино и сериалах. Пожалуй, самые известные ее работы — «Кружевница» (1977), «Женское дело» (1988), «Церемония» (1995), «8 женщин» (2002). 22 года назад вышла лента «Пианистка», где она сыграла профессора Венской консерватории. С 1982 года Изабель замужем за режиссером Рональдом Шама, у них трое детей. Сегодня актриса живет замкнуто, как и большинство ее героинь. Она не любит давать интервью, умалчивает о своей личной жизни и не рассказывает о планах на будущее.

5. Халк Хоган

Помимо того что Халк Хоган известен как рестлер, он заявил о себе и в кино. Многие из фильмов, где он принимал участие, так или иначе связаны со спортом, как, например, «Рокки — 3» (1982) или «Без правил» (1989). Сегодня Хоган в кино снимается не так часто, зато частенько появляется в телевизионной рестлинг-программе WWE и озвучивает мультипликационные фильмы. К тому же занимается бизнесом — Хоган является владельцем нескольких ресторанов. С 1983 по 2007 год Хоган был женат на телеведущей Линде Клэридж, от которой у него двое детей. В 2010-м оформил отношения с визажисткой Дженнифер Макдэниел, однако в 2022 году пара развелась.

6. Мэри Стинберджен

Мэри Стинберджен дебютировала в кино в 1978 году в вестерне «Направляясь на юг», там ей досталась главная роль. Через 2 года она сыграла в фильме «Мелвин и Говард» и получила за эту работу «Оскар» и «Золотой глобус». Позднее актриса отметилась в таких картинах, как «Филадельфия», «Что гложет Гилберта Грейпа», «Прислуга», «Необыкновенный плейлист Зои». Последний фильм с ее участием датируется 2021 годом («Аллея кошмаров»), а сериал — 2022-м («Господин мэр»). В 1980 году она вышла замуж за актера Малкольма Макдауэлла, в этом браке у них появилось на свет двое детей. В 1990-м пара оформила развод, а спустя 5 лет Мэри вступила в отношения с актером Тедом Дэнсоном.

7. Кейт Кэпшоу

© Indiana Jones and the Temple of Doom / Paramount Pictures and co-producers , John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Сейчас на пороге 70-летия и Кейт Кэпшоу. Ее дебют как актрисы состоялся в сериале «На пороге ночи». В 1984 году она появилась в фильмах «Бегство от сна» и «Windy City». Тогда же познакомилась со Стивеном Спилбергом и сыграла в его картине «Индиана Джонс и храм судьбы», тогда ей был 31 год. Затем Кэпшоу продолжила сниматься в кино, но ее по преимуществу приглашали лишь на второстепенные роли. В 2002 году появилась в телефильме «Дью-Ист», который на сегодняшний день является ее последней работой. После знакомства со Стивеном Спилбергом она вышла за него замуж в 1991 году. Для Кейт это был второй брак. Со Стивеном актриса счастлива и сегодня.

8. Робин Дирден

В 1978 году вышел сериал «Час суперзвезд Кроффта», в котором Робин Дирден сыграла одну из ролей и запомнилась зрителям. Спустя год она появилась в сериале «Невероятный Халк». В 1990-м актриса сыграла одну из значимых ролей в сериале «Поколения». Сегодня Дирден не так активно снимается, последняя работа с ее участием вышла в 2017 году («Увертки»). Со своим будущим супругом Брайаном Крэнстоном Робин Дирден познакомилась в 1980-х годах на съемочной площадке сериала «Воздушный волк». В 1989-м они обменялись клятвами верности. Для обоих это был первый брак.

9. Фрэнсис Конрой

Одно из первых появлений Фрэнсис Конрой в кино датируется 1979 годом. Тогда она заявила о себе в картине «Манхэттен». Далее последовали роли в таких известных фильмах, как «Запах женщины» (1992), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Сломанные цветы» (2005). А в 2008 году она снялась в трех эпизодах сериала «Отчаянные домохозяйки». С 2011 по 2021 год Фрэнсис Конрой появлялась в нашумевшей многосерийке «Американская история ужасов». В 1980-м актриса вышла замуж за Джонатана Фёрста, с которым развелась в конце 1980-х. С 1992-го она в браке с актером Яном Мунро.

10. Эми Ирвинг

Эми Ирвинг начала появляться в кино и на телевидении в середине 1970-х годов. Она даже пробовалась на роль Леи в «Звездных войнах». В 1988-м актриса сыграла главную роль в фильме «Перекресток Делэнси», за которую получила номинацию на «Золотой глобус». Последние фильмы с ее участием выходили в 2021 году («Конфетти» и «Глоток воздуха»). С 1976 по 1980 год у нее были романтические отношения со Стивеном Спилбергом. После нескольких лет разрыва они воссоединились и даже поженились в 1985 году. Их брак продлился 4 года. В 1996-м Эми вышла замуж за бразильского режиссера Бруну Баррету, но и этот союз закончился разводом спустя 9 лет. В 2007-м актриса оформила отношения с режиссером-документалистом Кеннетом Баузером — младшим.

11. Ребекка Гиллинг

Вот-вот стукнет 70 и Ребекке Гиллинг. Прежде всего она знакома большинству телезрителей по своей роли в сериале «Возвращение в Эдем» (1983–1986), которую исполнила 40 лет назад. Однако популярность к ней пришла с выходом фильма «Номер 96», где она сыграла одну из героинь. Последний проект с ее участием вышел в начале 1990-х, тогда она появилась в одном эпизоде сериала «G.P.». Сейчас Гиллинг занимается природоохранной деятельностью и является представительницей организации Planet Ark. Актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни, поэтому о ней ничего не известно.